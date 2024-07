¿Por qué no está This Morning en la televisión hoy? Cambio de horario de ITV

Pero esta semana, otro popular programa de ITV será retirado de su horario habitual por una razón importante.

Si has sintonizado tu programa matutino de los viernes hoy (5 de julio), es posible que hayas notado que This Morning no está en el aire y te estarás preguntando por qué.

Lorraine y Loose Women también han sido sacados del aire y Good Morning Britain (GMB) se ha extendido en 25 minutos.

Hemos regalado £40,000 en premios esta semana, ¡y todavía no hemos terminado! ¡Entra en nuestra competencia Coin Drop ahora para tener la oportunidad de ganar! 👉 https://t.co/WGhVCA2hCl pic.twitter.com/k0EtAciL36

— This Morning (@thismorning) 4 de julio de 2024

¿Por qué no están This Morning, Lorraine y Loose Women en ITV hoy?

Después de la emisión más larga de GMB hoy, This Morning ha sido reemplazado por Election 2024 Live: The Results, que comienza a las 9.25am.

Election 2024 Live: The Results continuará hasta las 3.30pm del viernes por la tarde, lo que significa que Lorraine y Loose Women tampoco estarán en la televisión.

El resumen de Election 2024 Live: The Results en Radio Times dice: “Julie Etchingham presenta la cobertura de los desarrollos clave y la reacción a los resultados de la elección general adelantada, con análisis experto de corresponsales en Westminster y en todo el país.

“En lo que seguramente será un día dramático para el Reino Unido, el equipo político de ITV escuchará a una variedad de políticos destacados, formadores de opinión y votantes mismos para examinar cómo la nación ha determinado al próximo ocupante de Downing Street número 10.”

Election 2024 Live: The Results terminará a las 3.30pm el viernes por la tarde.

Hablando sobre el programa extendido de GMB con los presentadores Susanna Reid y Ed Balls, un portavoz de ITV le dijo a The Sun: “El estudio albergará a los formuladores de políticas políticas más destacados, brillantes, más francos y más escuchados en el país.

“Esto incluye a la destacada dupla de comentaristas políticos Andrew Pierce y Kevin Maguire, el ex jefe de comunicaciones del ex primer ministro Boris Johnson Guto Harri, la veterana laborista Harriet Harman, el ex canciller de la Hacienda Kwasi Kwarteng y la nueva colega laborista Ayesha Hazarika.

“Todos se unirán como invitados mientras el programa continúa cubriendo las últimas noticias e información electoral hasta las 9.25am.”

This Morning, Good Morning Britain y Loose Women continuarán en ITV la próxima semana, a partir del lunes 8 de julio.