Precio de la colocación privada de $200 millones de notas senior canjeables de PennyMac Mortgage Investment Trust por Investing.com

WESTLAKE VILLAGE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–PennyMac Mortgage Investment Trust (NYSE: PMT) (PMT o la Compañía) anunció hoy el precio de una oferta privada realizada por su subsidiaria indirecta de propiedad absoluta, PennyMac Corp. (PMC), de $200 millones de principal agregado de sus Notas Senior Convertibles a 2029 (las Notas). Los compradores iniciales tienen una opción de 13 días para comprar hasta un adicional de $30 millones de principal agregado de Notas de PMC. Las Notas se ofrecerán únicamente a inversores institucionales cualificados (según se define en la Ley de Valores de 1933, según enmendada (la Ley de Valores)) de conformidad con la Regla 144A en virtud de la Ley de Valores. La liquidación de la oferta está sujeta a condiciones de cierre habituales y se espera que se produzca el 24 de mayo de 2024.

Las Notas devengarán intereses a una tasa del 8.50% anual, pagadero semestralmente. Las Notas estarán plenamente y sin ninguna condición garantizadas por PMT. Al momento del intercambio, PMC pagará en efectivo hasta el principal agregado de las Notas a ser intercambiadas y pagará o entregará, según corresponda, en efectivo, las Acciones Comunes de Beneficio de PMT (Acciones Comunes) o una combinación de ambas, a elección de PMC, en lo que respecta al remanente, en caso de haberlo, de su obligación de intercambio en exceso del principal agregado de las Notas que se intercambien. La tasa de intercambio inicial será de 63.3332 Acciones Comunes por $1,000 de principal de las Notas, lo que es equivalente a un precio de intercambio inicial de aproximadamente $15.79 por Acción Común. El precio de intercambio inicial es aproximadamente un 15% superior al precio de cierre de $13.73 por Acción Común de PMT en la Bolsa de Nueva York el 21 de mayo de 2024. Las Notas serán obligaciones no garantizadas senior de PMC y se clasificarán igual que toda su deuda no garantizada presente y futura y senior a cualquier deuda subordinada futura. Las Notas vencerán el 1 de junio de 2029 a menos que sean recompradas o intercambiadas de acuerdo con sus términos antes de dicha fecha.

Los ingresos netos de la oferta tienen la intención de ser utilizados para financiar las actividades comerciales e inversiones de PMT, que pueden incluir: la adquisición de derechos de servicio hipotecario, títulos de transferencia de riesgo crediticio de empresas patrocinadas por el gobierno y otros títulos relacionados con hipotecas; financiar el negocio de préstamos correspondientes de PMT, incluyendo la compra de préstamos hipotecarios residenciales elegibles para agencias; el pago de deudas diferentes, que pueden incluir la recompra o pago de una parte de las Notas Senior Convertibles del 5.50% a 2024 de PMC o Notas Senior Convertibles del 5.50% a 2026, o financiamiento garantizado; y para otros fines generales empresariales.

Ni las Notas ni las Acciones Comunes que se emitan al intercambiar las Notas se registrarán bajo la Ley de Valores. Ni las Notas ni las Acciones Comunes que se emitan al intercambiar las Notas pueden ofrecerse o venderse en los Estados Unidos, excepto mediante un registro o una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta ni una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en cualquier estado en el que dicha oferta, solicitud o venta fuera ilegal antes del registro o la cualificación bajo las leyes de valores de cualquier estado. Se emite de conformidad con la Regla 135c en virtud de la Ley de Valores.

Acerca de PennyMac Mortgage Investment Trust

PennyMac Mortgage Investment Trust es un fideicomiso de inversión en bienes raíces hipotecarias (REIT) que invierte principalmente en préstamos hipotecarios residenciales y activos relacionados con hipotecas. PMT es gestionada externamente por PNMAC Capital Management, LLC (PNMAC), una subsidiaria de propiedad absoluta de PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI).

