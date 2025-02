Premios Grammy: Beatles, Stones, Beyoncé y Charli XCX ganan premios tempranos.

Ningún artista estaba allí en persona para recoger sus trofeos iniciales, ya que están programados para actuar en la ceremonia principal más tarde en la noche.

Sin embargo, el productor de Charli, Finn Keane, aceptó el premio por el sencillo de dance/pop (Von Dutch) en su nombre, llamándola una “colaboradora increíble”.

“Ella ha estado haciendo este tipo de música durante 10 años, pero todos acaban de ponerse al día”, agregó.

Su álbum, Brat, también ganó el premio al “mejor empaque”, reconociendo la deliberadamente fea, de baja resolución, obra de arte verde lima que se convirtió en una parte clave de su marca el año pasado.

El hijo de John Lennon, Sean Ono Lennon, recogió el premio de los Beatles, llamándolos “la mejor banda de todos los tiempos”.

“Solo quiero decir, escuchen la música de los Beatles a sus hijos”, agregó. “Siento que el mundo no puede permitirse olvidar a personas como los Beatles. Necesitamos esta música en el mundo, necesitamos paz y amor, y necesitamos que la magia de los años 60 siga viva”.

Mientras tanto, Kendrick Lamar ganó tres premios consecutivos: mejor canción de rap, mejor actuación de rap y mejor video musical, por Not Like US, su ataque sin censura al músico Drake.

Su productor, Mustard, aceptó los premios, señalando: “¿No hizo un gran trabajo en esa canción, verdad?”