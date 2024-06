¿Por qué tanta gente odia el modo nocturno del iPhone? ¿Ingeniería impresionante o una tontería innecesaria?

¿Alguna vez te has despertado sudando frío porque soñaste que la cámara de tu iPhone se cambió automáticamente al modo Noche y no podías apagarla? Al parecer, no estás solo. Un usuario de X (anteriormente Twitter), streamer de juegos y autoproclamado fan de los Knicks se encontró en el centro de un debate sobre fotografía de iPhone recientemente, después de un inocente Tweet sobre el modo Noche del iPhone. “@funnysmartguy12 dijo: ‘Quienquiera que haya añadido esto a la cámara del iPhone debería ser asesinado’, junto a un primer plano del temido icono amarillo del modo Noche. El post se volvió viral y recibió 2.8 millones de visualizaciones, 532 comentarios y contando.

Y aunque ciertamente no apruebo el tono del Tweet, una reacción exagerada sería quedarse corto… Una rápida lectura de los comentarios reveló que la gente realmente tiene mucho que decir sobre el modo Noche. La mayoría de los usuarios parecen estar en uno de tres campos: el modo Noche es una basura y no debería existir en absoluto. El modo Noche es esencial para la cámara del iPhone. El modo Noche tiene su lugar en los mejores iPhones, pero no debería activarse automáticamente.

La mayoría de los comentarios estaban a favor del modo Noche hasta cierto punto, pero mientras creo que desestimar el modo Noche como inútil es un error, al menos puedo entender de dónde vienen los detractores del modo Noche.

Ves, estamos acostumbrados a que nuestra cámara de iPhone haga exactamente lo que queremos, al instante. Así que cuando de repente tenemos que esperar unos segundos para tomar una foto, no es algo a lo que estemos acostumbrados en 2024. Vivimos en un mundo de milisegundos. Estamos acostumbrados a deslizarnos por TikTok, Instagram y Bumble; disfrutando de velocidades web 5G ultrarrápidas; y si no nos gusta lo que vemos, tocamos o deslizamos y pasamos instantáneamente a la siguiente cosa.

De hecho, incluso puedes sentir ganas de lanzar tu preciado iPhone 15 Pro Max por la ventana, solo porque te has encontrado con un punto muerto celular. La tecnología moderna nos ha condicionado a no esperar por nada. El modo Noche va en contra de todo por lo que los iPhones representan. No solo requiere que esperes, sino que te obliga a sostener incómodamente tu iPhone quieto. Y si eso no fuera suficiente, también requiere que cualquier persona que estés fotografiando se abstenga de moverse.

Aquí es donde la fotografía y los teléfonos inteligentes pueden encontrarse en desacuerdo. Muchos géneros de la fotografía se tratan de persistencia y paciencia. Ajustar cuidadosamente tu composición y exposición para obtener una increíble foto. Y la fotografía con poca luz es el rey de ralentizar todo.

Pero para entender por qué el modo Noche es un mal necesario, primero necesitas saber por qué la poca luz representa un desafío para la cámara de tu iPhone.

Por su naturaleza, la fotografía digital se trata de exponer el sensor de una cámara a la luz. Cuando tomas fotografías durante el día, tienes abundante luz, por lo que la cámara de tu iPhone rara vez se ve desafiada. Pero cuando entras en una habitación oscura o el sol desaparece por el horizonte, la luz es difícil de encontrar. Una cámara tradicional utiliza tres ajustes para manejar cuánta luz llega a su sensor: apertura, velocidad de obturación e ISO.

• Apertura: Una abertura dentro de un lente. Cuanto más ancha sea la abertura, más luz entra. Aunque algunas aperturas se pueden abrir o cerrar, las aperturas en los lentes de iPhone son fijas.

• Velocidad de obturación: La duración del tiempo que el sensor está expuesto a la luz. Cuanto más tiempo esté expuesto, más luz puede llegar al sensor. Pero si expones una imagen durante demasiado tiempo, cualquier movimiento – de los sujetos o de la cámara misma – creará desenfoque de movimiento.

• ISO: Cuanto más alto sea el ISO, más sensible será el sensor a la luz. Pero cuanto más sensible sea el sensor, más visible será una textura granulada y colorida llamada ruido en tus imágenes.

Tu cámara de iPhone equilibra estos variables – con un poco de ayuda de la fotografía computacional potenciada por IA – para producir imágenes correctamente expuestas y libres de desenfoque de movimiento y ruido. Pero cuando la luz se reduce, esto se vuelve más y más difícil, y eventualmente imposible.

