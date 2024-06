Precios, Características y Facilidad de Uso

Datos rápidos sobre Craft

Precio inicial: $8 por mes

Características clave:

Edición colaborativa de documentos.

Plantillas.

Editor de documentos con inteligencia artificial.

Compatibilidad multiplataforma.

Craft Docs es fácilmente uno de los favoritos entre profesionales que necesitan una solución intuitiva para tomar notas. Conocido por su interfaz limpia y funcionalidad versátil, Craft está diseñado para mejorar la productividad a través de la toma de notas sin límites que puede abarcar desde notas simples, listas de tareas, organización de documentos importantes y aleatorios, colaboración en tiempo real y mucho más.

Planificación de precios de Craft Docs

Los precios de Craft Docs se dividen en cinco planes, incluido un plan gratuito. Aquí tienes una simple comparación de algunas de sus características en todos los planes. Es importante tener en cuenta que Craft Docs ofrece una prueba gratuita de 14 días, y con una sola suscripción, puedes usar Craft en todos tus dispositivos compatibles.

Starter

Plus

Familia

Equipo

Negocio

Precio (facturado anualmente)

Gratis

$8 por mes

$15 por mes

$50 por mes

$250 por mes

Documentos

10 gratis

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Almacenamiento

1 GB

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Subidas de archivos

25 MB

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Colaboración en tiempo real

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Compartir protegido por contraseña

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Análisis avanzado de compartición

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Marca personalizada

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Dominio personalizado

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Solicitudes de asistente de AI

50 al mes

500 al mes

500 al mes

2,500 al mes

2,500 al mes

Soporte prioritario

No

No

No

Sí

Sí

Plan de inicio

Craft ofrece un plan gratuito que permite a los usuarios crear hasta 10 documentos, con 2 documentos adicionales agregados semanalmente. Este plan proporciona funciones básicas, incluido 1 GB de almacenamiento, subidas de archivos de 25 MB y siete días de historial de versiones, lo que permite a las personas explorar las capacidades de Craft sin costo alguno.

Plan Plus

Por $8 al mes facturado anualmente o $10 al mes facturado mensualmente, el plan Plus ofrece creación y almacenamiento ilimitados de documentos, 30 días de historial de versiones y opciones de compartición avanzadas como enlaces protegidos por contraseña y marca personalizada. Incluye 500 solicitudes de asistente de AI por miembro al mes, ideal para profesionales solitarios que necesitan funciones extensas de gestión de documentos.

Plan Familia

El plan Familia cuesta $15 al mes facturado anualmente o $18 al mes facturado mensualmente e incluye todas las características de Plus, con una asignación de hasta cinco miembros de la familia que tienen sus propias cuentas de Plus. Este plan es ideal para familias o pequeños grupos que colaboran en proyectos, y viene con almacenamiento ilimitado y subidas de archivos.

Plan de Equipo

Con un precio total de $50 al mes, facturado anualmente, o $60 facturado mensualmente, el plan de Equipo incluye todas las características de Plus y admite hasta 25 miembros del equipo. Proporciona 180 días de historial de versiones y 2500 solicitudes de asistente de AI por miembro al mes, lo que lo hace adecuado para equipos pequeños y medianos que necesitan herramientas colaborativas de creación de documentos.

Plan de Negocios

El plan de Negocios incluye todas las características del plan de Equipo, sin límite en el número de miembros del equipo. Cuesta $250 al mes en total, facturado anualmente, o $300 facturado mensualmente y es adecuado para empresas grandes, ya que ofrece una gestión de documentos completa y soporte prioritario para garantizar una colaboración y productividad eficientes.

Características clave de Craft Docs

Edición colaborativa de documentos

Craft Docs tiene funciones de colaboración en tiempo real, que permiten a varios usuarios editar documentos simultáneamente. Esta característica es particularmente beneficiosa para proyectos de equipo, ya que asegura que todos estén en la misma página. En comparación con Notion, que también ofrece colaboración, Craft se siente mucho más fácil de usar y tiene una interfaz sencilla que lo hace sentir más acogedor que Notion para la colaboración en documentos.

Sin embargo, si se compara con una herramienta como Evernote, Craft Docs no es necesariamente la mejor opción y la mejor herramienta probablemente estará influenciada por tu preferencia. Mi preferencia para una aplicación de toma de notas es una interfaz intuitiva, por lo tanto, Craft ocupa un lugar más alto en mi lista.

Configuración de colaboración en tiempo real en Craft. Imagen: Collins Ayuya/Craft Docs

Plantillas

Si se tratara de gestión de proyectos, ClickUp como alternativa probablemente tendría una ventaja sobre Craft. Sin embargo, desde el punto de vista de la toma de notas, Craft ofrece una variedad de plantillas para la creación de documentos. Estas están distribuidas en trabajo, uso personal, documentos y educación, abordando aspectos como mejora personal, recursos humanos y equipos, reuniones, estudiantes, amigos y familiares, y documentación.

Aunque ClickUp ofrece más de 1,000 plantillas, sus plantillas de toma de notas son bastante limitadas en comparación con las de Craft. Mientras que sus plantillas se centran más en la gestión de proyectos, las plantillas de Craft están diseñadas para la creación de documentos. Disfruté especialmente del toque personal que venía de plantillas como las de mejora personal y amigos y familia.

Algunas plantillas a esperar en Craft. Imagen: Collins Ayuya/Craft Docs

Creador de documentos con inteligencia artificial

Esto es un empate cercano con una característica similar en Notion, Notion AI para documentos, pero mi preferencia es el creador de documentos con inteligencia artificial de Craft Docs por algunas razones. En primer lugar, puedes probar fácilmente el creador de documentos con inteligencia artificial sin ni siquiera suscribirte a Craft, y genera documentos bellamente formateados y presentados. También es impresionante cómo genera automáticamente medios para los avisos de documentos que presentas en Craft. La interfaz de usuario juega su parte en hacer que todo lo hecho por Craft se vea mucho mejor, especialmente si decides editar tu documento creado en la aplicación de Craft.

