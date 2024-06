Por supuesto, el botón de Acción del iPhone 15 Pro es genial, pero Apple debería adoptar esta característica retro de Google Pixel.

Cuando Apple anunció el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max el año pasado, levanté una ceja ante el llamado botón de acción. Si bien me gusta que la gente ingeniosa de Cupertino haya incorporado más acción en un control deslizante de silencio algo redundante, estaba menos convencido de las limitaciones del botón; después de todo, ya podías usar los botones de volumen en iPhones anteriores para activar el obturador de la aplicación de la cámara.

Pero a medida que usaba más el iPhone 15 Pro Max, elogiando las virtudes del titanio y la experiencia general casi perfecta del iPhone, comencé a amar realmente el botón de acción.

Lo tengo configurado para activar la opción de “linterna” en iOS, también conocida como el flash de la cámara, y es sorprendentemente útil, especialmente en un teléfono Max. Antes tenía que deslizarme por la parte superior del teléfono para obtener el menú desplegable y luego tocar el ícono de la linterna; si tenía las manos mojadas (no, no así, vivo en Londres lluvioso) eso no siempre era fácil.

Entonces, el botón de acción se convirtió en una verdadera bendición en mi vida; eso podría ser un triste reflejo de mi existencia, pero no importa.

Sin embargo, como periodista de tecnología, o cualquier periodista en general, a menudo me encuentro reflexionando en momentos de tranquilidad o durante un viaje. Y la reflexión de hoy mezclada con maquinaciones sobre el botón de Acción, provocó un pensamiento inesperado.

Extraño los lados apretables de los antiguos teléfonos Google Pixel.

Introducidos por primera vez con los teléfonos Pixel 2, Google equipó sus teléfonos con lados que activaban el Asistente de Google mediante un apretón corto y seco. No estoy exactamente seguro de cómo funcionaba, había algo acerca de los sensores de tensión, pero era una forma efectiva de despertar la versión más inteligente de Google a Siri sin tener que decir la ocasionalmente incomoda frase de activación “ok Google”.

Lo que podría haber parecido una característica superflua se volvió extrañamente útil y natural. También introdujo un nivel de frescura e innovación menor en los teléfonos Pixel, algo que sentía que muchos teléfonos carecían en ese momento.

Desafortunadamente, los lados apretables de los teléfonos Pixel solo duraron algunas generaciones, y desaparecieron cuando llegó el Google Pixel 5 con el gran cambio de diseño de la gigante de las búsquedas tomando un enfoque diferente al diseño de teléfonos, menos es más, antes de establecer la estética de Pixel y el enfoque de IA debutado con el Pixel 6.

Ansias de tacto

(Crédito de la imagen: Futuro)

¿Necesito que los lados apretables regresen al escenario de los teléfonos inteligentes? No realmente.

Pero mientras que los mejores teléfonos se inclinan hacia la integración de IA y funciones inteligentes que oscilan entre lo llamativo y la inteligencia real, todo esto está sucediendo en el lado del software, excepto por los conjuntos de chips centrados en la IA. Sin embargo, siento que aún hay margen para ser innovador y creativo con el hardware del teléfono más allá de solo hacer que la pantalla se flexione, como vemos en los mejores teléfonos plegables.

Espero que la rumoreada línea de iPhone 16 sea muy similar a la evolución de los actuales teléfonos Apple. Pero me encantaría que Apple tomara algo de inspiración de algunos de los teléfonos más peculiares del pasado e introdujera algunas nuevas características físicas o hiciera que el botón de acción fuera aún más funcional, al menos.

Con toda la tecnología IA, me encantaría que los teléfonos aprovecharan mejor la respuesta háptica, los acelerómetros y otros puntos de contacto para permitirme hacer más con un teléfono inteligente sin necesariamente mirar y tocar una aplicación o función específica.

Basándome en los teléfonos del pasado, siento que Google es el tipo de empresa que introduce nuevas peculiaridades de hardware y luego Apple es la que las perfecciona hasta el punto máximo.

La tentación inicial de Google Pixel 9 Pro no sugiere un gran cambio de diseño en camino, pero espero que la gigante de las búsquedas haya puesto algo especial debajo de su hardware para emocionarme y deleitarme e inyectar algo de creatividad en los mejores teléfonos Android; esperemos verlo pronto.

