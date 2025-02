Por qué muchos casos policiales se están desmoronando

Más de 50 personas, en su mayoría musulmanes, murieron en los enfrentamientos religiosos de 2020 en Delhi. Cinco años después de los mortales disturbios religiosos que asolaron la capital de la India, no hay un cierre legal a la vista para las personas involucradas. Un análisis de la BBC Hindi encontró que más del 80% de los casos relacionados con la violencia en los que los tribunales han dictado sentencia han resultado en absolución o sobreseimiento. Más de 50 personas, en su mayoría musulmanes, murieron después de que estallaran enfrentamientos entre hindúes y musulmanes por una polémica ley de ciudadanía en febrero de 2020. La violencia, la más mortal que la ciudad había visto en décadas, se extendió durante días, con cientos de hogares y tiendas incendiadas por turbas violentas. La BBC había informado anteriormente sobre incidentes de brutalidad policial y complicidad durante los disturbios. La policía negó cualquier tipo de mala praxis y en su investigación alegó que la violencia fue "premeditada" como parte de una conspiración más amplia para "amenazar la unidad de la India" por parte de las personas que protestaban contra la ley. Se registraron 758 casos en relación con la investigación y se arrestó a más de 2.000 personas. Esto incluyó a 18 líderes estudiantiles y activistas que fueron arrestados en un caso que pasó a conocerse como el "caso de la conspiración principal". Fueron acusados bajo una draconiana ley antiterrorista que hace casi imposible obtener fianza. Solo seis de ellos han sido liberados en cinco años, y algunos como el activista Umar Khalid todavía están en prisión, esperando que comience el juicio. La BBC Hindi examinó el estado de los 758 casos presentados en relación con los disturbios y analizó los 126 casos en los que el tribunal de Karkardooma en Delhi había dictado sentencia. Más del 80% de estos 126 casos resultaron en absolución o sobreseimiento, ya que los testigos se volvieron hostiles o no apoyaron el caso de la fiscalía. Solo 20 de estos casos resultaron en condenas. Según la ley india, un acusado es sobreseído cuando un tribunal cierra un caso sin juicio porque no hay pruebas suficientes para proceder. Una absolución es cuando el tribunal encuentra al acusado no culpable después de un juicio completo. En 62 de los 758 casos presentados por cargos relacionados con asesinato, solo hubo una condena y cuatro absoluciones, según datos a los que la BBC accedió a través de la ley de Derecho a la Información de la India. Varios vecindarios del noreste de la ciudad fueron incendiados en la violencia. Un análisis detallado de las 126 órdenes también mostró que en docenas de casos, el tribunal criticó duramente a la policía de Delhi por deficiencias en las investigaciones. En algunos casos, criticó a la policía por presentar "cargos premeditados" que "implicaban falsamente" a los acusados. En la mayoría de los 126 casos, los funcionarios de policía fueron presentados como testigos de los eventos. Pero por diversas razones, el tribunal no consideró creíbles sus testimonios. Los jueces señalaron inconsistencias en las declaraciones policiales, retrasos en la identificación de los acusados por la policía y, en algunos casos, pusieron en duda si los policías estaban presentes siquiera cuando estalló la violencia. En dos órdenes, el juez dijo que no podía "contenerse" y que cuando la historia mire hacia atrás a los disturbios, la "falla de la agencia de investigación en realizar una investigación adecuada" atormentaría a los guardianes de la democracia. El tribunal estaba escuchando casos presentados contra tres hombres por cargos de incendio provocado y saqueo, pero concluyó que habían sido arrestados sin una "investigación real o efectiva". La policía de Delhi no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC. En un informe presentado en abril pasado, la policía le dijo al tribunal que todas las investigaciones se llevaron a cabo de manera "creíble, justa e imparcial". Los testimonios de algunos de los acusados e incluso las propias observaciones del tribunal plantean preguntas sobre la investigación. Shadab Alam, quien pasó 80 días en la cárcel, dice que nunca podrá olvidar el terror de los disturbios. Había buscado refugio en la azotea de un almacén de medicamentos donde trabajaba con algunas otras personas. Horas antes, la policía había llegado a la tienda y les pidió que la cerraran por los incendios provocados en curso. "De repente, ellos [la policía] volvieron y nos llevaron a algunos en su furgoneta", le dijo a la BBC. Cuando preguntó a la policía por qué lo estaban llevando, él dijo que lo acusaron de participar en disturbios. "Nos pidieron nuestros nombres y nos golpearon. Casi todos los arrestados éramos musulmanes", dijo el Sr. Alam.

Translation includes errors to simulate B2 level proficiency level, as if a native Spanish speaker made mistakes while translating.