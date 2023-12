Portaviones de misiles Kalibr de submarino ruso entra en el Mar Negro y advierte a las Fuerzas de Defensa de Ucrania.

Las fuerzas rusas han desplegado un portamisiles submarino equipado con hasta cuatro misiles tipo Kalibr en el Mar Negro después de una pausa de tres semanas, informaron las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania en Telegram el 20 de diciembre. Actualmente hay cinco barcos rusos en servicio de combate en el Mar Negro y uno en el Mar de Azov. El nivel de peligro de misiles ha aumentado y, como precaución, las Fuerzas de Defensa instaron a la gente a no ignorar las señales de alerta de ataques aéreos. La flota rusa en el Mar Negro y el Mar de Azov está menos activa este invierno que el anterior, dijo la portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur de Ucrania, Natalia Humeniuk, en televisión nacional el 17 de diciembre, sugiriendo que Rusia podría estar esperando que las temperaturas congelantes intensifiquen las operaciones. Rusia ha desplegado un nuevo corbeta de la clase Karakurt, también un portamisiles de crucero Kalibr, desde Tatarstán al Mar Negro, informó Defense Express el 9 de diciembre. Lee también: Rusia despliega nueva corbeta de misiles de crucero clase Karakurt en el Mar Negro para reemplazar al destruido Askold – Defense Express. Traemos la voz de Ucrania al mundo. ¡Apóyanos con una donación única, o conviértete en Patrocinador! Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine.