Por qué no puedo borrar mi historial en Safari? Soluciones y respuestas

Si tienes problemas para borrar tu historial de Safari, ten en cuenta que la solución no está lejos. Me encanta usar Safari para una excelente experiencia de navegación, pero recientemente no pude borrar mi historial, lo que me causó algunos problemas. Afortunadamente, descubrí una solución a mi problema. Echemos un vistazo a algunos pasos de solución de problemas y soluciones.

¿Por qué está gris mi botón de borrar historial?

Si tu botón de borrar historial está gris, la razón más probable es que no tienes historial que borrar. Sin embargo, también podrías estar experimentando un botón de borrar historial gris debido a ciertas restricciones de contenido y privacidad dentro del Tiempo de Uso que están habilitadas. Puedes verificar en iPhone a través de Configuración > Tiempo de Uso > Restricciones de contenido y privacidad > Aplicaciones permitidas y asegurarte de que Safari esté habilitado. Ten en cuenta, sin embargo, que esto requerirá tu contraseña.

En Mac, puedes desactivar el Tiempo de Uso a través de Configuración del sistema > Tiempo de Uso> Restricciones de contenido y privacidad. Asegúrate de que el acceso al contenido web esté configurado como No restringido. Por supuesto, si no configuraste el Tiempo de Uso en primer lugar, este probablemente no sea tu problema. Sigue leyendo para más soluciones.

¿Cómo borro mi historial y caché de Safari?

NOTA

Antes de comenzar, asegúrate de que estás ejecutando el último sistema operativo para tu dispositivo. Con iOS, puedes buscar una actualización a través de Configuración > General > Actualización de software. En Mac, ve a Configuración del sistema > General > Actualización de software.

1. Cómo borrar el historial de tu navegador Safari

Si necesitas borrar tu historial de Safari, puedes consultar nuestra guía completa aquí. Sin embargo, ten en cuenta que en iOS, borrar tu historial es tan fácil como ir a Configuración > Safari > Borrar historial y datos del sitio web. Para Mac, todo lo que necesitas hacer es abrir Safari y seleccionar Historial > Borrar historial en la barra de menú. Con Mac e iOS puedes elegir cuánto de tu historial eliminar basado en el tiempo.

2. Desactivar la sincronización de iCloud para Safari

Si aún tienes problemas para borrar tu historial de navegación en Safari, puede ser que necesites desactivar la sincronización de iCloud para Safari. Esta opción predeterminada comparte tu historial y tus listas de lectura en todos tus dispositivos Apple. Puede ser que algún historial o contenido no se haya sincronizado correctamente.

Desactivar la sincronización de iCloud iOS

Tiempo necesario: 2 minutos

Si necesitas desactivar la sincronización de iCloud en iOS, sigue estos pasos.

Ve a tu aplicación Configuración.

Selecciona tu ID de Apple (tu nombre).

Elige iCloud.

Bajo Aplicaciones que usan iCloud selecciona Mostrar todo y asegúrate de que Safari esté deshabilitado. Es posible que te pidan que mantengas o elimines tu historial actual.

Desactivar la sincronización de iCloud macOS

Desde el menú de Apple, ve a Configuración del sistema.

Selecciona [Tu nombre].

Selecciona iCloud.

Selecciona Más aplicaciones y apaga el interruptor junto a Safari.

3. Restablecer la configuración de red (solo iOS)

NOTA

Esto borrará todas tus contraseñas y conexiones Wi-Fi. Considera esta opción como la última

Si sigues buscando una solución efectiva para tu problema de limpieza de historial, puede que quieras considerar restablecer la configuración de red.

Ve a la aplicación Configuración.

Selecciona General.

Toca Transferir o restablecer dispositivo.

Toca Restablecer.

Selecciona Restablecer configuración de red y confirma tu decisión.

4. Borrar historial manualmente (solo Mac)

Si necesitas borrar tu historial de Safari en tu Mac y tienes problemas, recuerda que puedes borrar tu historial manualmente.

En la barra de menú, ve a Ir > Ir a la carpeta.

Ingresa lo siguiente en la barra de búsqueda: ~/Library/Safari. Presiona Retorno.

Manteniendo presionada la tecla Command, selecciona los siguientes elementos: History.db, History.db-lock, History.db.shm y History.db.wal.

Haz clic derecho en estos elementos y selecciona Mover a la papelera.

Vacía la papelera.

¿Por qué no puedo borrar el historial en Safari?

La razón más probable por la que no puedes borrar tu historial de Safari es que no queda historial por borrar. Sin embargo, si tienes problemas, considera cosas básicas, como reiniciar tu dispositivo Apple o asegurarte de que las restricciones de Tiempo de Uso no te impidan borrar tu historial. También puedes considerar que la sincronización de iCloud puede impedirte borrar correctamente tu historial.

Conclusión

Poder borrar todo tu historial de Safari es increíblemente útil. Sin embargo, solo es útil si funciona correctamente. Afortunadamente, las soluciones para tus problemas al borrar el historial son bastante fáciles, así que hay poco de qué preocuparse. No borrar tu historial puede ser un problema común para muchos usuarios. Sin embargo, existe una solución completa.