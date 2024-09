Por qué no volveré a comprar Pizza Express Too Good To Go nuevamente

Comprando comida que está cerca de su fecha de caducidad, los cazadores de gangas a menudo pueden agarrar una bolsa llena de artículos por un cuarto del precio.

Mientras los usuarios de Too Good To Go no pueden elegir lo que obtienen en una bolsa, añade un poco de diversión, dejándote emocionado por lo que te queda.

Puede ser una buena mezcla. La gente a menudo elogia a Greggs por regalar cinco bolsas de rollitos de salchicha, pasteles y bocadillos, mientras que el supermercado Aldi podría dejarle con 20 bloques de queso.

Fuera de los Too Good To Go’s de panaderías y supermercados, hay varias cadenas de restaurantes populares que ofrecen artículos a un precio más barato, incluyendo Pizza Express.

Como alguien que ama la cocina italiana, incluida la pizza, el restaurante suele ser mi elección cuando tengo antojo de un trozo de pan con queso.

La bolsa costaba £4.95.

Por eso, cuando vi que Pizza Express aparecía en mi Too Good To Go, supe que necesitaba probarlo y ver qué ofrecía.

Recibí un Too Good To Go de Pizza Express, pero me dejó con hambre.

La bolsa costaba £4.95, con un valor estimado de £14.85 y una calificación baja de 2.9 sobre 5 de 27 reseñas.

Con una calificación baja, estaba ligeramente preocupado, pero al leer ‘lo que podrías obtener’ tenía esperanzas algo más altas.

Compartiendo lo que podría haber en la bolsa, las opciones incluyen “un plato principal o tres entrantes/postres. Esto podría incluir deliciosas delicias como Dough Balls, Calamares, Chocolate Fudge o incluso una Lasaña”.

Obtuve dos artículos iguales,

Con esperanzas altas y el estómago rugiendo, salí a recoger mi Pizza Express local, pero rápidamente quedé desilusionado.

Consciente de que quizás tendría que esperar unos minutos mientras cocinaban la comida fresca, me quedé esperando mientras los chefs en la cocina abierta cocinaban y empacaban mi bolsa de Too Good To Go.

Cinco minutos después, salía del restaurante con mi bolsa en la mano, curioso por lo que me quedaría.

Sin querer esperar. Tan pronto como entré en el coche, abrí las cajas con sueños de lasaña, calamares y chocolate fudge, pero mis sueños se desvanecieron rápidamente.

Al abrir la caja uno, quedé bastante contento al descubrir un pan de ajo con mozzarella listo para ser disfrutado.

El pan con queso.

Al pasar a la caja dos, me sorprendió encontrar otro trozo de pan de ajo con mozzarella.

Esperando que la caja tres continuara el patrón, me alegré al descubrir un artículo único, con lo que solo puedo describir como pan tibio y mantequilla, algo que tampoco está en el menú de Pizza Express.

Sin embargo, pasé a la tercera caja rezando para que finalmente fuera algo que no fuera pan, pero no, así mi cara cayó al descubrir otro pan tibio y mantequilla.

Con una caja restante, sabía que tendría que ser algo más emocionante en una caja más pequeña y fría. La abrí para descubrir el Rollo de Limón Siciliano y Chocolate Blanco.

El pan con mantequilla.

Hasta ahora, mi opinión sobre el Too Good To Go de Pizza Express era bastante baja, pero por supuesto, nunca iba a dejar que la comida se desperdiciara y la iba a probar.

No mentiré. Ya soy fan del pan de ajo con mozzarella, así que sabía que esto iba a ser un acierto.

Como siempre, el pan es agradable y suave y hay mucho queso que le da un sabor muy agradable.

Pasando al pan tibio y mantequilla, me sentí muy decepcionado al descubrir que era justo eso, un trozo de pan con mantequilla, que obtuve dos veces.

Si hubiera habido algún tipo de salsa, aderezo o cualquier otra cosa, habría sabido mucho mejor, pero no, solo era un pan tibio.

El Rollo.

Por último, el roulade, fue fácilmente el mejor artículo. Por un lado, no era otro artículo de pan y tenía un poco más de sabor que los demás.

¿Vale la pena la bolsa Too Good To Go de Pizza Express?

La bolsa de Pizza Express tenía algunos aspectos positivos, siendo el principal que obtienes una buena cantidad por su precio.

Sin embargo, cuando los artículos son todos relativamente iguales, arruina un poco el valor real de la bolsa.

¿Volvería a comprar la bolsa? Lamentablemente, no, preferiría solo ir y comprar una pizza de ellos.