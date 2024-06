Por qué nuestros cerebros anhelan la belleza, el arte y la naturaleza

Desbloquea el Digest del Editor de forma gratuita

Siento que me estoy haciendo mayor. He empezado a querer saber los nombres de árboles, aves y flores silvestres. Me he enamorado del cambio de las estaciones. Me encuentro en los bosques locales a las 6 de la mañana no porque todavía esté en una “fiesta rave en el bosque” de la noche anterior, sino porque quiero salir directamente a la naturaleza después de despertarme, para atrapar la brillante luz de la mañana, el rocío en las hojas y el canto de los pájaros en toda su algarabía.

O tal vez simplemente estoy conectando con una parte de mi naturaleza que he estado reprimiendo, o al menos no reconociendo, hasta ahora; aquella predisposición a amar, apreciar e incluso ansiar todas esas cosas. Quizás los colores, sonidos y texturas de la naturaleza son cosas que incluso aquellos de nosotros que vivimos en ciudades hemos sido condicionados a encontrar hermosas e impresionantes. Y tal vez todo esto sea un componente crucial, pero subestimado, de nuestro bienestar.

Eso es lo que argumentarían algunos pensadores que forman parte de un campo interdisciplinario emergente que enfatiza la importancia del arte, la belleza y la naturaleza para nuestra salud mental y física.

La neuroestética — un término acuñado por primera vez por Semir Zeki, un neurobiólogo de University College London, en 1999 — es un subcampo tanto de la estética aplicada como de la neurociencia cognitiva, que estudia la respuesta del cerebro a diversas formas de experiencia estética. Sus defensores argumentan que la participación en el arte y la naturaleza no debería considerarse un “lujo”, sino una necesidad.

Sería tentador asignar tales ideas al mundo amorfo de la “atención plena” del que nos siguen diciendo que es tan bueno e importante para nosotros (yo misma soy fanática de este mundo, aunque no de su nombre). Pero Susan Magsamen, fundadora y directora del International Arts + Mind Lab de la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins y coautora de Your Brain on Art: How the Arts Transform Us, me dice que una investigación neurológica reciente muestra que la experiencia estética es algo más que eso. Puede ser útil para permitirnos sentirnos más presentes y para silenciar el inagotable charloteo de nuestras mentes, pero la neuroestética, argumenta, constituye una “nueva vía” en sí misma.

“Hemos aprendido sobre nutrición, hemos aprendido sobre sueño, hemos aprendido sobre ejercicio, hemos aprendido sobre atención plena”, dice Magsamen. “Ahora lo que estamos analizando es cómo las artes y las experiencias estéticas son esenciales para la condición humana”. Explica que si bien algunas de estas experiencias pueden traer beneficios similares a las actividades “atentas” — al disminuir la activación de la amígdala relacionada con el estrés del cerebro, reducir el cortisol y llevarnos a nuestro estado parasimpático de “reposo y digestión” — las exploraciones neurales muestran que hay más en la experiencia estética que esto.

Quizás lo más extraordinario es que la investigación de Zeki ha demostrado que, si bien todos podemos tener ideas diferentes sobre lo que constituye la belleza, la misma área del cerebro — la “corteza orbitofrontal medial” o “com”OFC” — se ilumina cuando percibimos algo como hermoso. Esto es cierto independientemente de si estamos hablando de belleza visual, musical, matemática o incluso moral.

También hay muchas pruebas que respaldan la afirmación de que participar en las artes tiene un efecto positivo en la salud. Un estudio realizado por investigadores de UCL, utilizando datos de más de 6.000 adultos mayores de 50 años, que tuvo en cuenta factores económicos, de salud y sociales, descubrió que aquellos que participaban en “actividades artísticas” cada pocos meses tenían un 31 por ciento menos de probabilidades de morir durante el período de seguimiento (un período de 12 años, en promedio).

Estudios han mostrado repetidamente los beneficios de la música para pacientes con demencia y otros trastornos neurodegenerativos. Otra investigación también ha demostrado que la danza puede ayudar a quienes sufren de Parkinson al aumentar la neuroplasticidad y estimular múltiples capas del sistema neural.

Vale la pena señalar que no necesitamos ser particularmente talentosos en un campo artístico dado para beneficiarnos de él. “Si eres bueno en ello o no es absolutamente irrelevante para los beneficios neuroestéticos”, me dice Tara Swart, neurocientífica y profesora en la Escuela de Administración Sloan del MIT. Pero aunque todos éramos creativos cuando niños — dibujábamos, bailábamos, golpeábamos ollas y sartenes — muchos de nosotros abandonamos nuestras actividades artísticas después de que nos dijeran que realmente no éramos muy buenos en ellas.

Eso es un error, según los neuroestéticos. De hecho, si resulta que has sido bendecido con alguna habilidad artística de algún tipo — una que hayas convertido en tu carrera — es posible que no estés experimentando los mismos beneficios ahora que tu sustento depende de ello. Tu cerebro probablemente haya pasado de un estado de flujo creativo y desenfadado a un estado de “control” más crítico y meticuloso, como lo llama Swart. Así que sal ahí fuera y haz un poco de arte terrible. O si lo prefieres, simplemente exponte a algo hermoso. Tu cerebro te lo agradecerá.