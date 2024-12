¿Por qué Robbie Williams cambió su nombre y por qué razón?

El músico, que una vez fue miembro de la boy band Take That, es más conocido por sus éxitos, incluyendo ‘Rock DJ’, ‘She’s The One’ y ‘Feel’.

Mientras Williams se ha convertido en un nombre conocido desde que comenzó su carrera en 1990, no muchos saben que ‘Robbie’ no es su nombre real.

¿Cuál es el nombre real de Robbie Williams?



No muy lejos de su nombre artístico, el nombre de nacimiento de Robbie Williams es Robert Peter Williams.

¿Por qué Robbie Williams cambió su nombre?



El cantante de ‘Let Me Entertain You’ se vio obligado a cambiar su nombre para atraer más atención.

Williams habló previamente sobre esto en el podcast ‘Changes’ de la DJ de BBC Radio 1, Annie Mac, compartiendo: “El nombre Robbie no fue mi idea. El nombre me lo dio mi manager.

“‘OK, ya no eres Robert, eres Robbie.’

“Lo odiaba porque me hacía sonar lindo, y no quería sonar lindo. Quería ser callejero y genial, y Robbie simplemente no lo era”.

Aunque no le gustaba el cambio de nombre, admitió que fue lo mejor, compartiendo: “Fue lo mejor que hizo porque Robbie Williams no soy yo. La persona de la que hablaban, a la que querían golpear, no era yo”.

LECTURA RECOMENDADA

¿Cuándo dejó Robbie Williams Take That y por qué lo hizo?

¿Cuál es el patrimonio neto de Robbie Williams? ¿Cómo hizo su fortuna?

¿Robbie Williams tuvo problemas de adicción y fue a rehabilitación?

¿Cuál es el patrimonio neto de Robbie Williams?



Según Celebrity Net Worth, Robbie Williams tiene un patrimonio neto de £222 millones.

La riqueza de Williams lo convierte en el miembro más rico de Take That, con una brecha de £120 millones entre el cantante de ‘Angels’ y el segundo más rico del grupo, Gary Barlow con £102 millones.

El cantante ha ganado gran parte de su dinero con su música, así como con su trabajo en cine y televisión, libros y su cartera de propiedades.