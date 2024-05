POWERCHINA Apoya la Nueva Transformación Energética de Kazajistán Por Investing.com

“

ALMATY, Kazajistán, 14 de mayo de 2024 / PRNewswire – La Corporación de Construcción de Energía de China (POWERCHINA) y la Universidad Nacional de Al-Farabi de Kazajistán en Almaty, recientemente firmaron un acuerdo para establecer un marco de cooperación industria-academia-investigación, con el objetivo de innovar en la colaboración en innovación tecnológica.

Desde 2008, POWERCHINA ha firmado 26 proyectos en Kazajistán con un volumen de más de 5 mil millones de dólares, incluida la actualización de la Planta de Energía Combinada de Carbón y Calefacción de Almaty 2, que impulsará la transformación de la estructura energética local.

Transformación Energética para un Almaty más Limpio

En alineación con su estrategia de “neutralidad de carbono para 2060”, Kazajistán se ha enfocado en el desarrollo de nuevas energías en los últimos años. El plan de actualizar la ineficiente Planta de Calefacción y Energía Combinada de Carbón de Almaty 2 a una planta de energía de ciclo combinado de gas (CCGT) fue propuesto como parte de la iniciativa.

Liu Tongyi, el gerente de proyecto responsable de la actualización, dijo que la nueva planta reducirá las emisiones dañinas de 50,400 toneladas a 6,700 toneladas anuales mientras satisface las necesidades de energía y calefacción de la ciudad.

Empleados Chinos y Kazajos Trabajando hacia los Mismos Objetivos

“Me uní a la empresa después de graduarme de la universidad en 2015 y llevo trabajando aquí casi nueve años,” dijo Valeria en un fluido chino. Ella es una empleada kazaja con la sucursal local de POWERCHINA.

En cada proyecto en Kazajistán, el equipo de POWERCHINA introducirá conceptos avanzados domésticos y experiencias de construcción a empleados locales. La empresa también está enviando empleados kazajos a China con el objetivo de convertirlos en expertos técnicos de primer nivel.

Adaptando Estrategias a las Condiciones Locales

Cuando la Planta de Calefacción y Energía Combinada de Carbón de Almaty 2 se completó en 1974, Kazajistán formaba parte de la Unión Soviética. Por lo tanto, su diseño inicial se adhería a las normas rusas. Con el paso de los años, se incorporaron normas europeas en la operación de la planta. Al comprender a fondo ambas normas, POWERCHINA logró una exitosa licitación.

El proyecto de actualización de la Planta de Calefacción y Energía Combinada de Carbón de Almaty 2 comenzó oficialmente el 19 de noviembre de 2021. Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Kazajistán, asistió a la ceremonia, donde enterró una “cápsula del tiempo” que contenía una carta para el futuro. La cápsula se abrirá al completarse el proyecto en 2026 y la carta será leída por la nueva planta.

3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. Ver divulgación aquí o quitar anuncios.

“