Precio, pantalla, cámaras, fecha de lanzamiento

La cuarta generación del iPhone SE está lista para traer una multitud de cambios visuales y funcionales tomados de modelos anteriores de iPhone. Aquí tienes qué esperar de Apple, tan pronto como la próxima semana.

En las dos últimas iteraciones, el iPhone SE de Apple ha mantenido un aspecto desactualizado, con bordes gruesos y un botón de inicio de Touch ID que lo hacen prácticamente indistinguible de un iPhone 8. Todo eso está a punto de cambiar muy pronto, ya que el iPhone SE de bajo costo recibirá su primer rediseño importante en años.

Junto con su nuevo diseño, el iPhone SE 4 ganará una variedad de nuevas características de hardware, muchas de las cuales se derivan de modelos de iPhone más recientes. Con cada lanzamiento de iPhone, sin embargo, se vuelve difícil para la persona promedio saber qué esperar del iPhone SE de cuarta generación.

Para remediar la situación y brindar a nuestros lectores información sobre el próximo dispositivo, AppleInsider ha conversado con personas familiarizadas con los diseños internos y los prototipos de preproducción del iPhone SE 4. Las personas con las que hablamos han proporcionado innumerables detalles sobre la gama del iPhone 16 antes del lanzamiento.

No obstante, no hemos dejado piedra sin remover, y también hemos decidido proporcionar un resumen de todo lo que se rumorea sobre el iPhone SE de cuarta generación, aunque muchas de las afirmaciones hechas sobre el dispositivo se contradicen directamente entre sí.

El ciclo de rumorología del iPhone SE 4 ha sido caótico, más que el de los modelos de iPhone estándar. Inicialmente, se rumoreaba que era una actualización relativamente sencilla, derivada en gran medida del diseño del iPhone XR. Luego se sugirió que Apple estaba probando su nuevo módem interno con el dispositivo, después de lo cual el proyecto supuestamente fue cancelado y posteriormente reintegrado.

Esto es todo lo que sabemos sobre el iPhone SE 4 hasta ahora, y cómo se comparan los diferentes rumores entre sí.

El iPhone SE 4 eco del iPhone 14 estándarEl próximo iPhone con enfoque presupuestario de Apple recibirá un importante refresco de diseño. En lugar de parecerse al tremendamente desactualizado iPhone 8, el iPhone SE de cuarta generación presentará un diseño derivado casi en su totalidad del iPhone 14 modelo base.

Es probable que el iPhone SE 4 se base en el iPhone 14 estándar, con cambios menores. En la práctica, esto significa que el iPhone SE 4 tendrá las mismas dimensiones generales que el iPhone 14, con una carcasa de aluminio hecha del mismo aleación. Esta información proviene de personas familiarizadas con el asunto, que han hablado con AppleInsider y han revelado con precisión detalles sobre lanzamientos de hardware anteriores de Apple.

Para el iPhone SE de cuarta generación, Apple planea utilizar una versión modificada del chasis del iPhone 14, con cambios menores como el espacio para el puerto USB-C, reemplazando el anteriormente utilizado Lightning. USB-C ha sido el conector estándar para iPhones desde el iPhone 15 y el iPhone 15 Pro, por lo que su inclusión en el iPhone SE 4 es una elección obvia, ya que garantiza el cumplimiento de las regulaciones de la UE.

Dado que el dispositivo se basa en gran medida en el iPhone 14 modelo base existente, el iPhone SE de cuarta generación obtendrá un panel OLED y soporte para Face ID, ambos de los cuales nunca han estado disponibles en el iPhone SE hasta ahora. Algunos prototipos de preproducción también presentaban un botón de Acción en lugar del interruptor de silencio, aunque no está claro si las unidades de producción en masa finales cuentan con este cambio, ya que Apple probó múltiples configuraciones de hardware.

Si bien todas las señales, incluidos los prototipos, apuntan a que el teléfono se asemeja en gran medida al iPhone 14 modelo base de Apple, eso no ha impedido que filtradores poco confiables afirmen lo contrario. Algunos han dicho que el dispositivo usará un chasis modificado del iPhone 16, e incluso hay una afirmación extraña de un supuesto nombre de marketing “iPhone 16E”, que aparentemente eliminaría la marca iPhone SE. Un escenario poco probable en cualquier caso.

