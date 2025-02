Premios de comida y bebida de Manchester 2025: Ganadores y perdedores de Trafford

Este año se presentaron varias empresas de Trafford en varias categorías, incluido Örme en Urmston, que fue preseleccionado en las categorías de Lugar Vecinal del Año y Restaurante del Año. El restaurante independiente de inspiración nórdica, que aparece en la prestigiosa Guía Michelin, perdió ante el Bar San Juan de Chorlton en el premio del Lugar Vecinal y a Where The Light Gets In de Stockport en la categoría de Restaurante del Año.

Nila’s Burmese Kitchen, ubicado en Trafford Park, fue nominado para el premio del Lugar de Comida Asequible del Año pero perdió ante Nell’s Pizza, que acaba de abrir su primer local en George Street en Altrincham.

Dos lugares de café en Trafford – Oscillate Coffee en Urmston y California Coffee en Oxford Road en Altrincham – también se perdieron en la competencia de Cafetería del Año, que fue ganada por el popular café de brunch Another Heart to Feed en Northern Quarter.

Sin embargo, Honest Crust, que tiene una larga historia en Altrincham Market, así como Mackie Mayor en el centro de la ciudad y Picturedome en Macclesfield, obtuvo el premio al Comerciante de Alimentos del Año.

Great North Pie Co, una empresa con sede en Cheshire, pero que tiene una cocina en Altrincham Market y puestos regulares en los mercados agrícolas de Altrincham y Urmston, se llevó el premio al Productor de Alimentos Independiente del Año.

Con Sale, Urmston y Altrincham nominados para el Vecindario Comidista del Año, Trafford tuvo más nominaciones que cualquier otro distrito de Greater Manchester en esta categoría, sin embargo, fue Prestwich el que ganó el premio.

Los ganadores, que fueron decididos por un panel de jueces expertos y una votación pública, fueron anunciados en una cena de gala en New Century Hall el lunes 27 de enero.

Las empresas de Trafford han tenido un gran éxito en estos premios anteriormente. El año pasado, Stretford Canteen ganó el premio al Lugar Vecinal y Grapefruit Coffee en Sale ganó el primer lugar en la categoría de Cafetería del Año.