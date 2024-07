Por qué Starmer debería ahora actuar como fiscal en el Brexit

Después de que los Conservadores volvieran al poder en 2010, el nuevo canciller desarrolló una estrategia política simple pero brutal. En cada discurso o entrevista, George Osborne culpaba a Labour por la crisis financiera, la posterior situación económica del Reino Unido y la austeridad que argumentaba que necesitaba. Se puede debatir su honestidad, pero la táctica fue altamente efectiva. Los Tories procesaron sin piedad y con éxito un caso contra sus predecesores durante más de una década.

A menos que ocurra un shock muy extraordinario, ahora Labour tiene la oportunidad de devolver el favor. Naturalmente, Keir Starmer quiere mirar hacia adelante, pero hay una excepción que hacer. Como ex fiscal principal de Inglaterra, él tiene un último caso. Labour debería encargar una auditoría del Brexit y, al estilo de Osborne, asignar relentemente la culpa por sus conclusiones.

Dado lo modesto de sus ambiciones para relaciones más cercanas con la UE y su deseo de recuperar a los votantes de Leave, Starmer optó por no convertir esto en un tema electoral. Pero una vez asegurada la victoria, debe insistir en el punto. Esto no tiene por qué ser parte de un plan encubierto para facilitar la reincorporación del Reino Unido a la UE o al mercado único. Starmer no puede renegar de sus promesas de no hacerlo, aunque claramente este gambito serviría para ese propósito a largo plazo.

Existen buenas razones políticas y económicas para encargar una revisión oficial exhaustiva del impacto del Brexit. La primera y más simple es que no se ha hecho. Grupos de expertos respetados lo han examinado y la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria ha estimado el efecto general en el comercio y el PIB. Pero no ha habido un estudio gubernamental integral para examinar las consecuencias, sector por sector y región por región. Tampoco ha habido un análisis costo-beneficio sobre el impacto de la divergencia regulatoria en diversos sectores. Los Conservadores no tenían incentivos para hacerlo, no querían escuchar las respuestas. Pero es una gran omisión.

Esto lleva al caso político. Los políticos a menudo cometen el error de abandonar la lucha una vez que han ganado. Pero pocas victorias son eternas. Muchos prominentes partidarios del Brexit ya están argumentando que los fracasos no son su culpa porque el proceso fue saboteado por sus oponentes. La excusa del “Brexit de los Remainers” es similar a la antigua defensa de la extrema izquierda del comunismo: no se ha probado adecuadamente.

Por lo tanto, la auditoría aclararía que el Brexit de Gran Bretaña fue en gran medida el modelo de los Leavers, una de las opciones más claras y duras imaginables y la exigida por los Leavers del Partido Conservador más extremistas, así como por Nigel Farage. Labour debe asegurarse de que se hagan responsables de un proyecto que los votantes ven cada vez más como un error. El valor político se hace evidente por lo poco que Rishi Sunak ha querido hablar sobre la política estrella del partido en esta campaña.

Dado el éxito esperado de Farage en estas elecciones, es aún más importante recordar a los votantes que “estas son las personas que les trajeron el Brexit fallido de Gran Bretaña”. Nombrar y procesar a los “hombres culpables” es esencial para que Labour mantenga a raya a Reform UK.

Pero no todos los argumentos son sobre la política baja. El Brexit ha tenido impactos tangibles en casi todas las industrias; sus efectos completos todavía no se sienten porque el Reino Unido continuamente retrasó la introducción de sus propias verificaciones regulatorias. El gobierno y el país necesitan una comprensión completa de cómo se ven afectados adversamente los sectores empresariales. Si Starmer quiere asegurar mejoras incluso incrementales, primero debe entender lo que se necesita.

Lo contrario también es cierto. Los ministros necesitan entender dónde se han obtenido ventajas o se causarían daños por el reajuste. Donde las libertades del Brexit han generado oportunidades genuinas, deben ser aprovechadas de manera más enfática.

Hay poco que sugiera que la evaluación de la OBR del impacto del 4 por ciento en el PIB durante 15 años esté muy equivocada. Pero una vez que se examina el detalle, la imagen se vuelve más matizada y compleja. El Brexit es más un pinchazo lento que una explosión. En cada industria habrá ganadores y perdedores.

Un informe reciente de UK in a Changing Europe mostró un impacto significativo en el comercio de bienes por volumen, con el Reino Unido volviéndose más dependiente de la UE a medida que caían otras exportaciones (no solo por el Brexit). Pero también mostró que las exportaciones de servicios se han mantenido bien: el Reino Unido todavía disfruta de una reputación global significativa y es posible que el acuerdo comercial con la UE deje suficientes lagunas para que las empresas encuentren una manera de sortear las restricciones.

Por otro lado, datos recientes del Departamento de Negocios y Comercio muestran una disminución en el número de proyectos de inversión extranjera directa en el Reino Unido, un 6 por ciento menos con respecto al año pasado y un 31 por ciento por debajo del pico pre-Brexit.

Una auditoría no puede ignorar los beneficios políticos. El Brexit cumplió con el control prometido sobre la inmigración de la UE, incluso si los críticos argumentan que los Tories no usaron esas potestades sabiamente. En términos económicos, la adhesión al Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) hará poco para impulsar el PIB, pero hay ventajas diplomáticas.

Para muchos partidarios de la reincorporación, dicho informe será el pistoletazo de salida para una nueva campaña para presionar a Labour hacia un retorno a la órbita de la UE, quizás en un segundo mandato. Esta podría ser una razón para que Starmer se sienta incómodo al reabrir una vieja herida, evitada cuidadosamente durante la campaña.

Pero el Brexit fue el evento político más trascendental de los últimos 50 años. Sería bueno que el gobierno tuviera un sentido detallado de cómo está resultando.

[email protected]