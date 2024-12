Posibles drones ‘sofisticados’ sobre Nueva Jersey podrían ser parte de la alianza Irán-China: político

Disparar para matar.

Una creciente coro de funcionarios locales en Nueva Jersey y Nueva York están exigiendo que las autoridades federales dejen de confundir a la población local y finalmente derriben un dron.

El representante Chris Smith (R-NJ) exigió el sábado que el Pentágono abra fuego contra uno de los casi 1,000 drones que han sido avistados sobre el Estado Jardín desde el 18 de noviembre, para que se puedan obtener respuestas.

Irán Mohajer 6 dron, en exhibición en Teherán el 23 de agosto de 2023. AFP a través de Getty Images

“¿Por qué no podemos derribar al menos un dron y llegar al fondo de esto?” Smith se preguntó en voz alta durante una conferencia de prensa en Seaside Heights. “¿Por qué no podemos seguir la pista de un dron sospechoso hasta su origen? ¿Tenemos tan poco control sobre nuestro espacio aéreo?”

Su demanda llegó horas después de que la gobernadora de Nueva York, Hochul, declarara que es hora de tomar medidas. “Esto ha ido demasiado lejos”, dijo en un comunicado contundente el sábado, anunciando que pidió a las autoridades federales autorizar a los departamentos de policía locales a derribar drones.

Ellos repitieron los sentimientos ya expresados por ciudadanos preocupados e incluso el presidente electo Donald Trump, quien dijo que quiere que las autoridades federales derriben un dron del cielo. “Que el público lo sepa, y ahora”, instó Trump. “¡De lo contrario, derríbenlos!”

La retórica creciente llega tras avistamientos más alarmantes.

El aeropuerto internacional Stewart en el interior de Newburgh cerró sus pistas durante una hora el viernes por la noche después de que se avistaran dos drones en el aire. El aeropuerto comercial está adyacente a una base de la Guardia Nacional Aérea de Nueva York, donde se encuentra la 105ª Ala de Transporte Aéreo.

La mayor compañía eléctrica de Nueva Jersey, PSE&G, pidió a la FAA que detuviera todo el tráfico aéreo sobre dos de sus centrales nucleares, después de que se avistaran recientemente drones sobre los sitios sensibles. Es la primera vez que la compañía hace tal solicitud.

Cientos de habitantes de Nueva Jersey han informado haber visto los drones. @MendhamMike via Storyful

Más alarmantes fueron los relatos de la costa de Jersey, donde los militares proporcionaron informes creíbles. En uno, un cortador de la Guardia Costera de 47 pies fue seguido por 13 a 30 drones el 9 de diciembre, confirmó la rama militar.

Fueron alertados sobre los drones sobre el Atlántico por la Oficina del Sheriff del Condado de Ocean, que en realidad desplegó su propio dron para rastrear los 50 misteriosos aviones. Sorprendentemente, el sheriff del condado de Ocean, Michael Mastronardy, dijo que el dron de la aplicación de la ley no podía mantener el ritmo.

Los funcionarios de la Estación de Armas Navales Earle, una base altamente sensible en el Condado de Monmouth, Nueva Jersey, también informaron de actividad de drones en curso esta semana.

Un gran dron fue fotografiado cerca de Tom’s River el 8 de diciembre. Doug Hood / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Los drones de origen desconocido también se han detectado sobre el Aeropuerto de Newark, así como en los astilleros cercanos, el Aeropuerto LaGuardia, y el Centro de Investigación, Desarrollo e Ingeniería de Armamento del Ejército de los Estados Unidos, situado en el Arsenal de Picatinny en el Condado de Morris, Nueva Jersey.

A lo largo de todo esto, los funcionarios federales han minimizado los alarmantes avistamientos, desestimándolos como aviones tripulados mal identificados, como Cessnas.

El jueves por la noche, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a los periodistas que los drones no eran iraníes, chinos o rusos, sino en realidad helicópteros y aviones pequeños normales. Los registros de vuelo estaban siendo analizados para confirmar, dijo.

Una imagen satelital muestra el Buque No Tripulado Shahid Bagheri en el Golfo Pérsico el 12 de diciembre. vía REUTERS

“¿Cómo puede el Secretario Mayorkas, que infamemente nos dijo durante años que nuestra frontera sur estaba segura y cerrada, cuando no lo estaba y no lo está, insultar ahora nuestra inteligencia diciendo ‘no hemos visto nada inusual’?” dijo Smith el sábado. “Esto es usual? ¿Y cómo pueden él y otros como el portavoz de seguridad nacional, el almirante John Kirby, decir que no conocemos ninguna amenaza?”

Mientras tanto, los avistamientos se multiplican. Solo en Nueva Jersey, entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, ha habido 964 avistamientos de drones reportados. También se han visto sobre Manhattan y Staten Island, y el Departamento de Policía de Nueva York y el FBI dicen estar monitoreando el problema.

Smith dijo a The Post esta semana que sus fuentes sospechan que los drones podrían ser de rivales extranjeros. “Podría ser Teherán, podría ser [el presidente ruso Vladimir] Putin, nadie sabe,” dijo. “Esto es una amenaza potencial para la gente de mi distrito, el estado de Nueva Jersey y la nación. Necesitamos llegar al fondo de esto.”