Face ID llega a través de la muesca del estilo del iPhone 14, es poco probable que haya Dynamic IslandCon la introducción de una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, Apple finalmente eliminará el Touch ID en el iPhone SE. Como reemplazo, el iPhone SE 4 contará con una forma más moderna de identificación biométrica, conocida como Face ID. Esta información proviene de personas familiarizadas con los diseños y prototipos de preproducción de Apple.

Se espera que el iPhone SE 4 presente una muesca en la parte superior de la pantalla en lugar de Dynamic Island.

El iPhone SE de cuarta generación es probable que cuente con una muesca cerca de la parte superior de la pantalla, donde se encuentran la Cámara TrueDepth y los sensores asociados de Face ID. Esto le dará al dispositivo un aspecto similar al iPhone 14 y al iPhone 13 estándar, con una muesca más pequeña en comparación con el iPhone 12.

A diferencia del iPhone 15 y el iPhone 16, el nuevo y mejorado iPhone SE no recibirá Dynamic Island. Apple quiere que su iPhone de gama baja sea visualmente distinto de sus modelos insignia, al mismo tiempo que ahorra en costos de desarrollo al reutilizar componentes y diseños del iPhone 14.

A pesar de que algunos han afirmado que el iPhone SE 4 efectivamente se enviará con Dynamic Island, el consenso general es que el dispositivo presentará una muesca. Las personas con las que hablamos, junto con filtradores confiables y múltiples unidades ficticias diferentes, sugieren que el teléfono orientado al presupuesto de Apple estará equipado con una muesca en lugar de Dynamic Island.

Una sola cámara trasera, con impresionantes 48 MP Otra diferencia notable en comparación con el iPhone 14 se puede ver en la disponibilidad de la cámara trasera del iPhone SE 4. El dispositivo contará con una sola cámara trasera en lugar de dos.

Aunque el iPhone SE 4 obtendrá una nueva cámara de 48 MP, su posición será similar a la del iPhone SE 3. Esto significa que Apple ha creado una placa posterior personalizada para el iPhone SE de cuarta generación. Según personas familiarizadas con el asunto, la compañía experimentó con al menos cinco diseños diferentes para la placa posterior y el bulto de la cámara trasera. Sin embargo, el dispositivo siempre debía presentar solo una cámara trasera.

El módulo de flash, por su parte, estará en el lado derecho. Los estuches filtrados muestran un recorte horizontal para la cámara, lo que podría significar que no tendrá un bulto de cámara, sino una lente sobresaliendo de la parte trasera. Esto es consistente con los diseños que Apple probó, según se nos informó en AppleInsider.

Se supone que el dispositivo incluirá un sensor de imagen de 48 MP, desarrollado bajo el nombre en clave Proyecto Portland. Diversos informes han indicado que el nuevo y mejorado iPhone SE presentará una cámara trasera de 48 MP, dejando poco margen para dudas.

Apple Intelligence, finalmente en el iPhone SECon la cuarta iteración del iPhone SE, Apple probablemente introducirá soporte para su última suite de herramientas de IA generativa. Conocido como Apple Intelligence, el software actualmente está disponible para dispositivos con un chip A17 Pro o más reciente, o productos iPad y Mac con un sistema en chip Apple Silicon M1 o más reciente.

Es probable que Apple Intelligence esté disponible en el iPhone SE 4 directamente desde la caja.

Apple Intelligence ofrece una variedad de utilidades alimentadas por IA, que se hicieron disponibles a través de las actualizaciones iOS 18.1 e iOS 18.2. Con Apple Intelligence, es posible editar texto, eliminar objetos de fotos, resumir conversaciones, categorizar correos electrónicos y generar imágenes, todo a través de la IA.

Las funciones de inteligencia artificial de Apple están disponibles en toda la gama iPhone 16, desde el potente iPhone 16 Pro con el chip A18 Pro hasta el iPhone 16 estándar con su chip A18. El fabricante de iPhones quiere garantizar que Apple Intelligence esté disponible en diferentes niveles de productos en lugar de ser exclusivo de modelos “Pro”, como lo demuestra el iPad mini 7, que utiliza el chip A17 Pro del iPhone 15 Pro.

