Preguntas frecuentes sobre la inteligencia de Apple: Qué es, qué hace y cuándo la obtendrás

En la WWDC del 10 de junio de 2024, Apple presentó su ambicioso proyecto para incorporar funciones de inteligencia generativa en todo su sistema operativo. Apple llama a esto Apple Intelligence, y va a transformar la forma en que utilizas tu iPhone, iPad y Mac, pero también tiene limitaciones y advertencias significativas.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Apple Intelligence antes de que llegue a tus dispositivos: qué es, qué hace, cómo funciona, cuándo llega y qué necesitarás para poder usarlo.

Actualizado el 12 de diciembre: iOS 18.2, iPadOS 18.2 y macOS Sequoia 15.2 ya están disponibles, trayendo más funciones de Apple Intelligence a iPhones, Macs y iPads compatibles.

¿Qué es Apple Intelligence?

Apple Intelligence es el término patentado por Apple para su conjunto de características de inteligencia generativa que debutaron en iOS 18, iPadOS 18 y macOS 15 Sequoia.

Dado que Apple ha estado utilizando aprendizaje automático e “inteligencia artificial” en sus productos durante años (aunque no inteligencia generativa) y porque Apple es una empresa que nunca deja pasar una buena oportunidad de marca, tomó “AI” y le dio un nuevo nombre llamativo.

Apple Intelligence incluye varias características centradas en la lectura y escritura, algunas para la generación de imágenes y algunas otras cosas. Es una forma de hacer las cosas más rápido a través de comandos de voz y texto que se basan en el contexto personal y la comprensión para ofrecer resultados de forma rápida y privada.

¿Cuándo se lanzará Apple Intelligence?

El primer conjunto de funciones de Apple Intelligence estuvo disponible el 28 de octubre con el lanzamiento de iOS 18.1, iPadOS 18.1 y macOS 15.1. Funciones adicionales llegaron en diciembre con las versiones x.2, como se detalla en Cómo Apple Intelligence mejora con iOS 18.2 y macOS 15.2.

Aún más funciones de Apple Intelligence llegarán en primavera con las versiones x.3 o x.4.

Tenemos un artículo que te ofrece una hoja de ruta detallada de las funciones de Apple Intelligence y sus posibles fechas de lanzamiento.

¿Cuándo funcionará Apple Intelligence en mi idioma?

La primera versión solo admitía inglés de EE. UU. y estará disponible solo en algunas regiones. El inglés localizado para Reino Unido, Canadá, Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda llegó en diciembre de 2024.

El soporte para alemán, italiano, coreano, portugués, vietnamita y algunos otros idiomas se agregarán a lo largo de 2025.

Independientemente del idioma, Apple Intelligence se lanzará en la Unión Europea en abril de 2025.

Características de Apple Intelligence: ¿Qué hace Apple Intelligence?

Apple Intelligence, en esta primera versión, es un conjunto amplio de funciones que se pueden categorizar de forma general en cuatro grupos: Siri, escritura, imágenes y resúmenes/organización.

Siri

Siri se mejorará enormemente con Apple Intelligence. Será más natural y más fácil de hablar utilizando un lenguaje normal, incluso si te equivocas en tus palabras. Usará el contexto sobre ti de todo tu iPhone: fotos, mensajes, contactos, ubicaciones y más, para ofrecerte resultados específicos y personalizados. Es una mejora tan grande que Apple la llama “el comienzo de una nueva era para Siri”.

Siri recordará el contexto de un comando a otro para que no necesites invocar a Siri una segunda o tercera vez para realizar más de una tarea. También puede realizar muchas acciones nuevas dentro de las aplicaciones. Apple está agregando mucho a sus “Intenciones de Aplicación”, que es cómo las aplicaciones, incluidas las de terceros, se integran con Siri. Siri también podrá mirar la pantalla y entender lo que hay en ella, por lo que puedes darle comandos relacionados con lo que estás viendo. Si tu amigo te envía su dirección por mensaje, puedes decir “Siri, guarda esta dirección en su información de contacto” y verá la dirección en la pantalla para saber a qué te refieres y quién es “él” a partir del contexto del mensaje.

Las mayores mejoras en Siri no llegarán hasta una actualización en la primavera de 2025.

Escritura

Casi en cualquier lugar del sistema en el que escribas (Mensajes, Correo, Notas, foros web, etc.), podrás llamar rápidamente a nuevas herramientas de escritura impulsadas por IA para facilitar la forma en que quieres expresar lo que quieres. Las herramientas pueden tomar el texto seleccionado y cambiar su estilo (amigable, profesional, conciso), crear resúmenes o listas, o simplemente corregirlo en cuanto a ortografía y gramática.

