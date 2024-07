Por qué nunca debes pedir café de filtro en Francia.

Muchos de nosotros estamos unidos por la misma rutina diaria: Comenzar la mañana con una taza de café. No solo proporciona ese impulso energético, sino que también viene con una gama de beneficios para la salud, lo que lo convierte en la sustancia psicoactiva más extendida. Sin embargo, además de sus maravillosos efectos biológicos, el café también está entrelazado con intrincadas costumbres culturales.

Desde el distintivo sabor fuerte del café turco hasta el menos conocido Café vietnamita llamado Bạc Xỉu y la bebida alemana embriagada Pharisaeer Kaffee, hay una belleza en cómo las diversas culturas sorben y saborean. Así que siempre que estés en una región consumidora de café, vale la pena abandonar el pedido habitual y probar cómo se hace localmente. Por ejemplo, si estás en Francia, todo se trata de las bebidas a base de espresso.

Entonces, si un café goteo -o cualquier preparado de filtro- es tu opción, es posible que desees reconsiderar tu pedido cuando estés en Francia. La mayoría de los cafés ni siquiera lo prepararán, y si lo hacen, probablemente lo hagan exclusivamente para turistas. Hay un nombre francés para ello: café filtré. Sin embargo, los lugareños que anhelan una experiencia similar casi siempre optarán por el café tipo Americano, llamado café allongé.

Lee más: 31 Marcas de Café Populares, Clasificadas

Los Franceses Prefieren el Café a Base de Espresso

espresso en un café francés – Alexandros Michailidis/Shutterstock

Al igual que en otras áreas de Europa, la cultura del espresso es ubicua en Francia. En España, la orden más común es el café con leche en una base de espresso, y todos sabemos cuánto les encanta el espresso a los italianos. Los franceses también prefieren su café del lado intenso y concentrado. Pide simplemente “un café” y recibirás un shot de espresso, que también se conoce con los nombres de café noir y café express. Y no esperes una taza para llevar; la cultura es disfrutar de la bebida en el momento. De hecho, es un ritual que se extiende a lo largo del día, no solo limitado a la mañana. Es probable que haya un shot de espresso después del almuerzo e incluso después de la cena también.

Como resultado, no es de extrañar que un café filtrado alto no encaje del todo en ese marco. Si deseas algo un poco más suave y con leche, siempre puedes optar por un café con leche, que viene con leche espumada. Y exclusivamente en casa, está el más lechoso y grande café au lait. Así que de hecho, hay una variedad de bebidas de café francesas que debes probar al menos una vez, pero el café de filtro no es una de ellas.

Lee el artículo original en Tasting Table.