¿Por qué no está llegando más ayuda a Gaza, y ayudará el ‘Muelle de Emergencia’ ?

Incluso cuando los gobiernos internacionales y las agencias de ayuda intentan encontrar rutas aéreas y marítimas para entregar comida y suministros a Gaza, los expertos dicen que las entregas por tierra son, teóricamente, la ruta más eficiente y rentable.

Pero la ayuda que llega a Gaza no satisface las necesidades de una población cada vez más desesperada y hambrienta. Según un nuevo informe de una autoridad global en crisis alimentarias, hasta 1,1 millones de personas podrían enfrentar niveles letales de hambre para mediados de julio.

Organizaciones humanitarias han dicho que el problema no es la falta de ayuda disponible: las Naciones Unidas dijeron que tienen suficiente comida en la frontera o cerca de Gaza para alimentar a los 2,2 millones de habitantes de la franja. En cambio, los trabajadores humanitarios dicen que enfrentan desafíos en cada punto del proceso de entrega de ayuda, a través de los puntos de control de seguridad de Israel y en una zona de guerra activa.

Aquí hay algunas razones por las cuales la ayuda a Gaza no ha ayudado a las personas a satisfacer sus necesidades básicas hasta ahora.

La ruta de entrega por tierra es compleja

Solo hay dos puntos de entrada al territorio que funcionan regularmente, ambos en el sur. Normalmente, la ayuda debe recorrer decenas de millas y hacer múltiples paradas, un proceso que puede llevar tres semanas.

La mayor parte de la ayuda internacional a Gaza se inventaría en almacenes cerca de El Arish, después de ser transportada en avión al aeropuerto de El Arish o en camión desde Port Sa’id o desde otro lugar de Egipto. Alguna ayuda también se entrega a través de otra ruta desde Jordania.

Una flecha en un mapa apunta desde Port Sa’id hacia El Aeropuerto de El Arish y otra flecha señala hacia El Arish sobre el mar Mediterráneo. Otra flecha indica camiones que transportan ayuda por tierra a El Arish.

Desde El Arish, los camiones que llevan ayuda normalmente son sometidos a controles de seguridad en Rafah, Egipto, poco antes de llegar a la frontera con Gaza.

El mapa se desplaza para centrar la Franja de Gaza, y una flecha señala desde El Arish hasta una zona cerca del cruce de Rafah, en la frontera entre Egipto y Gaza.

Aún en camiones cargados en Egipto, la ayuda se dirige hacia la inspección israelí en el cruce de Kerem Shalom o en el cruce de Nitzana, a unos 25 millas al sureste. El proceso de inspección suele ser largo.

Una flecha apunta desde cerca del cruce de Rafah hacia el cruce de Kerem Shalom, y una segunda flecha apunta desde cerca del cruce de Rafah hacia el cruce de Nitzana.

Después de pasar las inspecciones israelíes, los camiones en Nitzana pueden dirigirse al cruce de Rafah o a Kerem Shalom.

Una flecha apunta desde el cruce de Nitzana hacia el cruce de Rafah, y otra apunta desde Nitzana hacia el cruce de Kerem Shalom.

Esos camiones descargan su carga en los cruces, donde se carga en diferentes camiones y se lleva a instalaciones de almacenamiento en el lado de Gaza. La ayuda se guarda en un almacén, luego a veces otro, antes de distribuirse por el sur y centro de Gaza.

Ahora las flechas apuntan desde el cruce de Rafah hacia otra parte de Rafah y Khan Yunis.

La ayuda dirigida al norte de Gaza debe pasar por otros dos puntos de control israelíes. Las agencias de ayuda, citando restricciones israelíes, problemas de seguridad y malas condiciones de las carreteras, han detenido en gran medida las entregas al norte.

Ahora las flechas apuntan desde el cruce de Rafah a los puntos de control de Salah Al Din y Al Rashid en el norte de Gaza.

Gaza ha dependido durante mucho tiempo de la ayuda humanitaria, ya que el territorio ha estado bajo un bloqueo de Israel y Egipto desde hace años. Antes de que la guerra comenzara en octubre, dos tercios de los gazatíes recibían asistencia alimentaria. Ahora, casi toda la población depende de la ayuda para comer.

En las últimas cuatro semanas, un promedio de alrededor de 140 camiones cargados de alimentos y otra ayuda han llegado a Gaza cada día, según una base de datos mantenida por la UNRWA, la agencia de la ONU que apoya a los palestinos. Pero el Programa Mundial de Alimentos estima que se necesitan 300 camiones de alimentos diarios para comenzar a satisfacer las necesidades alimentarias básicas de las personas.

