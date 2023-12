¿Por qué no bailamos más?

Érase una vez Snowball, la cacatúa de cresta amarilla cuyos impresionantes movimientos al ritmo de “Everybody (Backstreet’s Back)” de los Backstreet Boys lo llevaron a la fama viral en 2007. Recientemente, volví a ver el video, y todavía es sorprendente. Aquí está este pájaro, posado en la espalda de un sillón. A medida que la canción comienza, parece estar delimitando sus movimientos, sintiendo la canción. Cuando llega el coro, chilla y se mueve, patea y mueve la cabeza, se instala en su ritmo, poseído por el ritmo.

El video de Snowball es asombroso por lo humanizado que es. ¡Mira, un animal moviéndose espontáneamente al ritmo de la música, al igual que nosotros! O mejor dicho, como podemos hacerlo. Podemos bailar, pero ¿con qué frecuencia lo hacemos realmente? Aparte de en bodas u otras ocasiones importantes, ¿cuándo fue la última vez que realmente te pusiste a bailar?

No bailamos tanto como podríamos, o como quisiéramos, porque tememos lucir ridículos. Esa exhortación de una tarjeta de cumpleaños: “baila como si nadie te estuviera viendo” se hizo popular por una razón.

Cuando estaba en la escuela secundaria, un grupo de amigos y yo solíamos estacionar un auto en el estacionamiento de la estación de tren de nuestra ciudad, poner música a todo volumen y bailar. Ahí, en uno de los extraños espacios abiertos que los adolescentes de los suburbios pueden poseer después de la puesta del sol, nos movíamos solo para movernos, probando nuestros cuerpos en el espacio, juntos, antes de ir al restaurante local a comer sándwiches de queso a la parrilla.

Esas noches eran emocionantes, oportunidades para apagar nuestros cerebros y desmelenarnos, para expresarnos físicamente, fuera del limitado lenguaje que normalmente nos permitíamos como adolescentes conscientes de nosotros mismos.

Las personas pueden ponerse pensativas, tal vez un poco a la defensiva, cuando se les pregunta por qué no bailan más. No tienen tiempo, no tienen la oportunidad, ¿qué van a hacer, ir a un club? ¡Son personas con responsabilidades, con trabajos y niños! Bailar, sugirió una persona con tristeza, es algo que haces cuando eres joven y luego lo dejas.

Esta percepción de que bailar no es serio, de que es algo que solo hacen las personas frívolas, como comer un tazón de crema batida o dormir hasta el mediodía, parece inexacta, especialmente una vez que comienzas a bailar más deliberadamente, como he intentado hacer últimamente. No hablo de coreografías complicadas que requieren aprender movimientos o ejecutar pasos; me refiero simplemente a moverse espontáneamente al ritmo de la música.

Si comienzas a buscar oportunidades para bailar, las encontrarás. Mientras cocinas la cena o limpias la casa. En lugar de correr en el lugar en el cruce durante una carrera matutina. Tal vez una improvisada fiesta de baile en la sala de estar con tus hijos. Es algo así como milagroso: cada pequeño descanso ofrece una pequeña dosis de endorfinas. Un pequeño momento de expresión. De regresar a ti mismo en medio de una vida caótica.

Estamos ocupados. Estamos cansados. La mayor parte de nuestro movimiento en el transcurso de un día termina siendo de utilidad. Nos movemos para ir de un lugar a otro, para realizar tareas o como parte de una rutina de ejercicios. Bailar es una forma de reclamar el movimiento, de decidir cómo quieres usar tu energía y tu cuerpo en lugar de simplemente hacer cosas.

Es la temporada de fiestas. Podrían surgir oportunidades para bailar, si así lo deseas. Podrías encontrar una fiesta de baile, o ocupar un estacionamiento, o un rincón del metro, o simplemente el metro cuadrado de espacio frente al fregadero mientras lavas los platos. O, si necesitas más persuasión antes de arrancar con un movimiento, podrías ver el documental “Why We Dance” de CBC, una hermosa exploración de las razones culturales y evolutivas para bailar. Pero honestamente, no necesitas ocasión, buena razón o alguna razón en absoluto. Pon la música que te haga imposible permanecer sentado (me inclino últimamente por “New York Groove” de Ace Frehley) y haz tu mejor Snowball (gritar maniáticamente es opcional).