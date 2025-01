Preguntas frecuentes de DeepSeek – Stratechery por Ben Thompson.

“

Es lunes, 27 de enero. ¿Por qué aún no has escrito sobre DeepSeek?

¡Ya lo hice! Escribí sobre R1 el martes pasado.

¡Lo olvidé por completo!

Me hago responsable. Mantengo la publicación, incluidas las dos mayores conclusiones que destacaba (cadena de pensamiento emergente a través de aprendizaje profundo de refuerzo puro, y el poder de la destilación), y mencioné el bajo costo (que amplié en Sharp Tech) y las implicaciones de la prohibición de chips, pero esas observaciones estaban demasiado localizadas en el estado actual de la IA. Lo que no anticipé en absoluto fueron las implicaciones más amplias que esta noticia tendría para la discusión general, particularmente en términos de los EE. UU. y China.

¿Hay precedentes para un error de ese tipo?

Sí los hay. En septiembre de 2023, Huawei anunció el Mate 60 Pro con un chip de 7nm fabricado por SMIC. La existencia de este chip no fue una sorpresa para aquellos que estaban prestando atención: SMIC había fabricado un chip de 7nm un año antes (cuya existencia yo había notado incluso antes de eso), y TSMC había enviado chips de 7nm en volumen utilizando solo litografía DUV (las posteriores iteraciones de 7nm fueron las primeras en usar EUV). Intel también había fabricado chips de 10nm (equivalente a 7nm de TSMC) años antes utilizando solo DUV, pero no pudo hacerlo con rendimientos rentables; la idea de que SMIC pudiera enviar chips de 7nm utilizando su equipamiento existente, especialmente si no les importaban los rendimientos, no fue en absoluto sorprendente, al menos para mí.

Lo que no anticipé en absoluto fue la reacción exagerada en Washington D.C. La dramática expansión en la prohibición de chips que culminó en la administración de Biden transformando las ventas de chips a una estructura basada en permisos fue la consecuencia de no entender las intrincaciones de la producción de chips, y estar totalmente sorprendidos por el Huawei Mate 60 Pro. Tengo la sensación de que algo similar ha sucedido en las últimas 72 horas: los detalles de lo que DeepSeek ha logrado — y lo que no ha logrado — son menos importantes que la reacción y lo que esa reacción dice sobre las suposiciones previas de las personas.

