Preguntas para decidir sobre una aplicación móvil para tu negocio

Since you are reading this article, your company probably already has an online presence or is planning to move your offering into the digital space soon. Most likely, you have created a website that displays your products or services.

Aplicación móvil para tu negocio

1) ¿Comprendes qué es una aplicación móvil y cómo funciona?

Anteriormente, solo se usaban computadoras para visitar sitios web. En ese entonces, era suficiente tener un sitio web estático que no se adaptaba a diferentes tamaños de pantalla. Luego llegó el móvil con su variedad de dispositivos, navegación sin mouse y pantallas táctiles, y el antiguo diseño del sitio web resultó ser demasiado restrictivo.

2) ¿Es una aplicación móvil la mejor solución para tu negocio?

Un sitio web es suficiente si simplemente quieres mostrar tu contenido en diferentes dispositivos. A pesar de todas las ventajas de usar una aplicación, considera si su creación se ajusta a los objetivos de tu negocio.

3) ¿Tienes una presencia en línea y una base de clientes lo suficientemente fuerte como para respaldar el uso de la aplicación?

Probablemente cada vez estás más convencido de que una aplicación es el camino a seguir, pero considera otros factores importantes que afectarán el éxito de tu oferta. Sin embargo, si ya has establecido la presencia de tu empresa en línea, asegúrate de que el sitio web coincida con el menú y el diseño de la aplicación prevista.

4) ¿Cuál es tu presencia en redes sociales?

El espacio móvil está lleno de plataformas y canales interconectados. Piensa en cómo tu empresa utiliza Facebook, Twitter o Instagram para respaldar las actividades comerciales cotidianas y cómo puedes convertir estos canales en herramientas de marketing para promocionar la aplicación.

5) ¿Qué hacen los competidores?

Ya hay millones de aplicaciones para descargar. Probablemente haya miles de personas apoyando a empresas en tu sector. Si estás en un nicho único donde empresas similares no tienen aplicaciones móviles, no tomes eso como una señal de que no deberías invertir en una.

6) ¿Cuáles son los objetivos y el público de la aplicación?

Solo con un objetivo claro puedes crear la herramienta y el diseño adecuados para que la aplicación tenga éxito. Define tu audiencia lo antes posible. Los perfiles de usuario pueden ayudar a mapear el estado de ánimo, el comportamiento, las expectativas y las preocupaciones de tu público objetivo y cliente ideal, influyendo en las características generales y el diseño de tu aplicación.

7) ¿Cuál es el valor único de la aplicación?

Es tentador adivinar cuáles son las necesidades de los clientes, pero en lugar de limitar tus hallazgos a los resultados de una lluvia de ideas, sal y pregunta a la gente acerca de sus puntos de dolor. Solo una aplicación que sea una necesidad, en lugar de un pequeño complemento agradable que los usuarios olvidarán en cinco minutos, tiene la posibilidad de tener éxito.

8) ¿Hay mercado para esta aplicación?

Las preguntas planteadas hasta ahora nos llevan a: ¿Tiene tu aplicación la posibilidad de tener éxito en un mar de otros programas, a menudo muy similares? ¿Has logrado definir un grupo objetivo lo suficientemente grande que use dispositivos móviles a diario, con necesidades y problemas claramente definidos que puedas resolver de manera efectiva y única?

9) ¿Puedes permitírtelo?

La cantidad que gastes depende solo de tus requisitos. En ese caso, los precios van desde unos pocos miles hasta cien mil dólares, dependiendo de la complejidad del producto. El precio final está influenciado por las características añadidas, la complejidad del diseño personalizado, así como las tarifas de los desarrolladores, su experiencia y si el equipo técnico está en el país o es externo.

10) ¿Estás listo para aplicar?

Si la decisión está tomada y vas a invertir tus fondos en el desarrollo de la aplicación, aquí tienes algunas preguntas más a considerar antes de comenzar un borrador:

¿Qué plataforma deberías usar?

La respuesta no es fácil. Todas las plataformas tienen pros y contras, y es difícil decir con cuál de las dos opciones más populares deberías comenzar. Android tiene una mayor cuota de mercado, pero la tienda de Apple está a la vanguardia de los ingresos de aplicaciones.

¿Cuál es el alcance de la aplicación?

Considera cuidadosamente una serie de funciones necesarias. Una aplicación no tiene que hacerlo todo, se construye en torno a ciertas características, y facilitarlas define el alcance de tu programa.

Conclusión

Crear una aplicación móvil no es un proyecto que deba tomarse a la ligera. Desarrollar una idea única y comercializable lleva tiempo, recursos y mucho pensamiento en el diseño.