Premio BBC Komla Dumor 2025 lanzado

La BBC está buscando un futuro estrella del periodismo africano para el Premio BBC News Komla Dumor, que ahora está en su 10º año. Journalists de toda África están invitados a aplicar para el premio, que tiene como objetivo descubrir y promover talento nuevo del continente. El ganador pasará tres meses en la sede de la BBC en Londres, adquiriendo habilidades y experiencia. Las solicitudes cierran el 20 de marzo de 2025 a las 23:59 GMT. El premio honra el legado de Komla Dumor, un destacado locutor ghanés y ex presentador de BBC World News, que murió repentinamente a los 41 años hace una década. La viuda de Dumor, Kwansema Dumor, dijo estar “orgullosa” del impacto de su esposo en la BBC, y también dijo que su familia estaba “agradecida a la BBC por recordarlo” a través del premio. La BBC está animando a los periodistas de toda África a postularse para el premio, que busca promover y celebrar el talento periodístico sobresaliente en el continente. Además de recibir formación, el candidato seleccionado tendrá la oportunidad de viajar a un país de África para informar sobre una historia que haya investigado, con el reportaje emitido a la audiencia global de la BBC. Conocido por promover un periodismo robusto y dinámico, Dumor tuvo un impacto significativo en África y el resto del mundo. La BBC se compromete a continuar su legado a través del premio empoderando a los periodistas de África para contar historias africanas originales y matizadas a audiencias internacionales. Rukia Bulle de Kenia fue la ganadora del año pasado. Durante su estancia, viajó a un pueblo senegalés para informar sobre los Baye Fall, una minoría musulmana no ortodoxa que a menudo es mal entendida por otros en la fe más amplia. Jonathan Munro, director global de noticias de la BBC y director ejecutivo adjunto, dijo: “Estamos orgullosos de lanzar el premio BBC News Komla Dumor de este año y la búsqueda del próximo beneficiario. Marcar el 10º aniversario es un testimonio del poderoso legado de Komla Dumor de informar sobre historias africanas con profundidad, perspicacia e integridad. Los ganadores anteriores del premio reflejan el talento excepcional en todo el continente, así que espero dar la bienvenida al ganador de este año y aliento fuertemente a los periodistas a presentar su solicitud.” Dumor fue el presentador de Focus on Africa, el primer programa de noticias diario en inglés dedicado de la BBC para audiencias africanas. Fue transmitido por BBC World News, que ahora se ha fusionado con el Canal de Noticias de la BBC para crear un único servicio de noticias de TV las 24 horas. También fue uno de los presentadores principales del segmento matutino europeo de BBC World News. Se unió a la BBC en 2007 después de una década de periodismo de radiodifusión en su Ghana natal, donde ganó el premio al Periodista del Año de Ghana. Entre 2007 y 2009 presentó Network Africa en BBC World Service, antes de unirse al programa The World Today. En 2009, Dumor se convirtió en el primer presentador del programa de noticias empresariales africanas en BBC World News, Africa Business Report. Viajó por toda África, conociendo a los principales empresarios de África e informando sobre las últimas tendencias comerciales en todo el continente. En 2013, Dumor apareció en la lista de los 100 africanos más influyentes de la revista New African.