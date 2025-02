Por Qué Se Desplomó Hoy la Acción de The Trade Desk

Las acciones de la empresa de tecnología publicitaria (adtech) The Trade Desk (NASDAQ: TTD) se desplomaron el jueves después de que la compañía informara los resultados financieros del cuarto trimestre de 2024. A partir de las 10 a.m. ET, las acciones de The Trade Desk bajaron un impresionante 31% y de repente se encuentran un 40% por debajo de su máximo de 52 semanas.

En el cuarto trimestre, los ingresos de The Trade Desk de $741 millones estuvieron por debajo de la guía de la administración y de las expectativas de los analistas, lo cual es raro para esta empresa. El fundador y CEO Jeff Green destacó los logros de la compañía durante el año, pero reconoció que estaba “decepcionado de no haber alcanzado nuestras propias expectativas en el cuarto trimestre”.

La orientación futura de The Trade Desk también está influyendo hoy. En el cuarto trimestre, sus ingresos aumentaron un 22% interanual. Sin embargo, están pronosticando ingresos de al menos $575 millones en el próximo primer trimestre de 2025. Eso representa solo un crecimiento del 17% desde el primer trimestre de 2024.

En resumen, el crecimiento de The Trade Desk se está desacelerando a pesar de su posición de liderazgo en el espacio de adtech de televisión conectada. Y eso tiene preocupados a sus inversores de crecimiento.

Incluso con la caída del 40% desde sus máximos, las acciones de The Trade Desk han subido más del 2,600% en los últimos 10 años. Pero el camino no ha sido fácil. Como muestra el gráfico a continuación, ha caído un 40% o más varias veces.

TTD data by YCharts

Aún después de la caída en el precio, las acciones de The Trade Desk cotizan a caros 17 veces las ventas. Su crecimiento de ventas se está desacelerando, lo cual es preocupante, especialmente considerando que se está desacelerando más rápido de lo que esperaba la administración. Sin embargo, la compañía estima su oportunidad de mercado en más de $900 mil millones, lo que representa una oportunidad significativa al alza. Y su guía de un crecimiento del 17% en el primer trimestre no es algo para menospreciar.

No estoy diciendo que sea una ganga hoy o que no haya nada de qué preocuparse. Pero estoy diciendo que The Trade Desk es una empresa notablemente consistente y ha estado en declive antes, lo que justifica una consideración más cercana de los inversores después de la caída de hoy.

Antes de comprar acciones de The Trade Desk, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y The Trade Desk no fue una de ellas. Las 10 acciones que hicieron el corte podrían producir rendimientos enormes en los próximos años.

Considera cuando Nvidia hizo parte de esta lista el 15 de abril de 2005… si hubieras invertido $1,000 en ese momento de nuestra recomendación, ¡tendrías $803,695!*

Ahora, cabe destacar que el retorno promedio total de Stock Advisor es del 932% —un rendimiento superior al mercado en comparación con el 176% del S&P 500. No te pierdas la última lista de las 10 mejores.

Aprende más »

Continuación de la historia