Si quieres generar un nuevo texto, las respuestas inteligentes pueden tomar unos pocos bits de información contextual proporcionada por ti y crear una respuesta apropiada. Por ejemplo, si alguien te envía un correo electrónico invitándote a su barbacoa navideña, puedes proporcionar información simple como si vas o no, cuándo estarás allí o si puedes llevar algo, y el sistema creará todo un correo de respuesta por ti.

Nuevo en iOS 18.2 es una línea de entrada de texto donde puedes describir cualquier tipo de cambio que desees. Por ejemplo, podrías pedir un poema o escribir algo aterrador.

Imágenes

Apple está incluyendo herramientas de generación de imágenes en Apple Intelligence. Puede crear nuevas imágenes en dos estilos: ilustración y animación. La falta de representaciones fotográficas realistas parece ser una elección de seguridad. Puedes escribir una descripción para obtener una imagen o comenzar con un boceto aproximado de lo que deseas. Incluso puedes tomar una imagen de tu biblioteca de fotos como punto de partida o crear un “Genmoji” a partir de personas en tus fotos o contactos. Genmoji creará una nueva imagen personalizada en el estilo de los emoji de Apple, solo describe el emoji que deseas ver y la IA de Apple creará varias opciones. Lee: Cómo crear tu propio emoji personalizado con Genmoji.

Hay una nueva aplicación dedicada llamada Image Playground donde puedes experimentar con todas estas herramientas de generación de imágenes, pero también están disponibles en todo el sistema. Por ejemplo, puedes rodear un boceto o incluso un espacio en Notas usando la nueva herramienta ‘Varita Mágica’ y utilizar Apple Intelligence para generar una imagen contextual adecuada allí. Simplemente rodea el área en blanco o un boceto aproximado para crear un boceto generado por IA. Haz una imagen de alguien que conoces en un hilo de iMessage que sea relevante para tu conversación. Apple está creando APIs para que los desarrolladores de terceros utilicen estas herramientas en sus aplicaciones también.

La comprensión mejorada de imágenes de Apple Intelligence también se muestra de otras maneras. Puedes ser muy específico al buscar tus fotos, con indicaciones como “Mostrar fotos de Charlotte del verano pasado cuando llevaba gafas de sol”. Finalmente, una nueva herramienta de limpieza en la aplicación Fotos te permite eliminar instantáneamente objetos no deseados del fondo de tus fotos.

Algunas herramientas de generación de imágenes llegaron como parte de la segunda ola de funciones de Apple Intelligence en diciembre. Ahora puedes usar la IA para crear una imagen escribiendo una descripción o utilizando varios modificadores, con la imagen creada en tu elección de estilo de animación o ilustración. Puedes seleccionar personas de tu biblioteca de Fotos para usarlas como sujetos.

Resúmenes y organización

Apple Intelligence tiene un mayor entendimiento del lenguaje, por lo que puede hacer un mejor trabajo entendiendo y presentando todo el texto con el que interactúas.

Tu bandeja de entrada de Correo, por ejemplo, puede mostrar resúmenes de correos electrónicos en lugar de solo las primeras líneas, para que sea más fácil encontrar el que buscas. Apple Intelligence comprende el contenido de tus correos electrónicos y los colocará automáticamente en categorías (Primario, Transacciones, Actualizaciones y Promociones) y construirá “resúmenes” de correos electrónicos del mismo remitente. Los correos electrónicos importantes se pueden descubrir y destacar en una lista en la parte superior.

El modo lector de Safari puede resumir páginas web. Puede encontrar notificaciones prioritarias y mostrarlas en una lista breve, con resúmenes, en la parte superior de tu pila de notificaciones. Incluso puedes activar un ajuste de modo de Enfoque que verifica las notificaciones a medida que llegan y silenciará la mayoría, pero permitirá pasar las que parezcan importantes.

Un gran ejemplo de cómo la IA impregnará el sistema se encuentra en la aplicación Teléfono, donde podrás grabar cualquier llamada (ambas partes serán notificadas) y guardar una transcripción y resumen de la misma, lo que también puede ayudar a la IA a encontrarla más tarde o saber de qué hablaste para ofrecer resultados más personales.

¿En qué se diferencia Apple Intelligence de otras IA?

Apple Intelligence tiene muchas cualidades similares a otras IA generativas, pero Apple enfatiza varias cualidades que la hacen destacar.

