Posible motivación religiosa en apuñalamiento de Berlín, dice la policía.

El hombre detenido en relación con la puñalada a un turista español en el memorial del Holocausto de Berlín el viernes puede haber estado planeando durante semanas matar a personas judías, según las autoridades alemanas. El sospechoso, un refugiado sirio de 19 años, llevaba consigo una copia del Corán, una alfombra de oración y un trozo de papel con la fecha del ataque y versículos del Corán cuando fue detenido, lo que sugiere una “motivación religiosa”, dijo la policía de Berlín el sábado. En una declaración conjunta con la fiscalía, añadieron que cosas que el sospechoso había dicho a la policía sugerían que durante varias semanas “un plan para matar a judíos se había formado en su mente”, y que la ubicación del ataque también reflejaba esta idea. La policía dijo que no habían descartado conexiones con el conflicto en Medio Oriente, pero no encontraron evidencia que vinculara al sospechoso con otros grupos o individuos. Llegó a Alemania en 2023 como refugiado menor de edad, era residente legal y no tenía antecedentes penales, dijeron las autoridades, agregando que también estaban investigando si la enfermedad mental había desempeñado un papel en el ataque. La víctima de 30 años, cuyo nombre no se hizo público, sufrió lesiones en el cuello que requirieron cirugía de emergencia y ser colocado en un coma inducido médicamente, dijeron los funcionarios, pero su vida ya no estaba en peligro. El ataque tuvo lugar en el Memorial a los Judíos Asesinados de Europa de Berlín, un amplio memorial al otro lado de la calle de la Embajada de Estados Unidos. Ocurre mientras los alemanes se preparan para votar en unas elecciones nacionales divididas el domingo, y en medio de un aumento del antisemitismo en toda Europa. Los problemas económicos de Alemania, junto con la frustración por la inmigración, son problemas centrales para los votantes en unas elecciones parlamentarias donde el partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, o AfD, ha subido en las encuestas. El partido AfD, que ha sido vinculado a los neonazis, ha prometido tomar medidas enérgicas contra la inmigración y deportar a algunos inmigrantes, un mensaje que ha ganado tracción en un país que ha sufrido una serie de ataques perpetrados por personas de Afganistán y Medio Oriente. Un solicitante de asilo de Afganistán embistió su coche contra una manifestación sindical en Múnich el 13 de febrero, hiriendo a decenas, y en diciembre, un ciudadano saudita mató a seis personas e hirió a cientos más al conducir su coche por un mercado navideño en el centro de Alemania. Lars Dolder contribuyó con la información.