Hasta el martes, alrededor de 1.200 camiones estaban esperando en El Arish en Egipto, incluidos más de 800 que contenían suministros alimentarios.

La UNRWA ha sido la principal responsable de la coordinación de la ayuda en Gaza desde que comenzó la guerra. En enero, Israel acusó a una docena de empleados de la agencia de estar involucrados en el ataque liderado por Hamas el 7 de octubre contra Israel. La ONU dijo que despidió a varios empleados después de recibir información sobre las acusaciones, que tanto ella como Estados Unidos están investigando.

Las inspecciones han sido onerosas

La UNRWA ha dicho que las complicadas inspecciones israelíes retrasan la ayuda. Los camiones forman largas colas en cada punto de control y deben comenzar de nuevo si se rechaza siquiera un artículo en su interior.

Algunos trabajadores de ayuda han dicho que no está claro por qué un envío puede no pasar la inspección. Los inspectores generalmente no dicen por qué se rechaza un artículo, han dicho los funcionarios de ayuda, y si se rechaza un solo artículo, el camión debe ser enviado de regreso a El Arish con su carga y volver a empacarse.

Funcionarios de la ONU y de Reino Unido han dicho que bienes críticos, como filtros de agua y tijeras incluidos en kits médicos para tratar a niños, están siendo rechazados porque podrían usarse con fines militares. COGAT, la unidad israelí que supervisa las entregas de ayuda a Gaza, lo negó y dijo que solo el 1,5 por ciento de los camiones son rechazados.

Scott Anderson, director adjunto en Gaza de la UNRWA, dijo que Israel necesita mejorar la eficiencia de sus inspecciones añadiendo más equipos de escaneo y extendiendo el horario de trabajo en los cruces, que cierran el viernes por la tarde y no abren hasta el sábado por la noche por el Sabbath.

Israel ha dicho que no está impidiendo el flujo de ayuda. Shimon Freedman, un portavoz de COGAT, dijo que los cuellos de botella se concentran en el lado de Gaza de la frontera, después de ser inspeccionado pero antes de ser distribuido.

El Sr. Freedman dijo que la unidad ha mejorado la eficiencia de sus inspecciones proporcionando más equipos de escaneo, añadiendo más miembros al personal y ampliando las horas de trabajo en ambos puntos de inspección.

“La cantidad de ayuda que podemos inspeccionar es mucho mayor que la cantidad que las organizaciones pueden distribuir”, dijo el Sr. Freedman. Agregó que la unidad tiene la capacidad de inspeccionar 44 camiones por hora.

El Sr. Anderson, de la UNRWA, rechazó la idea de que su agencia no tiene la capacidad logística para recoger o distribuir tanta ayuda como Israel puede escanear, agregando que la organización ha superado muchos de los obstáculos en su proceso.

Pero aun así, describió una serie de desafíos de seguridad que los convoyes de ayuda han enfrentado, y la extensa coordinación que han requerido, después de entrar a Gaza.

Las carreteras destruidas y los recursos limitados dificultan la distribución de ayuda en Gaza

La distribución puede ser difícil y peligrosa, especialmente en el norte. Los camiones conducidos por contratistas y empleados de la ONU que se dirigen al norte deben pasar por un punto de control adicional y viajar sobre escombros y carreteras destruidas. Las operaciones militares en curso también dificultan el movimiento de la ayuda.

Las agencias de ayuda han suspendido en gran medida las entregas en el norte, y ha habido pocas oportunidades para que las organizaciones distribuyan ayuda a las personas allí. En cambio, los gazatíes hambrientos que están dispuestos a correr el riesgo deben viajar largas distancias para llegar a los pocos camiones y suministros lanzados desde el aire que llegan.

“Es muy difícil llegar a todas las personas”, dijo Naser Qadous, quien coordina la asistencia alimentaria en el norte de Gaza para Anera, una organización de ayuda. “Por eso hay muchas personas que pasan hambre”.

En Rafah, donde la ayuda está algo más disponible, la infraestructura de distribución de la UNRWA está sobrecargada ya que más de la mitad de la población de Gaza ha buscado refugio allí. Algunos gazatíes incluso están intercambiando o vendiendo su ayuda, y los precios se han vuelto prohibitivos para la mayoría de personas, exacerbando la distribución desigual de suministros alimenticios.

