Premios Grammy 2025: Otro enfrentamiento entre Beyoncé y Taylor

Una de las categorías más cargadas del año es el récord del año, entendido mejor como el “mejor sencillo”. Aparte de una nominación sorpresa para The Beatles (ver abajo), la lista refleja un año estelar para la música pop, con Espresso de Sabrina Carpenter y 360 de Charli XCX frente a Texas Hold ‘Em de Beyoncé y Birds Of A Feather de Billie Eilish.

Pero el favorito es Not Like Us de Kendrick Lamar. Una furiosa crítica hacia su némesis del rap, Drake, es tan pegajosa como legalmente controvertida. Si gana, sería solo el segundo sencillo de hip-hop en ganar la categoría, después de This Is America de Childish Gambino en 2019.

En el premio paralelo de canción del año, que reconoce el logro en la composición de canciones, el dinero inteligente está en Die With A Smile de Bruno Mars y Lady Gaga. Ambos artistas son favoritos perennes de los Grammy, y su balada virtuosa será irresistible para los votantes.

Su competencia incluye A Bar Song (Tipsy) de Shaboozey, que fue el sencillo número uno más largo de América en 2024. Sin embargo, el hecho de que esté basado en un éxito anterior (Tipsy de J-Kwon) probablemente juegue en su contra.

El sencillo revelador de Chappell Roan, Good Luck Babe, es otro fuerte contendiente, notable por sus notas altas y una letra penetrante que critica la homofobia internalizada. La balada etérea de Billie Eilish, Birds of a Feather, es una lección magistral similar en composición de canciones, lo que hace que esta categoría sea una de las más difíciles de predecir.

Por el contrario, el codiciado premio al mejor artista nuevo es más o menos un empate entre Chappell Roan y Sabrina Carpenter, ambos de los cuales establecieron una presencia dominante en las listas en 2024 después de años en segundo plano en el pop.

Eso es mala noticia para el único nominado británico, el ganador de seis premios Brit, Raye. Pero al menos está en buena compañía, junto a la estrella del rap emergente Doechii y el cantante de pop de buen corazón Teddy Swims.