Los fotógrafos tradicionales mitigan la poca luz de varias formas. En primer lugar, los sensores más grandes funcionan mejor en condiciones de poca luz, produciendo menos ruido a altos ISOs. Las mejores cámaras DSLR y sin espejo cuentan con sensores de fotograma completo que son muchas veces más grandes que el sensor de tu iPhone. Mientras que el software de reducción de ruido especializado puede utilizarse para reducir aún más la presencia de ruido durante el proceso de edición de imágenes. Y eso sin considerar que muchos fotógrafos gastan miles de dólares en lentes de alta calidad con aperturas súper anchas para permitir que entre la máxima cantidad de luz en la cámara. Finalmente, si se está fotografiando un sujeto estático, se utilizará un trípode para mantener la cámara perfectamente quieta, para que se puedan capturar exposiciones de segundos e incluso minutos mientras se mantiene nítido.

Y aquí radica el dilema de Apple. Ningún iPhone puede albergar un sensor de fotograma completo de 24 x 36 mm y mantener ese esbelto factor de forma que conocemos y amamos. Los fotógrafos casuales de iPhone que capturan a sus amigos bebiendo margaritas no van a invertir en software de reducción de ruido y utilizarlo regularmente. A pesar de tener aperturas anchas en papel, los módulos de cámara del iPhone son tan diminutos que sus lentes minúsculas limitan cuánta luz puede llegar al sensor. ¿Y quién quiere llevar un trípode en una noche de fiesta?

El modo Noche fue la respuesta de Apple…

¿Cómo funciona el modo Noche y por qué deberías usarlo?

(Crédito de la imagen: Future / Apple)

Cupertino es famosamente reservado cuando se trata de los entresijos de su tecnología, así que no puedo estar seguro de cómo funciona exactamente el modo Noche. Aunque a menudo se explica como capturar una larga exposición, esa es una conclusión bastante simplista. El modo Noche no solo recoge más luz, también previene el desenfoque de movimiento y minimiza el ruido al mismo tiempo. Lo hace a través de la fotografía computacional avanzada impulsada por IA de Apple. Vodafone afirma que los smartphones modernos que funcionan en condiciones de poca luz, “capturan una serie de imágenes a diferentes niveles de exposición, las fusionan y sacan el máximo detalle posible en una sola imagen.”

Al parecer, el modo Noche funciona menos como una exposición larga convencional y más como una imagen de alto rango dinámico (HDR). La fotografía HDR se utiliza para equilibrar escenas con características muy brillantes y muy oscuras, como el sol brillante y el suelo oscuro y sombrío. Si capturas una exposición lo suficientemente rápida como para exponer correctamente el sol brillante, partes del suelo pueden oscurecerse hasta llegar a ser totalmente negras.

Si capturas una exposición lo suficientemente larga como para exponer el suelo oscuro, el sol puede brillar hasta convertirse en totalmente blanco. Pero, si combinas esas dos imágenes, obtienes el sol y el suelo correctamente expuestos. Esto explicaría por qué el modo Noche captura exposiciones tan equilibradas, incluso si estás capturando elementos oscuros y claros, como luces de la ciudad después del anochecer.

“Quien haya añadido el modo Noche a la cámara del iPhone debería ser aplaudido, elogiado y celebrado.”

Si volvemos al Tweet viral de @funnysmartguy12. Quien haya añadido el modo Noche a la cámara del iPhone debería ser aplaudido, elogiado y celebrado. En última instancia, el modo Noche existe para que puedas seguir capturando imágenes bien expuestas con tu cámara de iPhone cuando ya no hay suficiente luz para usar el modo de captura predeterminado. Y aunque sostener tu teléfono quieto y esperar unos segundos puede ser frustrante, la alternativa suele ser imágenes oscuras, borrosas y con un ruido desagradable. Y nadie quiere eso…

De hecho, el momento del post no podría haber sido mejor, porque coincidió justo en el momento en que se podían ver las Luces del Norte en el Reino Unido. Varios comentaristas publicaron imágenes que tomaron de la aurora con sus iPhones como prueba de las capacidades de poca luz del modo Noche.

Y sin embargo, el modo Noche no es perfecto. Hay momentos en los que sobrecompensa y todo solo se ve un poco demasiado brillante y lavado. Afortunadamente, el modo Noche no es la pesadilla automática que algunas personas creen que es. Así que, si quieres aprender a usar el modo Noche y aprovechar sus poderes fotográficos, echa un vistazo a nuestra guía de conceptos básicos de fotografía de iPhone.