Además, está dedicado a ayudarte a generar documentos con facilidad, ya sea redactando propuestas, creando plantillas y más, te ahorrará mucho tiempo y esfuerzo.

Probando el generador de documentos con inteligencia artificial de Craft directamente en su sitio web. Imagen: Collins Ayuya/Craft Docs

Compatibilidad multiplataforma

Aunque Craft Docs está disponible en múltiples plataformas, incluyendo web, iOS y macOS, no está en Android. Al menos no todavía. Esto significa que los usuarios de Apple pueden acceder y editar sus documentos usando Craft desde cualquier dispositivo, brindando una experiencia fluida en diferentes entornos, mientras que los usuarios de Android están en desventaja. Por otro lado, alternativas como Microsoft OneNote y Notion funcionan en sistemas operativos principales como Android, iOS, macOS y Windows. ClickUp también admite el uso multiplataforma pero está más orientado a la gestión de proyectos.

Tablero de Craft en iPadOS. Imagen: Collins Ayuya/Craft Docs

Facilidad de uso de Craft Docs

Desde el principio, Craft Docs es intuitivo, fácil de usar y muy fácil de navegar. La funcionalidad de arrastrar y soltar, junto con los atajos de teclado y el soporte de markdown, hace que la creación, edición y organización de documentos sea sencilla. Usé Craft en iPadOS y macOS, y no hubo funcionalidad inferior en la versión móvil. Tampoco se sintió abarrotado. También podemos ver la facilidad desde la perspectiva de que una sola licencia es suficiente para usar Craft en todos tus dispositivos.

Soporte al cliente de Craft Docs

Craft Docs proporciona múltiples opciones de soporte para ayudar a los usuarios. Hay soporte por correo electrónico para los usuarios que quieran escalar problemas a Craft. También encontré una comunidad activa en Reddit y un grupo de Slack para que los usuarios interactúen con Craft y la comunidad en general sobre todo, desde problemas y características hasta experiencia de usuario. Craft también ofrece un centro de ayuda como base de conocimientos con categorías que probablemente cubrirán tantas consultas de usuarios como sea posible. Finalmente, ofrece una guía de Introducción para ayudar a los usuarios a aprender lo más intuitivamente posible.

¿Es seguro usar Craft Docs?

Sí, Craft es seguro de usar ya que cumple con SOC 2 y GDPR. Lo primero significa que los sistemas de seguridad de Craft están diseñados e implementados para mantener la confidencialidad y disponibilidad de los datos del cliente, manteniendo la integridad de los datos. Con lo segundo, Craft tiene que obtener tu consentimiento antes de recopilar y procesar tu información personal.

Pros de Craft

Una suscripción para todos los dispositivos compatibles.

Interfaz de usuario elegante e intuitiva.

Funciones efectivas de creación de documentos con inteligencia artificial.

Sus aplicaciones móviles no son degradadas.

Contras de Craft

Características básicas de gestión de tareas.

Aún no hay una aplicación móvil para Android.

No hay soporte prioritario para ningún plan por debajo del plan de Equipo.

Los planes de nivel superior pueden volverse bastante caros.

Alternativas a Craft

Craft Docs

Notion

Todoist

ClickUp

Gestión de proyectos integral

No

Sí

No

Sí

Integración con aplicaciones de terceros

Muy limitado

Sí

Sí

Sí

Gestión avanzada de tareas

No

Sí

Sí

Sí

Amplia biblioteca de plantillas

Sí

Sí

No

Sí

Prueba gratuita

Sí

Sí

Sí

Sí

Precio inicial (facturado anualmente)

$8 por mes

$8 por mes

$4 por mes

$7 por mes

Imagen: Notion

Notion

Notion ofrece capacidades de gestión de tareas y proyectos que faltan en Craft mientras se integra con numerosas aplicaciones de terceros, además de una extensa biblioteca de plantillas. También ofrece una aplicación para Android que asegura que Notion sea compatible en todas las plataformas principales. Notion es una opción a considerar para usuarios que quieren ir más allá de la toma de notas para tener un espacio de trabajo flexible y personalizable en una plataforma.

Imagen: Todoist

Todoist

Todoist sobresale en la gestión de tareas con su interfaz fácil de usar y características como fechas de vencimiento recurrentes y niveles de prioridad. Aunque puede que no ofrezca las capacidades extensas de creación de documentos de Craft, tiene más de 80 integraciones, en comparación con Craft que todavía está trabajando en integraciones como característica. Esta es la alternativa de Craft para aquellos que desean gestionar tareas y listas de tareas con una herramienta ligera.

Imagen: ClickUp

ClickUp

ClickUp proporciona una plataforma de productividad todo en uno con características avanzadas de gestión de proyectos, paneles personalizables y seguimiento del tiempo. Aunque su función de toma de notas es básica, ClickUp ofrece una gama más amplia de herramientas en comparación con Craft, lo que lo hace adecuado para usuarios que necesitan soluciones de software de gestión de proyectos y tareas completas.

Metodología de revisión

Usé la versión gratuita del software para esta revisión de Craft en iPadOS y macOS para probar las características y la experiencia del usuario y determinar las fortalezas y debilidades del software. Comparé la funcionalidad de Craft en macOS versus iPadOS y descubrí que ambas versiones proporcionan más o menos la misma experiencia. Finalmente, comparé mis experiencias con las capacidades enumeradas en el sitio web y guías de Craft Docs para evaluar si sus funciones cumplían con las expectativas de sus descripciones en el sitio web.