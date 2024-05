Precio, Características, Ventajas y Desventajas.

Hechos rápidos de Paycor

Precios: Contactar para obtener precios

Características clave:

Presentación de impuestos federales y estatales.

Procesamiento de nómina automatizado.

Informes personalizados.

Herramientas de control de tiempo y asistencia.

Gestión de gastos.

Herramientas de gestión de recursos humanos para planes más avanzados.

Paycor es un popular software de nómina basado en la nube utilizado por más de 2 millones de personas en más de 40,000 empresas diferentes. Paycor es conocido por su plataforma de nómina, pero el software también ofrece herramientas de gestión de recursos humanos (HCM).

Sumérgete en los planes de precios, características, ventajas y desventajas de Paycor para ayudarte a decidir si este es el software de nómina adecuado para tu negocio.

Precios de Paycor

Paycor no revela los precios en su sitio web, por lo que debes contactar al equipo de ventas para obtener una cotización. Sin embargo, enumera cuatro niveles diferentes de planes para empresas con menos de 50 empleados y qué características se incluyen en cada uno, y entraremos en esos detalles a continuación. Las otras opciones de TechRepublic para el mejor software de nómina están divididas en cuanto a si divulgan o no los precios, por lo que esto no es completamente inusual, pero prefiero que el software de nómina sea transparente en cuanto a sus precios.

Supuestamente hay una prueba gratuita de 14 días para que puedas probar antes de comprar, pero es muy difícil de encontrar. Sin embargo, pude registrarme para acceder a una cuenta de demostración con datos ficticios usando solo mi correo electrónico, y aprecié que no requiriera una tarjeta de crédito para hacerlo.

Plan Básico de Paycor

El plan básico incluye características clásicas de nómina como embargos de salarios, pagos adicionales fuera de ciclo, talones de cheques en línea e informes en línea.

Plan Esencial de Paycor

Además de todas las características ofrecidas en el plan Básico, el plan Esencial también incluye un paquete de contabilidad de fin de mes, un informe de libros mayores, un administrador de tiempo libre, herramientas de incorporación y más.

Plan Core de Paycor

Además de todas las características ofrecidas en los planes Básico y Esencial, el plan Core incluye gestión de gastos, encuestas a empleados y herramientas de liderazgo.

Plan Completo de Paycor

Además de todas las características ofrecidas en los planes Básico, Esencial y Core, el plan Completo incluye gestión de carreras, planificación de compensación y funcionalidad de desarrollo de talento.

Extras de Paycor

Paycor también ofrece extras adicionales que no están incluidos en ninguno de sus planes principales de nómina. Esas características adicionales son:

Seguro de compensación laboral.

Tiempo y programación.

Administración de beneficios.

Herramientas de contratación.

Características clave de Paycor

Características de nómina y impuestos

El módulo de nómina de Paycor ofrece ejecuciones ilimitadas de nómina, por lo que no te cobrará extra por pagos fuera de ciclo u otras ejecuciones adicionales, lo cual es útil si necesitas hacer pagos con frecuencia. También ofrece una función útil de nómina llamada AutoRun que puede ejecutar la nómina automáticamente en otra fecha y hora. Todos los cambios se realizan en tiempo real, por lo que no tienes que esperar a que se carguen. Otras características de nómina incluyen depósito directo, presentación de impuestos federales y estatales, autoservicio del empleado y llenado de cheques (esto último tiene un costo adicional).

Ejecución semanal de nómina en Paycor. Imagen: Paycor

Características de gestión del tiempo

Paycor ofrece herramientas para control de tiempo y programación, pero tendrás que pagar una cantidad no revelada para agregarlas, incluso si optas por el plan más caro. Dado que muchas plataformas de nómina incluyen herramientas de control de tiempo y programación en sus planes de nivel superior, no me emocionó ver que Paycor cobrara extra por ello, sin importar qué. Paycor ofrece una variedad de opciones de reloj de tiempo, así como reglas de tiempo para que tu organización pueda personalizar cómo calcula los saldos de tiempo. Paycor también ofrece una función de programación que te permite asignar turnos y ver el horario completo del equipo de un vistazo. Todos estos datos de tiempo fluyen al módulo de nómina, eliminando cálculos manuales que pueden llevar a errores de nómina.

