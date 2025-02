Portaaviones de la Armada choca con barco mercante fuera del Canal de Suez.

El portaaviones USS Harry S. Truman estuvo involucrado en una colisión el miércoles con un barco mercante durante su despliegue actual en Medio Oriente, según la Marina. La Flota del Sexto Buque de la Marina dijo en un comunicado que el portaaviones chocó con el buque mercante Besiktas-M justo antes de la medianoche, hora local, mientras operaba cerca de Puerto Saíd, Egipto, en el Mar Mediterráneo. La colisión parece haber ocurrido fuera de la ciudad, que se encuentra en la apertura norte del Canal de Suez, y como resultado es una zona de tráfico marítimo denso, con barcos entrando y saliendo del canal, así como otros que esperan para iniciar su tránsito. La Marina, en su declaración, dijo que la colisión no resultó en inundaciones ni lesiones a bordo del Truman, pero no llegó a decir que el barco no sufrió daños. Sin embargo, el servicio enfatizó que la planta de propulsión del portaaviones, alimentada por un par de reactores nucleares, estaba “sin afectar y en una condición segura y estable”. Mientras tanto, el Besiktas es un barco mercante a granel con bandera panameña que había acabado de pasar por el Canal de Suez y se dirigía a un puerto en Rumania, según sitios web de seguimiento de barcos. El barco de carga, con una longitud de 620 pies y un ancho de 105 pies, es aproximadamente la mitad del tamaño del Truman, que mide un poco más de 1,000 pies de longitud y 252 pies en su cubierta de vuelo. Un funcionario de la Marina dijo a Military.com que el barco de carga sufrió algunos daños, pero ninguno de sus tripulantes resultó herido. La colisión ocurre a solo unos meses de que el Truman estuviera involucrado en operaciones de combate en el Mar Rojo contra los rebeldes hutíes y perdiera un avión de combate por fuego amigo.