Los convoyes de ayuda son frecuentemente acechados por la violencia

Las amenazas de multitudes desesperadas y disparos israelíes hacen que la transferencia de alimentos a la población sea peligrosa.

Más de cien gazatíes murieron cerca de un convoy el 29 de febrero, después de que miles se aglomeraran alrededor de camiones de ayuda. Israel dijo que la mayoría de las víctimas fueron pisoteadas por las multitudes, pero los testigos describieron disparos de las fuerzas israelíes y los médicos del hospital dijeron que la mayoría de las víctimas murieron por disparos. Al menos 20 personas murieron en otro convoy el 14 de marzo. Funcionarios de salud de Gaza acusaron a Israel de un ataque dirigido, pero el ejército israelí culpó a los pistoleros palestinos.

Nota: El número de muertos es según el ministerio de salud de Gaza.

La UNRWA y los funcionarios de Estados Unidos han dicho que es extremadamente difícil distribuir ayuda sin la ayuda de escoltas policiales, y su seguridad es necesaria para proteger los convoyes de multitudes de personas. Israel ha atacado a oficiales palestinos que escoltaban convoys de ayuda de la ONU. La ausencia de oficiales de seguridad ha permitido a bandas criminales organizadas robar ayuda o atacar a los convoyes, función de EE. UU. y palestinos en el centro y norte de Gaza también han dicho.

Israel ha dicho que miembros de Hamas han estado tomando la ayuda, aunque funcionarios de EE. UU. y de la UNRWA han dicho que no hay evidencia para esta afirmación. Israel se ha comprometido a desmantelar las operaciones de Hamas en Gaza.

Tras decir el Programa Mundial de Alimentos que sus camiones encontraron disparos y saqueos mientras distribuían alimentos en el norte de Gaza, la organización suspendió sus entregas allí a fines de febrero. Pero recientemente, Israel permitió al grupo de ayuda llevar pequeñas cantidades de ayuda directamente a través de un cruce fronterizo norte: seis camiones la semana pasada y otros 18 durante el fin de semana.

“Esto no puede ser algo puntual, sino que necesita ser sostenido, regular y a gran escala para apoyar a quienes lo necesitan”, dijo Carl Skau, director ejecutivo adjunto del Programa Mundial de Alimentos.

COGAT dijo que ha tomado medidas para mejorar la seguridad de la distribución al establecer “corredores humanitarios” y declarar pausas tácticas diarias para que los camiones de ayuda se muevan a través de Gaza.

Los esfuerzos aéreos y marítimos ‘no resolverán el problema’

Estados Unidos y otros países han anunciado medidas para proporcionar ayuda por aire y mar, incluyendo miles de comidas listas para comer y paquetes de ayuda humanitaria que han sido lanzados en paracaídas en Gaza por Estados Unidos, Francia, Jordania y otros países de la región.

Pero funcionarios de ayuda y expertos dicen que tales esfuerzos son costosos y lentos, enfatizando que la entrega de ayuda por camiones sigue siendo la forma más eficiente de distribuir alimentos tan necesarios en Gaza. Sarah Schiffling, experta en cadenas de suministro de ayuda humanitaria y logística en la Escuela de Economía Hanken de Finlandia, describió los lanzamientos aéreos como “un último recurso absoluto”.

En el peor de los casos, pueden ser mortales: las autoridades de Gaza informaron este mes que al menos cinco personas murieron y varias resultaron heridas por paquetes de ayuda humanitaria que les cayeron encima en la Ciudad de Gaza.

Recientes y propuestos esfuerzos para entregar ayuda en el norte

Planes recientemente anunciados por Estados Unidos y grupos de ayuda para entregar ayuda instalando puertos temporales en la costa de Gaza tienen el potencial de llevar mucha más ayuda a la franja. La administración Biden dijo que sus operaciones podrían llevar hasta dos millones de comidas al día a los residentes de Gaza.

El primer barco organizado por la organización benéfica World Central Kitchen llegó a Gaza el viernes cargado con 200 toneladas de alimentos, incluido arroz, harina y carne enlatada, equivalente a unos 10 camiones.

La ayuda por barco a Gaza es un “buen paso, pero no resolverá el problema”, dijo la Dra. Schiffling.

Dado que Gaza no tiene un puerto en funcionamiento, tal operación requiere una infraestructura completamente nueva para descargar eficientemente la ayuda de las barcazas. Y una vez que la ayuda llegue a tierra, es probable que los grupos human