Se espera que el iPhone SE 4 use el mismo chip A18 que se encuentra en el iPhone 14 modelo base, lo que sirve parcialmente como un medio para llevar Apple Intelligence al iPhone de nivel de entrada. Esto permitiría al teléfono competir y posicionarse mejor frente a teléfonos Android de precios similares que incluyen Google Gemini u otro software de IA generativa para el usuario final.

El iPhone SE 4 no recibirá Visual Intelligence, ya que es muy probable que el dispositivo no incluya el botón de Control de la Cámara. La popularidad y la prominencia general de las funciones de inteligencia artificial han aumentado drásticamente en los últimos años. Naturalmente, los consumidores esperan que un nuevo teléfono ofrezca funciones de IA generativa de alguna forma. El propio CEO de Apple, Tim Cook, incluso dijo que Apple Intelligence influyó en las ventas del iPhone 16, y que el dispositivo funcionó mejor en mercados y regiones donde las funciones de IA de la compañía estaban disponibles.

Se espera que el iPhone SE 4 se envíe con iOS 18.3 preinstalado, por lo que es probable que los usuarios tengan acceso a las funciones de Apple Intelligence inmediatamente después de comprar el dispositivo. Esto, por supuesto, asume que el dispositivo estará equipado con el chip A18. Sería una elección lógica para el iPhone SE, dado que las personas probablemente conservarán el dispositivo durante años, y esperarán nuevas funciones de software.

Nuevo módem, batería del iPhone 14 anteriorSi bien no es definitivo, existe una fuerte posibilidad de que el iPhone SE 4 pueda reutilizar la batería del iPhone 14 existente. Esto parece ser una actualización obvia, dado que el dispositivo se basa en gran medida en el iPhone 14 estándar, con solo diferencias menores entre los dos.

El iPhone SE 4 podría contar con el proyecto “Sinope” de Apple, un módem 5G completamente nuevo.

Se sabe que las unidades de preproducción del iPhone SE 4 utilizaron la misma batería A2863 que se encuentra en el iPhone 14 estándar. La batería A2863 tiene una capacidad de 3279 mAh, que son 1250 mAh más que la batería de 2018 mAh del iPhone SE de tercera generación.

Esto podría llevar a un aumento significativo en la vida útil de la batería en comparación con la iteración anterior del iPhone SE, otro punto de venta potencial para el dispositivo.

No obstante, vale la pena señalar que la batería del iPhone 14 se utilizó en prototipos de preproducción del iPhone SE de cuarta generación. Apple a menudo prueba múltiples configuraciones de hardware antes del lanzamiento, por lo que no hay garantías de que el producto final utilice la misma batería.

También se habla de un nuevo módem 5G, desarrollado internamente por Apple bajo el nombre en clave “Sinope” con la intención de reemplazar los modems Qualcomm existentes encontrados en los modelos actuales de iPhone. AppleInsider está familiarizado con el proyecto, y hay una buena probabilidad de que debute con el dispositivo, aunque los beneficios para el usuario final no están claros, si es que los hay.

Fecha de lanzamiento, disponibilidad y precio del iPhone SE 4 En cuanto al precio, el iPhone SE de tercera generación actual se puede comprar nuevo por $429. Múltiples rumores sugieren que Apple quiere mantener un precio por debajo de los $500, lo que finalmente tendría sentido para un dispositivo económico como el iPhone SE.

Se nos dijo que es posible que el dispositivo esté disponible en opciones de color blanco y negro, siendo este último denominado internamente como “Medianoche” en algunas instancias. Esta información proviene de personas familiarizadas con los prototipos de preproducción, sin embargo, y es posible que no refleje las unidades finales, aunque se alinea con los colores vistos en las unidades ficticias.

Apple podría anunciar el iPhone SE de cuarta generación tan pronto como la semana del 14 de febrero de 2025, mientras se espera que las primeras unidades lleguen a los clientes más adelante en el mes. Es posible que no haya un evento de lanzamiento dedicado para este dispositivo, y que haga su debut a través de un comunicado de prensa simple en su lugar. Rumores anteriores han dicho todos que el dispositivo estaría disponible a principios de 2025, por lo que el momento tiene sentido en ese sentido.