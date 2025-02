Positividad corporal: Modelos más delgadas elegidas para la Semana de la Moda de París

A medida que Ozempic y sus contrapartes se vuelven más disponible comercialmente para fines estéticos, los expertos de la industria afirman que ha afectado al movimiento de positividad corporal. La modelo Moya dijo: “Hemos visto cómo la narrativa cambió rápidamente, con celebridades e influencers usando cirugías o medicamentos como Ozempic para perseguir lo que se considera ‘en Vogue'”. Otra modelo, Jenny, dijo: “Cuando me di cuenta de que lo delgada estaba de vuelta, fue positivo porque iba a conseguir más trabajos. Pero me di cuenta de que ahora tengo que mantenerme. Ahora tengo que ser la más delgada”. Incluso la directora editorial de British Vogue dijo que la industria de la moda “debería preocuparse” por una reciente tendencia a usar modelos más delgadas. Chioma Nnadi dijo en el programa Today de BBC Radio 4: “Creo que tal vez Ozempic tiene algo que ver con eso”. “Estamos en este momento en el que vemos que el péndulo vuelve a balancearse hacia que lo delgado está ‘de moda’ y a menudo estas cosas se tratan como una tendencia y no queremos que lo sean”.