El calendario de programación en Paycor. Imagen: Paycor

Herramientas de recursos humanos

Paycor ofrece varias herramientas para apoyar al departamento de recursos humanos. El módulo Insights de Liderazgo proporciona información para ayudar a los gerentes a mejorar su efectividad. Paycor también crea un perfil de empleado para cada persona, lo que centraliza toda su información en un solo lugar. El software también ofrece un módulo de creación y almacenamiento de documentos digitales, que puede ayudar a tu empresa a ser más ecológica si aún no lo has hecho. El software también ofrece algunas herramientas de automatización para eliminar flujos de trabajo manuales, recordatorios y notificaciones.

Una lista de perfiles de empleados en Paycor. Imagen: Paycor

Informes y análisis

Paycor ofrece análisis básicos en los planes Esencial y Core, tendrás que actualizar al plan Completo si deseas acceder a la suite completa de funciones de análisis. Puedes importar tus datos de recursos humanos a 30+ plantillas estándar de informes o crear tu propio informe personalizado. Si solo necesitas una respuesta rápida, intenta enviar tus preguntas de datos de personal a la asistente de inteligencia artificial de Paycor, que debería devolver una respuesta inmediata en lenguaje natural. Estas funciones de análisis e informes ayudan a tu equipo a evaluar prácticas salariales, comparar con competidores y tomar decisiones comerciales estratégicas basadas en datos.

El panel de análisis de Paycor. Imagen: Paycor

Pros de Paycor

Ejecuciones ilimitadas de nómina incluidas en todos los planes.

Opción para automatizar la nómina con la función AutoRun.

Informes personalizados además de 30+ plantillas.

Portal de autoservicio para empleados.

Contras de Paycor

Los precios no son transparentes.

Cobra extra por muchos extras clave como el seguimiento del tiempo.

Tarifas adicionales por ciertas acciones de nómina, como llenado de cheques.

Carece de algunas integraciones clave, como QuickBooks.

Alternativas a Paycor

Paycor

Rippling

Gusto

OnPay

Precio de inicio

Precios personalizados

Precios personalizados

$40 por mes + $6 por empleado por mes

$40 por mes + $6 por empleado por mes

Ejecuciones ilimitadas de nómina

Sí

Sí

Sí

Sí

Nómina automática

Sí

Sí

Sí

No

Seguimiento del tiempo

Solo como extra

Sí

Planes Plus y Premium

No

Administración de beneficios

Solo como extra

Sí

Sí

Sí

Imagen: Rippling

Rippling

Si buscas una plataforma de nómina con aún más funciones de recursos humanos que Paycor, echa un vistazo a Rippling. Rippling ofrece nómina internacional y nacional de EE. UU. y beneficios de seguro de salud en los 50 estados. Rippling también ofrece herramientas de gestión financiera y de TI que Paycor no tiene, por lo que es posible que puedas centralizar aún más funciones en un solo software. Desafortunadamente, Rippling no divulga su información de precios, por lo que deberás contactar a su equipo de ventas para obtener una cotización.

Para obtener más información, lee la revisión completa de Rippling.

Imagen: Gusto

Gusto

Si buscas una aplicación de nómina con precios transparentes y funciones básicas de recursos humanos, echa un vistazo a Gusto, que comienza en solo $40 al mes, más $6 por empleado al mes para su plan básico. Sin embargo, deberás actualizar a los planes Plus o Premium si deseas acceder a todas las características de recursos humanos, como seguimiento nativo del tiempo, gestión de PTO y revisiones de rendimiento. Gusto se integra con QuickBooks online, mientras que Paycor no lo hace.

Para obtener más información, lee la revisión completa de Gusto.

Imagen: OnPay

OnPay

Si solo necesitas una plataforma de nómina sin funciones adicionales de recursos humanos, considera OnPay. OnPay solo ofrece un plan de precios simple, que cuesta $40 al mes, más $6 por empleado al mes. Con este plan, obtendrás ejecuciones de nómina ilimitadas y pagos y presentaciones de impuestos automatizados. También incluye herramientas de recursos humanos limitadas como gestión de PTO y planes de jubilación 401(k) integrados. OnPay carece de algunas características que ofrecen Paycor y otras alternativas, pero será más que suficiente para muchas pequeñas empresas.

Para obtener más información, lee la revisión completa de OnPay.

Metodología de revisión

Para escribir esta revisión, realicé un recorrido en línea guiado de Paycor y también vi videos de demostración de varias funciones. También revisé clasificaciones respetables, calificaciones de clientes y testimonios, y otras revisiones de expertos de fuentes creíbles.

