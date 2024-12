Por qué Warren Buffett y Berkshire Hathaway podrían cambiar su estrategia de inversión con Donald Trump como Presidente

Puede parecer un poco exagerado que una empresa legendaria como Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B), liderada por Warren Buffett, pueda cambiar su estrategia de inversión basándose únicamente en quién está en la Casa Blanca, pero él ya ha dado una respuesta bastante clara sobre este tema. Si hubiera tal cambio en la estrategia, sería basado en una sola cosa: los impuestos.

Si la Vicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado la presidencia, había una probabilidad bastante alta de que la tasa impositiva corporativa se hubiera incrementado de su actual 21%. Ahora que Donald Trump ha ganado, es casi seguro que la tasa impositiva se mantendrá como máximo en el 21% actual. Entonces, ¿cómo cambia esto la estrategia de inversión de Berkshire Hathaway? Es posible que ya no esté en modo de toma de ganancias.

Las mayores ideas sobre la estrategia de inversión de Buffett han venido de dos lugares: su carta anual a los accionistas y la conferencia anual de Berkshire. En 2024, Buffett dio a los inversores una idea de por qué el conglomerado estaba vendiendo uno de sus mayores ganadores y mayores tenencias, Apple (NASDAQ: AAPL). Berkshire ha vendido constantemente su gran participación en el negocio de manera bastante consistente desde el tercer trimestre de 2023 y está obteniendo un buen rendimiento.

Sin embargo, con la cantidad de elogios que Buffett le ha dado a la empresa en el pasado, además de su estrategia de dejar que sus mejores tenencias crezcan, este cambio comenzó a sonar campanas de alarma entre los inversores. Para calmar esos temores, Buffett les dijo a los inversores que las ventas estaban ocurriendo debido a un aumento inminente en la tasa impositiva corporativa. Buffett dijo en la reunión: “No nos importa pagar impuestos en Berkshire, y estamos pagando una tasa federal del 21% sobre las ganancias que estamos obteniendo en Apple. Y esa tasa era del 35% no hace mucho tiempo, y en el pasado ha sido del 52% cuando he estado operando.”

Sin embargo, con Trump en el cargo y la Cámara y el Senado controlados por los republicanos, la amenaza de impuestos más altos ya no está sobre la mesa. Con eso en mente, parecería que Berkshire probablemente dejará de vender acciones de Apple. Pero no veo que eso suceda.

Aunque esto parece ser una gran razón para vender en la superficie, Buffett también está obteniendo grandes ganancias de otras inversiones en su cartera y en la mayoría de los casos no está tomando esas ganancias.

Creo que está vendiendo Apple por una razón diferente, y nada de lo que haga la administración Trump evitará que Berkshire siga vendiendo más acciones de Apple.

Buffett es un inversor de valor desde hace mucho tiempo. En su núcleo, los inversores de valor compran una acción que está subvaluada, y la venden cuando alcanza su valoración completa. Cuando Buffett y Berkshire compraron por primera vez acciones de Apple, cotizaba a aproximadamente 10.6 veces las ganancias anteriores.

Ese era un precio barato para una empresa que fabrica un producto que utilizan millones de personas. Sin embargo, ahora Apple cotiza a 39 veces las ganancias, muy por encima de su promedio histórico.

Ahora, 39 veces las ganancias pueden ser un precio que vale la pena pagar si el negocio está creciendo rápidamente. Sin embargo, eso está lejos de lo que está haciendo Apple.

Sin embargo, el precio de las acciones ha aumentado significativamente desde principios de 2023. Estas dos cosas no cuadran y me llevan a creer que las acciones de Apple están significativamente sobrevaloradas. Buffett y su equipo tienen acceso a la misma información y probablemente piensan lo mismo. Como resultado, están vendiendo las acciones.

Tendremos confirmación de esta tesis después de que se publiquen las operaciones del cuarto trimestre de Berkshire, ya que una disminución significativa en sus tenencias de acciones de Apple indicaría que no se trata de impuestos sino de valoración. Estoy seguro de que estas ventas continuarán, y los inversores que tengan acciones de Apple ahora podrían pensar en vender algunas, ya que el negocio de Apple no ha crecido mucho en los últimos dos años, y una corrección puede ser inminente.

Keithen Drury no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Apple y Berkshire Hathaway. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Aquí se explica por qué Warren Buffett y Berkshire Hathaway pueden cambiar su estrategia de inversión con Donald Trump como presidente, originalmente publicado por The Motley Fool