Por qué ya no anhelo un Tesla

He querido un Tesla desde el día en 2012 en que Elon Musk vino a las oficinas de Londres del FT para hablar sobre su empresa de coches eléctricos.

Musk no era un nombre conocido entonces. Pero al ser corresponsal de medio ambiente del FT en ese momento, sabía un poco sobre él y el Tesla rojo en el que llegó, del que había leído que podía ir de cero a 60mph en menos tiempo del que se tardaba en encender un cigarrillo.

El coche se veía aún mejor en persona. Cuando procedió a invitar a un colega a dar una vuelta en él, me gustaría decir que fui lo suficientemente grande como para no sentir envidia, pero no lo fui.

La picadura de la envidia ha disminuido y también, me di cuenta la semana pasada, ha desaparecido cualquier gran deseo de tener un Tesla. Esto se debe en parte a que los esfuerzos pioneros de Musk empujaron a otros fabricantes de coches a mejorar sus modelos eléctricos y hay muchos coches rivales para elegir, incluyendo algunos más baratos que los Teslas.

Pero también es por lo que Musk le dijo a sus 193 millones de seguidores el último fin de semana en X, la plataforma de redes sociales que ha convertido en una sombra triste de lo que era desde que la compró en octubre de 2022.

“La guerra civil es inevitable”, escribió en respuesta a un video que mostraba disturbios de extrema derecha sacudiendo ciudades del Reino Unido, que otro usuario había sugerido que eran causados por “migración masiva y fronteras abiertas”.

Ver a Downing Street protestar que no había “ninguna justificación” para las palabras inflamatorias del multimillonario me recordó a la condena de la Casa Blanca en noviembre, cuando respaldó un mensaje antisemita en X. Y a las empresas que retiraron sus anuncios de su plataforma. Y a los numerosos críticos que lo instaban en vano a callarse.

Gobiernos del G7. Corporaciones multinacionales. Nada ha detenido a Musk, quien se disculpó por el mensaje de noviembre pero ha permitido que X reinstale a una serie de figuras divisivas, incluido Tommy Robinson, el rostro del activismo de extrema derecha en el Reino Unido, cuyo mensaje sobre los disturbios Musk respondió con signos de exclamación.

Por lo tanto, considerando todo, preferiría no comprar uno de los coches de Musk.

Esto difícilmente molestará a un gigante de los vehículos eléctricos como Tesla, cuya utilitaria Model Y fue el coche más vendido del mundo en 2023, eléctrico o de otro tipo.

Pero plantea una pregunta sobre cuándo las payasadas de un líder empresarial llegan a un punto de inflexión y comienzan a perjudicar activamente al negocio.

El niño mimado del comportamiento corporativo autolesivo en el Reino Unido sigue siendo Gerald Ratner, el ex jefe de un imperio de joyería que colapsó después de bromear en 1991 diciendo que algunos de sus productos eran baratos porque eran “una mierda total”.

Las provocaciones de Musk son diferentes. Suele defender ferozmente sus productos, lo que lo hace más parecido a Michael O’Leary. El polémico jefe de la aerolínea Ryanair ha llamado “cretinos” a los reguladores y “violadores que cobran demasiado” a los operadores de aeropuertos, pero sus bromas generalmente estaban dirigidas a destacar sus vuelos de bajo costo.

Además, pase lo que pase con O’Leary, a veces tienes que volar en Ryanair porque es la mejor manera de ir de A a B. Los compradores de coches eléctricos tienen muchas más opciones, razón por la cual algunos analistas piensan que el comportamiento polarizante de Musk podría ser un problema para su negocio.

Las llamadas “tasas de consideración” del fabricante de coches, o la participación de los posibles compradores, han estado disminuyendo en EE. UU. desde que Musk empezó a sacudir Twitter, ahora X, a fines de 2022, dice Shahar Silbershatz, jefe de Caliber, la firma de inteligencia de mercado que rastrea las puntuaciones de Tesla a diario.

Las tasas se consideran un buen indicador de ventas, me dijo la semana pasada, y los datos de Caliber muestran que las cifras de Tesla comenzaron a caer, desde aproximadamente un 40% en noviembre hasta un 30% en febrero, después de una serie de controversias, incluido el escándalo del antisemitismo.

De manera reveladora, las caídas fueron más pronunciadas entre los demócratas, que generalmente son más fanáticos de los coches eléctricos, y esto fue antes de que Musk respaldara al aspirante presidencial republicano, Donald Trump, en julio. Las cifras preliminares de agosto de Caliber sugieren que las puntuaciones de Tesla entre los demócratas han caído aún más.

Es imposible decir si los arrebatos de Musk están causando estos cambios. Tesla ha sufrido una serie de presiones adicionales, desde tasas de interés más altas hasta problemas en la cadena de suministro.

Pero como Silbershatz dice, en un momento en el que Tesla enfrenta todos esos vientos en contra, además de una creciente competencia de otros fabricantes de coches, Musk está dando a sus “compradores naturales” en EE. UU. una buena razón para rechazar sus coches. Hasta la semana pasada, diría lo mismo se aplica en el Reino Unido. Con creces.

