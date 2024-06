¿Por qué no está Coronation Street esta noche? El horario de esta semana.

Pero hoy (17 de junio) los espectadores de ITV pueden haber notado que está desaparecido otra vez de su horario habitual en la guía de TV.

Sin embargo, los espectadores seguirán obteniendo sus tres episodios normales de Coronation Street esta semana, solo en días ligeramente diferentes.

¿Por qué no está Coronation Street en la TV esta noche?

La Eurocopa está oficialmente comenzando, lo que significa que nuestros horarios cambiarán por un tiempo, incluida esta noche ya que no estamos en ⚽️

¿No eres un fanático del fútbol? Te mantendremos al día con información sobre cuándo estaremos en el aire 🙌#Corrie @ITV @ITVX @ITVXhelp pic.twitter.com/gzkM3gDhxP

— Coronation Street (@itvcorrie) 14 de junio de 2024

Coronation Street no estará en ITV1 esta noche porque ha sido reemplazado por un partido de la Euro 2024.

Esta noche veremos la cobertura del partido del Grupo D entre Austria y Francia que comienza de 19:15h a 22:30h. El inicio es a las 20:00h.

¿Cuándo está Coronation Street en la TV esta semana?

Lunes, 17 de junio: No hay episodio debido al partido de la Euro 2024

Martes, 18 de junio: 20:00h-21:00h en ITV1

Miércoles, 19 de junio: 20:00h-21:00h en ITV1

Viernes, 21 de junio: 20:00h-21:00h en ITV1

¿Por qué está Coronation Street en la TV el martes?

Como el episodio de Coronation Street del lunes ha sido retirado de su horario habitual, se trasladará a la noche del martes en su lugar.

Estará en ITV1 a partir de las 20:00h y durará una hora hasta las 21:00h, después de un doble episodio de Emmerdale.

Comentando sobre el anuncio del cambio de programación de ITV en las próximas semanas que también afecta a Emmerdale, alguien publicó en X: “¡pon Corrie y Emmerdale en ITV2 entonces, no es gran cosa, ¿verdad?”

Otro agregó: “No deberían tener que mover su programación, pero cuando se ven obligados a hacerlo, ¿no podrían encontrar un espacio más temprano, más tarde o los domingos?!?”

Esta cuenta preguntó: “¿Por qué el fútbol no tiene su propio canal dedicado?”

Un usuario escribió: “Pongan los episodios en ITVX como lo han hecho en el pasado en los días en los que normalmente se mostrarían, es decir, esta noche. No hay razón para que esto no suceda. Algunos de nosotros no vemos fútbol y mostrar cada partido incluso aquellos que no incluyen a las naciones de origen es egoísta.”

Coronation Street continúa en ITV1 e ITVX el martes, 18 de junio a partir de las 20:00h.