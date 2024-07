Predicciones de la fecha de lanzamiento del iPhone 16: ¿cuándo es probable que se lance la serie iPhone 16?

Predecir la mayoría de las especificaciones de un próximo iPhone es complicado hasta que comiencen a filtrarse detalles, pero predecir la fecha de lanzamiento es mucho más fácil, ya que Apple tiende a seguir un patrón.

Entonces, aunque aún no hay filtraciones reales sobre la fecha de lanzamiento del iPhone 16, podemos hacer una buena suposición sobre cuándo es probable que se lancen estos teléfonos, incluido el iPhone 16 en sí, el iPhone 16 Plus, el iPhone 16 Pro y el iPhone 16 Pro Max.

A continuación, encontrarás nuestras predicciones para la fecha de anuncio del iPhone 16, la fecha en que la línea iPhone 16 estará disponible para preordenar y cuándo los teléfonos estarán realmente disponibles.

Predicciones de la fecha de anuncio del iPhone 16

Apple suele anunciar nuevos iPhones en septiembre, con la serie iPhone 15, por ejemplo, presentada el 12 de septiembre de 2023.

Más específicamente, la empresa tiende a usar la primera o segunda semana de septiembre para hacer su anuncio, y su día preferido es el martes. Por lo tanto, las fechas de anuncio más probables este año son el 3 o el 10 de septiembre.

Sin embargo, a veces Apple organiza sus eventos los miércoles, por lo que el 4 y 11 de septiembre también son posibles fechas de anuncio.

Por supuesto, siempre es posible que Apple rompa con la tradición este año. Lo hizo antes, como con la línea iPhone 12 que se anunció en octubre de su año de lanzamiento.

Pero eso parece poco probable, especialmente porque al menos hasta mayo, la producción del iPhone 16 estaba reportadamente en marcha, por lo que no habría una razón obvia para un retraso. Por ahora, las fechas anteriores son nuestras mejores conjeturas, con el 3 o el 10 de septiembre siendo las más probables de todas.

Predicciones de la fecha de preventa del iPhone 16

Apple suele abrir preventas para sus nuevos teléfonos el viernes de la semana en que son anunciados. Por lo tanto, si la compañía anuncia la línea iPhone 16 el 3 o 4 de septiembre, es probable que las preventas se abran el 6 de septiembre.

Si, por otro lado, los teléfonos se anuncian el 10 u 11 de septiembre, puedes esperar que las preventas se abran el 13 de septiembre.

Estas predicciones asumen que nuestras predicciones de la fecha de anuncio son correctas. Si Apple elige un día diferente para anunciar el iPhone 16, la fecha de preventa probablemente será diferente también.

Predicciones de la fecha de envío del iPhone 16

Apple también sigue un patrón predecible para la fecha en que sus nuevos teléfonos se envían y salen a la venta en general. Esto suele ser una semana después de que se abren las preventas.

Por lo tanto, si, como se predijo anteriormente, las preventas se abren el 6 de septiembre, es probable que el iPhone 16 salga a la venta el viernes, 13 de septiembre. Sin embargo, si las preventas comienzan el 13 de septiembre, es probable que los teléfonos se envíen el viernes siguiente, 20 de septiembre.

De nuevo, esto asume que nuestras predicciones de la fecha de preventa son precisas, lo que a su vez asume que nuestras predicciones de la fecha de anuncio son correctas. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Apple pueda desviarse de estas fechas.

¿Llegarán al mismo tiempo los cuatro modelos de iPhone 16 esperados?

Basándonos en experiencias pasadas, ciertamente esperaríamos que los cuatro modelos se anuncien al mismo tiempo, y hay una probabilidad muy alta de que todos se envíen al mismo tiempo también.

La única razón por la que podrían no hacerlo es si Apple tiene problemas de producción, como sucedió con la serie iPhone 12, por ejemplo, donde el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max no se enviaron hasta casi un mes después de los otros modelos.

Hasta ahora, no hay informes de problemas de producción con la serie iPhone 16, por lo que actualmente no anticipamos retrasos para ningún modelo.