Por qué tantos inversores encuentran difícil abrazar esta carrera hacia los récords

¿Qué hacer con un mercado de valores que marca récords y genera más desconfianza que miedo a quedarse fuera? El S & P 500 ha alcanzado un máximo histórico en casi treinta días este año, cuatro de ellos la semana pasada. La riqueza patrimonial en acciones de EE.UU nunca ha sido tan alta, y el camino del índice ha sido bastante suave: en ocho de los últimos diez días hábiles, el S & P 500 se ha movido menos del 0.3%. Sin embargo, la conversación dominante entre los inversionistas gira en torno a cómo el avance es poco confiable, carece de una participación generalizada y no refleja un escenario económico idealizado de aterrizaje suave. Se debe señalar que todos están criticando la falta de amplitud en el rally, no para negar o descartar el punto. La divergencia abismal en el rendimiento entre un grupo reducido de enormes empresas tecnológicas designadas como buques insignia de la inteligencia artificial y los pocos miles de otras acciones rezagadas es inevitable. Y de hecho, es la fuente de esos pequeños movimientos diarios, corrientes violentamente opuestas que suprimen el movimiento del índice. El S & P 500, con el 20% de su valor de mercado contenido en tres acciones (Microsoft, Apple y Nvidia), ha subido casi un 14% este año y está prácticamente en un récord, con la versión igualmente ponderada del índice subiendo solo un 3.4% y situándose un 4% por debajo de su máximo de finales de marzo. El principal S & P ha subido más del 3% en el segundo trimestre, mientras que su acción mediana está bajando un 5% hasta la fecha del trimestre. El índice más amplio Russell 1000, todo el conjunto de gran capitalización, está prácticamente plano año hasta la fecha en una base igualmente ponderada. El S & P 500 ha sumado $5.5 billones en capitalización de mercado en 2024, con aproximadamente la mitad proporcionada por los Tres Grandes. Esta combinación de ganancias persistentes en el S & P 500 de referencia y más agitación por debajo ha creado una extraña combinación de un índice sobrevendido con la mayoría de las acciones miembro estancadas o corrigiendo. El índice parece un poco extendido al alza según lo lejos que está por encima de su media móvil de 50 días y otras medidas. Mientras tanto, menos de la mitad de sus componentes están incluso por encima de sus medias móviles individuales de 50 días. Resumiendo la acción sesgada a finales del viernes, el Grupo de Inversión Bespoke sugirió: “La acción de esta semana se sintió como un movimiento de euforia, con los inversores arrojando la toalla y finalmente renunciando a cualquier esperanza de apreciación en las empresas de pequeña capitalización y comprando a regañadientes las mega-cap que ya han tenido movimientos significativamente grandes al alza.” Es una versión plausible, pero imposible de respaldar o refutar con confianza. No hay una sola forma correcta para que el mercado se comporte. A veces, la amplitud débil se revierte para cerrar la brecha con los pesos pesados, otras veces presagia una corrección del índice. Siempre, frustra a los seleccionadores de acciones que buscan superar un índice rampante, mientras que socava la convicción de la mayoría de los inversores. ¿Condiciones de mercado familiares? Nada de esto es nuevo. Durante la última década, hemos pasado por la dominancia de “FANG”, luego “FAANMG”, los “Siete Magníficos” y ahora la “élite de la IA”. Periódicamente en el camino, a medida que el panorama macroeconómico se iluminaba o la perspectiva de política se disipaba, un rally total estallaría en la vista, como en 2017, 2020 y finales de 2023, para construir un cojín de amplitud durante los próximos meses. Actualmente es un mercado aquejado por una escasez de convicción fundamentada, en el que las empresas más grandes son también aquellas con las mejores perspectivas de crecimiento secular, las tendencias de ganancias futuras más saludables y los balances más sólidos. Todas las extre…