El congresista Jeff Van Drew dijo que sus fuentes le informaron sobre la posible participación de Irán. AP

El representante Jeff Van Drew (R-NJ) dijo a The Post que sus propias fuentes de “alto nivel” dentro del gobierno de EE. UU. y en el sector privado sostienen que los drones podrían formar parte de una alianza entre China e Irán.

“Algo está muy mal,” dijo Van Drew. “Tenemos drones sofisticados e indocumentados, tan grandes como minifurgonetas, navegando cuidadosamente en un espacio aéreo no cubierto por el radar, en una parte muy importante de nuestro país, y aún así, un mes después, de alguna manera no sabemos nada, y se nos dice, ‘No te preocupes, todo está bien’.”

Él ha especulado que los drones podrían haber venido de barcos de drones iraníes, que fueron avistados esta semana en el Golfo Pérsico pero que salieron de sus muelles a mediados de noviembre.

¿Podría el presidente ruso Vladimir Putin estar detrás de los enjambres de drones? Getty Images

Las declaraciones federales despectivas contradicen los informes de testigos aparentemente confiables, incluyendo el preocupante encuentro entre un cortador de la Guardia Costera y una flota de drones en las aguas frente al Parque Estatal de la Playa de Island Beach.

El viernes, los marineros que se acercaron fuera de la Estación Barnegat Light de la Guardia Costera de EE. UU. se negaron a hablar con The Post sobre el incidente del lunes, ofreciendo solo sonrisas de conocimiento.

Un funcionario de la Guardia Costera confirmó el encuentro, diciendo solo que “se observaron múltiples aeronaves de baja altitud” por parte de los marineros, y que “no se identificaron amenazas o interrupciones inmediatas a las operaciones”.

La Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de la Policía de Nueva York está investigando los avistamientos recientes en los cinco condados, y tiene al menos 109 drones a su disposición.

Una foto muestra al presidente chino Xi Jinping a finales de noviembre. REUTERS

“Tenemos detectives de la Policía de Nueva York, así como agentes del FBI y funcionarios estatales y están en eso,” dijo el portavoz Carlos Nieves, que se negó a proporcionar detalles específicos sobre la investigación.

“El FBI Nueva York está al tanto de los avistamientos recientes de posibles drones volando observados en múltiples ubicaciones en el área de Nueva York,” dijo el FBI en su propio comunicado. “El FBI Nueva York sigue comprometido con nuestros socios federales, estatales y locales para compartir información y proteger al público. Como siempre, la actividad sospechosa o criminal se puede reportar al FBI al 1-800-CALL-FBI o enviarse en línea a tips.fbi.gov.”

Van Drew le dijo a The Post que en una reunión de funcionarios estatales esta semana en Trenton, los investigadores federales insinuaron supuestamente que las autoridades locales deberían derribar los drones.

“[Tuvieron] la temeridad, el descaro de decirle a los sheriffs locales, a los departamentos de policía locales y a los bomberos que deberían hacer algo para derribarlos, para que puedan investigar,” dijo, agregando que el comentario fue hecho “casualmente” y que “ningún organismo federal emitió ninguna directiva oficial.”

“Esta no es una investigación para tu fuerza policial municipal o para la oficina del alguacil del condado. ¿Estás bromeando? Nunca he visto nada parecido.”

Los bomberos en el estado recibieron esta semana orientación de la División de Seguridad contra Incendios de Nueva Jersey de no acercarse a ningún dron derribado. En su lugar, deben llamar a la policía local, al FBI, a los equipos de materiales peligrosos y a los equipos de bombas al lugar, explicaba un documento visto por The Post.

La congresista Nicole Malliotakis dijo que piensa que hay más sobre la situación de los drones de lo que están dispuestos a compartir las autoridades federales. AP

La representante Nicole Malliotakis (R-Staten Island/Brooklyn) dijo a The Post que piensa que “hay más sobre [los drones] de lo que nos están diciendo.” También cuestionó las afirmaciones de Kirby.

“Un policía y miembros de nuestra Guardia Costera [vieron estos grupos] de drones, así que eso no tiene mucho sentido para mí,” dijo la política del partido republicano.

Incluso si todos los avistamientos de drones fueran, de hecho, aviones tripulados mal identificados, plantea otra pregunta, dijo Malliotakis.

Un barco de la Guardia Costera como este, fotografiado en 2017, fue seguido por 13 a 30 drones el lunes. Getty Images

“¿De dónde vienen todas estas aeronaves adicionales, y es seguro?” preguntó.

Los federales “han sido muy laxos” con su respuesta a los avistamientos que causan ansiedad, agregó.

“Esto ha sido manejado de forma tan deficiente por esta administración, especialmente en este mundo post-globo espía chino. Esto no es normal. Normalmente no tenemos este tipo de actividad de vuelo alrededor de nuestras comunidades.”

La respuesta lenta del gobierno a los drones “no nos hacen parecer la nación más poderosa del mundo,” dijo Van Drew. “Vernos en este tipo de situación, es triste. El maldito gobierno se está comportando estúpidamente.”

El presidente electo Trump “no puede llegar a la oficina lo suficientemente pronto,” dijo, agregando, “esto no estaría sucediendo si Donald Trump fuera presidente. Ya tendríamos respuestas.”