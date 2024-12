¿Por qué Robbie Williams dejó Take That y regresará?

El artista récord fue miembro de la banda durante cinco años y apareció en algunas de sus canciones más populares, como ‘Back for Good’, ‘Relight My Fire’ y ‘Never Forget’.

Para muchos, Robbie es más conocido por su carrera en solitario, que lo ha visto ganar 18 premios Brit, 11 álbumes número uno y 14 discos número uno.

Pero, ¿por qué Robbie Williams dejó Take That en primer lugar, y alguna vez regresará?

¿Por qué Robbie Williams dejó Take That?



El cantante de ‘Angels’ abandonó el grupo en medio de su gira mundial de Nobody Else en 1995, con informes que sugieren que necesitaba enfrentar problemas con su adicción al alcohol.

Sin embargo, Robbie ha compartido previamente que una de las razones de su partida fue porque estaba “en medio de un colapso nervioso”.

Como compartió el cantante con Scott Mills para el programa de BBC Radio 2 ‘Robbie Williams: My Life Thru a Lens’: “Creo que estaba en medio de un colapso nervioso, el primero de muchos.”

Agregando: “Sentía como si estuviera en algún tipo de edificio en llamas y necesitaba salir. Así es como me sentía en ese momento.

“Y entonces, dije, ‘vale, haré esta gira y luego me iré.’ Y en realidad dijeron, ‘En realidad, si te vas a ir, ¿puedes irte ahora?’.”

En 1996, Robbie comenzó su carrera en solitario, sin embargo, se reunió con Take That para varias presentaciones.

¿Volverá Robbie Williams alguna vez a Take That?



Take That ya no cuenta con sus cinco miembros originales, con solo Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald formando parte de la banda.

El ex miembro Jason Orange ha compartido previamente que planea tener una vida lejos de la fama y es probable que no regrese a Take That.

Sin embargo, con la carrera de Williams aún en pleno apogeo, ha habido discusiones sobre si alguna vez regresaría.

Sin embargo, Take That ha dado un veredicto sobre si sus antiguos compañeros de banda se unirán a ellos, y no son buenas noticias.

Como el grupo le dijo a The Sun: “Lo único que sigo escuchando es que Take That regresará pero no habrá Robbie y Jason. Robbie no ha estado en la banda desde 2011 y Jason se fue en 2014.

“Siempre hemos dicho que son bienvenidos a unirse a nosotros, pero hemos hecho alrededor de 600 shows desde que estuvieron cerca.

“Por ahora somos tres y estamos bien”.