¿Por qué Robbie Williams dejó Take That en los años 1990?

En 2023, se lanzó un documental de cuatro partes en Netflix sobre el cantante que incluyó 30 años de metraje inédito y discusiones sinceras sobre su carrera.

Williams utilizó la serie limitada de cuatro partes como una forma de abrirse sobre su pasado y dar una mirada personal detrás de escenas de su vida.

Ahora, el hombre de 50 años tendrá una película biográfica lanzada en cines, llamada Better Man, el día de San Esteban, que seguirá su carrera de una manera bastante única.

En lugar de un actor interpretando a Williams, él se escuchará a sí mismo como un chimpancé CGI.

Williams encontró éxito por primera vez con Take That, uniéndose a la banda a la edad de solo 16 años en 1990 y fue responsable de algunos de los mayores éxitos de los años 90 y 2000 mientras luchaba con problemas de salud mental y adicción al mismo tiempo.

Algunos pueden no saber por qué abandonó Take That durante los años 90 y cuál fue la razón.

¿Cuándo y por qué dejó Robbie Williams Take That?

Robbie Williams dejó Take That en julio de 1995, lo que se entendió en ese momento que estaba relacionado con sus problemas de adicción y alcoholismo, según informó Cosmopolitan.

Además, también había rumores y una supuesta disputa con su compañero de banda Gary Barlow.

Desde entonces, Robbie ha compartido que estaba luchando seriamente con su salud mental cuando dejó abruptamente la banda y también le pidieron que se fuera.

Cuando habló con Scott Mills para el programa de BBC Radio 2 ‘Robbie Williams: Mi vida a través de una lente’, discutió la situación.

“Creo que estaba en medio de un ataque de nervios, el primero de muchos”, dijo.

“Sentí como si estuviera en algún tipo de edificio en llamas y necesitaba salir. Así es como se sintió en ese momento. Y luego pensé, ‘de acuerdo, haré esta gira y luego me iré’. Y en realidad dijeron, ‘De hecho, si te vas a ir, ¿puedes irte ahora?'”.

Williams lanzó su carrera en solitario en 1996, pero se ha reunido con Take That para varias actuaciones desde la década de 2010.