Por qué Nvidia, Broadcom, Microsoft y otras acciones de inteligencia artificial (IA) se desplomaron el lunes por la mañana

Uno de los impulsores del mercado más importantes de las acciones tecnológicas en los últimos años ha sido los avances rápidos en el campo de la inteligencia artificial (IA). Estos algoritmos de próxima generación dieron un gran salto adelante con respecto a sus predecesores, prometiendo agilizar procesos y mejorar la productividad. Muchas grandes empresas tecnológicas han estado invirtiendo fuertemente para adelantarse en la tecnología.

Pero una startup china llamada DeepSeek puede haber acabado de trastocar el pensamiento convencional acerca de la mejor manera de entrenar modelos de IA. Como resultado, una serie de acciones de IA se desplomaron el lunes. El fabricante de chips centrado en IA Nvidia (NASDAQ: NVDA) se desplomó un 17.3%, el especialista en semiconductores Broadcom (NASDAQ: AVGO) se desplomó un 16.4%, el gigante de la nube y del software Microsoft (NASDAQ: MSFT) se desplomó un 3.8%, y el titán de la informática en la nube y la búsqueda Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) cayó un 2.8%, alrededor de las 11:43 a.m. ET.

La startup china DeepSeek, de un año de antigüedad, presentó su último modelo de IA, llamado R1, y sus habilidades tomaron por sorpresa a muchos en el mundo tecnológico. El rendimiento del sistema, que es similar al ChatGPT de OpenAI, rápidamente ascendió a los primeros 10 del mundo. Lo que hizo aún más impactantes estos resultados fue que se lograron con procesadores de generaciones anteriores a un costo mucho menor, según la empresa.

DeepSeek logró estos resultados notables al adoptar un nuevo enfoque para entrenar sus modelos de IA. El proceso, conocido como aprendizaje por refuerzo, o optimización basada en recompensas, parece ser más hábil para perfeccionar su estrategia para resolver problemas o intentar diferentes enfoques para lograr los resultados deseados.

Hasta ahora, uno de los mayores desafíos con la IA es no saber cómo llegan los algoritmos a una conclusión particular, convirtiéndolos en una “caja negra”. El modelo R1 de DeepSeek muestra su trabajo, eliminando así la incertidumbre.

El capitalista de riesgo y conocido aficionado a la tecnología Marc Andreessen avivó la polémica este fin de semana cuando publicó en X (anteriormente Twitter) que “DeepSeek R1 es uno de los avances más asombrosos e impresionantes que he visto nunca, y al ser de código abierto, es un regalo profundo para el mundo”.

Para ser claros, los expertos señalan que el R1 de DeepSeek todavía no alcanza la capacidad de rendimiento de los modelos producidos por OpenAI y Alphabet, pero el hecho de que haya podido hacerlo con un número menor de chips inferiores amenazaba con cambiar el paradigma existente.

Las acciones de IA y el sector tecnológico en general se desplomaron con la noticia, tambaleándose por las posibles implicaciones para la industria:

Nvidia es el estándar de oro y principal proveedor de las unidades de procesamiento gráfico (GPU) utilizadas para entrenar y ejecutar sistemas de IA. Se cree que la empresa controla hasta el 98% del mercado de GPU para centros de datos, según la firma analista de semiconductores TechInsights. Si los modelos de IA pueden entrenarse con chips más baratos e inferiores, Nvidia tiene mucho que perder.

Broadcom suministra muchos de los productos de red que trabajan codo a codo con chips en el centro de datos. Los conmutadores Ethernet y los circuitos integrados específicos de aplicaciones de la compañía ayudan a facilitar el movimiento de datos. Si la demanda de estos chips de alta gama falla, las ventas de productos auxiliares, como los que tiene Broadcom en su arsenal, también podrían sufrir.

Microsoft ayudó a iniciar la revolución de la IA con su fuerte inversión de $13 mil millones en OpenAI e integrando sus capacidades de IA en su suite de productos y servicios. La compañía anunció recientemente planes de gastar $80 mil millones en centros de datos en el próximo año. Si hay un enfoque más rentable, es posible que los clientes no estén tan dispuestos a pagar el precio completo por las soluciones de Microsoft.

Alphabet fue otra empresa que se adelantó rápidamente, invirtiendo fuertemente en el desarrollo de modelos de IA de próxima generación para sus clientes de Google Cloud. Al igual que Microsoft, si hay alternativas más económicas, los resultados de Alphabet podrían verse afectados.

Sin embargo, el veterano analista tecnológico de Wedbush, Dan Ives, llamó a la venta de hoy una “oportunidad de compra de oro”, señalando que muchas de las afirmaciones de la startup aún no han sido verificadas. Luego sugiere que “ninguna empresa U.S. Global 2000 va a utilizar una startup china como DeepSeek para lanzar su infraestructura de IA”, ya que no alcanza el nivel de “amenaza competitiva”.

Alimentando aún más la caída de algunas de estas acciones está su mayor valoración, al menos cuando se mide utilizando las métricas más comúnmente empleadas. Antes de la negociación de hoy, Broadcom, Nvidia y Microsoft se vendían a 200 veces, 56 veces y 37 veces las ganancias, respectivamente. Alphabet era la excepción, vendiéndose con un descuento a 27 veces las ganancias.

Es importante tener en cuenta que si bien la relación precio/ganancias (P/E) es una de las métricas de valoración más utilizadas, tiende a quedarse corta al evaluar acciones de alto crecimiento. Después de la caída de hoy, Nvidia, Microsoft, Broadcom y Alphabet se están vendiendo a 41 veces, 33 veces, 33 veces y 22 veces las ganancias futuras, por lo que no son tan caros como podrían parecer a primera vista.

Finalmente, todavía estamos en los primeros días del desarrollo de la IA generativa. Hoy es un ejemplo claro de una reacción impulsiva de algunos inversores cuando se necesita un enfoque más medido. Cada una de nuestras cuatro acciones tiene un historial impresionante que se remonta décadas, y aunque puede ser tentador seguir a la multitud y ceder al pánico del mercado, los inversores astutos sabrán esperar a que todas las pruebas lleguen antes de sacar una conclusión costosa.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2009, ¡tendrías $369,816!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2008, ¡tendrías $42,191!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos en 2004, ¡tendrías $527,206!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

¡Aprende más »

*Los rendimientos de Stock Advisor son a partir del 27 de enero de 2025

Suzanne Frey, una ejecutiva de Alphabet, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Danny Vena tiene posiciones en Alphabet, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool tiene posiciones en y recomienda Alphabet, Microsoft y Nvidia. The Motley Fool recomienda Broadcom y recomienda las siguientes opciones: llamadas largas de enero de 2026 por $395 para Microsoft y llamadas cortas de enero de 2026 por $405 para Microsoft. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Why Nvidia, Broadcom, Microsoft, and Other Artificial Intelligence (AI) Stocks Crashed Monday Morning fue publicado originalmente por The Motley Fool