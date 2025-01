¡Porsche 997 de carrocería ancha con nariz inclinada sorprende con su increíble apariencia y rendimiento!

Lee toda la historia en Backfire News

Porsche 997 Widebody Con Nose Sesgado Impulsa Looks y Rendimiento Increíbles

Para los puristas, la idea de tomar cualquier Porsche 911 y alterarlo para no solo ser widebody sino también llevar una nariz sesgada es algo reservado solo para unos pocos. Algunos seguramente se reirían de la idea de hacer algo así con un 997, aunque honestamente se burlarían más de la idea con un 996, pero creemos que esta construcción logra el aspecto de manera maravillosa.

Aunque el automóvil proviene de Stuttgart, este 911 ahora reside en Japón. Eso explica la cantidad insana de trabajo personalizado que se ha volcado en él. A muchos propietarios japoneses les gusta afeitar, recortar, pellizcar y reorganizar sus autos para crear algo nuevo.

Imagen vía Harnett Media/YouTube

No a todo el mundo le van a gustar los resultados. Pero hemos visto algunos Porsches, Lamborghinis, Ferraris y muchas otras marcas personalizadas de manera bastante única.

Esta construcción en particular fue hecha por Mun Luck, un entusiasta de los coches que reside en Gunman, Japón. El tipo está obviamente orgulloso de su paseo y seguro que le encanta el video que Harnett Media hizo con él. Después de todo, no solo la cinematografía es fantástica, cuenta con una banda sonora genial para producir la vibra correcta.

El frontal de este auto es cortesía de un kit de conversión de nariz sesgada Old and New Japan Porsche 997. Puede que no hayas visto uno antes, ya que no son muy populares en los Estados Unidos y en otros lugares, pero los hay.

Con la nariz modificada viene la reubicación de los faros en la fascia delantera inferior. Eso realmente cambia el aspecto del 997.

En cuanto al tratamiento widebody, es algo común que se hace en Japón. La gente lo hace en otros lugares, pero este no solo tiene esos guardabarros enfermizos, sino que ha sido bajado a la altura de las hormigas de la carretera. Esa postura baja y ancha parece un depredador listo para atacar.

Gracias a los airbags, el propietario puede mantener este 997 evitando que toque fondo. El paseo también tiene una jaula antivuelco, escape post-venta, ruedas bonitas y probablemente muchos más.

Siéntate y disfruta de este video, es realmente genial.

Imagen vía Harnett Media/YouTube