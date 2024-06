Por qué Turquía es el segundo equipo local de la Euro 2024

Erkan Aykan no necesita una segunda invitación para compartir su reclamo a la fama. Creció en una familia turca en Gelsenkirchen, una ciudad industrial situada en el corazón del valle del Ruhr de Alemania. Algo más famoso, también lo hizo Ilkay Gundogan, el capitán del equipo de fútbol del país. “Conozco a sus primos”, dijo, orgulloso. Escuchando educadamente, tal vez un poco indulgentemente, su hermano Talha espera a que Erkan termine, y luego inmediatamente lo supera. “Él estaba en mi clase en la escuela”, dijo Talha sobre Gundogan. “Jugué fútbol con él cuando éramos niños”. La rapidez con la que ambos hombres comenzaron a establecer sus credenciales Gundogan ilustró su orgullo por tener una conexión con el capitán de Alemania, y su satisfacción al verlo liderando ahora a su país en el Campeonato Europeo. Sin embargo, esa lealtad solo llega hasta cierto punto. Ambos hermanos quieren que Gundogan lo haga bien este mes, dijeron. Pero al igual que millones de otros alemanes de ascendencia turca, quieren que alguien más gane el torneo. “Solo Turquía”, dijeron al unísono cuando se les preguntó a quién estarían apoyando en la Euro 2024. “Vivimos aquí. Nacimos aquí. Pero nuestro corazón está en Turquía”. Ese sentido de orgullo compartido, evidente en las banderas turcas y las camisetas de Turquía que son omnipresentes este mes en las calles y estadios de Alemania, refleja la pura magnitud de la población turca, o de ascendencia turca, de Alemania. Con más de siete millones, la comunidad turca de Alemania constituye el mayor grupo minoritario del país más grande de Europa. Por todo ello, muchos alemanes turcos han considerado las mismas preguntas sobre la lealtad y la identidad que los hermanos Aykan, y han llegado a la misma decisión. “Cuando nos clasificamos, le dije a mis amigos alemanes que ahora tenían dos países anfitriones”, dijo Hamit Altintop, un exjugador condecorado que es ahora el director técnico de la federación de fútbol turca. “Ahora somos coanfitriones”. La comunidad turca de Alemania es un legado de los años en que la nación abrió sus puertas a los trabajadores invitados, o gastarbeiter, para ayudar a reconstruir su país destrozado después de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de esos trabajadores se quedaron, formando familias que ahora se extienden a través de sus segundas, terceras o cuartas generaciones. Cada ciudad importante de Alemania, y muchas menores, tienen al menos un barrio con un ambiente distintivamente turco, donde los niños crecen en hogares no muy diferentes al de Altintop, en Gelsenkirchen. “Los temas son turcos, la comida es turca, la cultura es más turca”, dijo, recordando su infancia. En Berlín ahora, dijo, hay un montón de personas para las que “la peluquería es turca, tu supermercado es turco, tu cena es en un restaurante turco”. Por lo tanto, no es sorprendente que cuando Turquía finalmente salió al campo en el Campeonato Europeo de este verano, su primer partido tuvo la sensación de un partido en casa: Aparte de una tribuna reservada para los aficionados de su oponente, Georgia, el Westfalenstadion del Borussia Dortmund era un mar de rojo y blanco turco. Como Gelsenkirchen, Dortmund tiene una comunidad turca considerable, lo suficientemente grande como para que Bulent Borekcilik —la compañía de pastelería turca muy popular— tenga una sucursal en la ciudad. Solo tiene dos en Alemania. El personal del restaurante confirmó que la gente viaja desde todo el valle del Ruhr para probar un lugar que se siente como, pero que quizás nunca haya sido, su hogar. Antes del partido, miles de aficionados vestidos con los colores nacionales del país —incluidos los hermanos Aykan— llegaron a un punto de encuentro a poco más de una milla del estadio, cantando y balanceándose al ritmo de estándares de baile y folklore turcos, incluida una oda al fundador de la nación, Mustafa Kemal Atatürk. Antes de emprender una larga, lenta y extremadamente ruidosa marcha hacia el estadio, la multitud se detuvo para cantar el himno nacional turco. Y sin embargo, a pesar del fervor patriótico, los miembros de la multitud a menudo hablaban entre sí no en turco, sino en alemán. A medida que la muchedumbre serpentaba por las calles azotadas por la lluvia de la ciudad, algunos bebían Jägermeister, schnapps y latas de cerveza fuerte. En casi todos los sentidos, la escena se sentía claramente alemana. “Tener dos corazones en un solo pecho no es inusual para los migrantes en cualquier parte del mundo”, dijo Aladin El-Mafaalani, profesor de sociología de la migración y la educación en la Universidad Técnica de Dortmund. “Una cosa que conecta a las diferentes generaciones de inmigrantes turcos es el fútbol turco: fútbol de club, pero por supuesto también la selección nacional”. Es parte de tu identidad, de tu vínculo social. La mayoría de las personas de origen turco tienden a apoyar a Turquía, pero eso no significa que estén en contra de Alemania. En una encuesta, admitió que apoyaría a ambos a Turquía y a Alemania. Pero cuando se le presionó, admitió —como la mayoría de los aficionados turco-alemanes— que se inclinaría por Turquía. “El corazón vence a la cabeza”, dijo. Ese fenómeno puede resultar un poco desconcertante para aquellos cuyas afiliaciones son bastante más directas. Zeyne…