En primer lugar está el enfoque de Apple en la privacidad. Todas las funciones descritas aquí se ejecutan principalmente en el dispositivo, utilizando el hardware y silicio avanzados de Apple, por lo que tus datos nunca salen realmente de allí. Apple no está “recopilando” tu información para venderla o entrenar sus modelos de IA.

Cuando algo necesita hacerse que requiere un modelo más grande y complejo de lo que se puede ejecutar en el dispositivo, Apple emplea una nueva arquitectura de nube privada llamada Private Cloud Compute que utiliza su propio hardware. Solo los datos muy específicos necesarios para completar tu solicitud se envían de manera segura, y después de que se completa tu solicitud, los datos se descartan. Apple se ha comprometido a hacer que el código del servidor sea accesible para investigadores externos de seguridad que puedan auditarlo para asegurarse de que Apple esté cumpliendo su promesa de privacidad.

En segundo lugar, Apple Intelligence es personal en lugar de general. Como se ejecuta principalmente en el dispositivo y la implementación en la nube es muy privada y efímera, puede construir un gráfico de conocimiento sobre ti utilizando todo tipo de información en tu iPhone: ubicaciones, fotos, mensajes, correos electrónicos, contactos y mucho más. Esto le permite dar respuestas y producir resultados específicos de tu vida y no solo generalizados.

Finalmente, está profundamente integrado en todo el sistema, disponible en la mayoría de las aplicaciones de Apple pero con herramientas y APIs para permitir a los desarrolladores usar las herramientas dentro de sus propias aplicaciones.

Apple reconoce que esos populares chatbots de IA tienen una enorme base de conocimientos generales y más información sobre cosas como eventos actuales. Por lo tanto, no los está excluyendo, al contrario, los está invitando.

A partir de iOS 18.2, hay un botón “Componer” en el cuadro de Herramientas de Escritura que te invita a componer algo con ChatGPT.

Siri funcionará perfectamente con el modelo ChatGPT-4o para responder preguntas complejas o aquellas que requieran un conocimiento general amplio en lugar de información personal sobre ti.

Simplemente pregúntale a Siri cualquier cosa y, si necesita derivar la consulta a ChatGPT, primero te preguntará si está bien (y si estás proporcionando una imagen, si está bien enviarla), y si lo permites, recibirás una respuesta inmediata de ChatGPT sin necesidad de instalar una aplicación, iniciar sesión en algo o registrar una cuenta de ChatGPT. Sin embargo, si tienes una suscripción a ChatGPT, tendrás acceso a las funciones más avanzadas por las que pagas.

Si bien ChatGPT es la primera integración de IA, Apple promete permitir que otros en el futuro como Google Gemini, que se rumoreaba que estaba en conversaciones con Apple antes de la WWDC. No sería sorprendente ver que otras aplicaciones de IA se unan rápidamente a Apple Intelligence.

Una vez más, debemos tener en cuenta que Apple siempre preguntará antes de compartir cualquier dato con ChatGPT y que el acuerdo de la empresa con OpenAI estipula que las direcciones IP serán ocultas y no se guardará ningún dato.

Inteligencia Visual

iOS 18.2 introduce una nueva función al botón de Control de cámara en los modelos iPhone 16. Simplemente apunta tu cámara a algo, presiona y mantén presionado el botón de Control de cámara, y Visual Intelligence utilizará Siri y ChatGPT para contarte sobre ello.

¿Qué dispositivos necesito para usar Apple Intelligence?

Desafortunadamente, toda esta potente IA generativa local tiene un alto costo en cuanto a hardware en lo que respecta a qué dispositivos son compatibles con Apple Intelligence.

Si tienes un iPhone, necesitarás un procesador A17 Pro (o más nuevo), lo que significa que solo los modelos iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, y todos los modelos iPhone 16 serán compatibles con Apple Intelligence.

Para Macs y iPads, necesitarás un procesador M1 o más nuevo. Eso significa que no se admitirán Macs con Intel, por más potentes que sean, y no se admitirán iPads que ejecuten procesadores de la serie A. Casi todos los Macs nuevos de los últimos años calificarán, pero solo los modelos de iPad Pro de 2021 y los dos modelos de iPad Air más recientes que tienen procesadores M1 y M2.

Apple Intelligence no llegará a otros sistemas operativos por el momento. No encontrarás sus funciones en tvOS 18 o en visionOS 2, y si bien el estado sin pantalla de HomePod hace que la mayoría de estas funciones sean inútiles de todos modos, aún no está claro si o cuándo la experiencia superior de Siri llegará a HomePod.