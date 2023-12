¿Por qué todos están enojados con Apple por bloquear el hack de iMessage de Beeper para Android?

La semana pasada, una nueva aplicación de Android llamada Beeper Mini irrumpió en escena y ocupó titulares instantáneos. Su intención era hacer que iMessage funcionara en Android sin enrutar las identificaciones de Apple a través de servidores de terceros no seguros, y funcionó. Los usuarios de Android de repente pudieron enviar mensajes de texto a sus amigos con iPhone y aparecer en burbujas azules como si hubieran cambiado de teléfono.

Casi de inmediato, Apple la cerró de la manera más amigable posible. La empresa no envió una carta de cese y desistimiento o amenazó públicamente a Beeper con una demanda. Simplemente cerró la brecha por la que se estaba aprovechando Beeper. Luego, cuando le preguntaron al respecto, explicaron por qué habían actuado tan rápido:

Tomamos medidas para proteger a nuestros usuarios bloqueando técnicas que explotan credenciales falsas para acceder a iMessage. Estas técnicas representaban riesgos significativos para la seguridad y privacidad de los usuarios, incluida la exposición de metadatos y la posibilidad de habilitar mensajes no deseados, spam y ataques de phishing. Continuaremos realizando actualizaciones en el futuro para proteger a nuestros usuarios.

¿Corto y conciso, ¿verdad? No tanto. La reacción fue rápida y tomó un tono sorprendente: la mayoría de las personas no estaban enojadas con Beeper por explotar un agujero de seguridad en la plataforma de otra empresa, sino con Apple por cerrarlo. Estas voces incluyen a la senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, quien escribió en la red anteriormente conocida como Twitter: “Entonces, ¿por qué Apple bloquearía una nueva aplicación que permite a los usuarios de Android chatear con los usuarios de iPhone en iMessage? Los ejecutivos de Big Tech están protegiendo las ganancias aplastando a los competidores.”

Nadie lo quiere cuando un teléfono Android arruina un chat grupal.

Michael Simon/IDG

¿En serio? Incluso si ignoramos el hecho de que Beeper estaba cobrando a las personas por usar un servicio que no crearon, vamos a fingir que estas son dos empresas diferentes: ¿Qué pasaría si una empresa desarrollara una forma de hacer que Halo funcione en PlayStation y les cobrara a los usuarios una tarifa mensual para jugarlo? ¿Alguien se sorprendería si Microsoft lo bloqueara? El mensaje sería simple: si quieres jugar a Halo en una consola, necesitas comprar una Xbox.

Oigan, todos sabemos que los SMS no están encriptados. Eso no es culpa de Apple. Apple merece parte de la culpa por esperar tanto tiempo para admitir RCS, pero seamos claros: esto tampoco está encriptado. RCS permite cifrado de extremo a extremo, pero en realidad no está respaldado por la Asociación de Comunicaciones Móviles Globales. A menos que estés usando Google Messages y enviando un mensaje a alguien más que esté usando Google Messages y una operadora que admita RCS, no estarás obteniendo encriptación de extremo a extremo. (Beeper afirma que su imitación de iMessage estaba ofreciendo el mismo cifrado que iMessage en la aplicación Mensajes de Apple, pero no ofrecieron ninguna prueba de eso.)

En su anuncio de soporte para RCS, Apple dijo que trabajarían con la GSMA para llevar el cifrado de extremo a extremo al estándar RCS en lugar de admitir cifrado a medida en aplicaciones patentadas. Estoy dispuesto a apostar a que la GSMA lo resuelve antes de que RCS se lance en el iPhone.

Mientras tanto, la saga parece destinada a continuar. El lunes, Beeper anunció que el servicio estaba de vuelta, con dos grandes cambios. Uno, es gratis de usar, y dos, el registro de números de teléfono ya no funciona. Mientras Beeper trabaja en una solución, todos los usuarios necesitan registrarse para obtener una identificación de Apple para usar el servicio. Y no está claro cuánto durará esta versión hasta que Apple lo “arregle” nuevamente.

Al igual que la mayoría de las personas, estoy deseando con ansias la implementación de RCS de Apple en Mensajes. A todos nos molesta cómo los usuarios de Android modifican las funciones de iMessage en los mensajes grupales y no queremos preocuparnos por qué amigos tienen iPhones. Pero no se puede esperar que Apple se siente impasiblemente mientras alguien se apropia de su tecnología y obtiene ganancias de ella.