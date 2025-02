Por qué los sueños de independizarse de la Generación Z están siendo aplastados — y qué pueden hacer al respecto

La vida es más costosa de lo que muchos jóvenes esperaban.

Algunos jóvenes están siendo excluidos de la vida que imaginaban para sí mismos.

Los miembros de la Generación Z están acumulando deudas y luchando para poder comprar una casa o tener hijos.

Todavía hay pasos que los jóvenes pueden tomar para ayudar a alcanzar sus sueños, según un ejecutivo de Experian.

Los jóvenes están siendo excluidos de las vidas que se imaginaron para sí mismos. Muchos miembros de la Generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, están acumulando deudas y temen que los hitos “adultos” como ser propietario de una vivienda y tener hijos estén fuera de su alcance.

“La Generación Z está profundamente preocupada por la viabilidad de alcanzar las vidas que imaginan”, afirmó Jennifer Rubin, investigadora senior del grupo de investigación educativa foundry10, a Business Insider.

“El aumento de los costos de vida, las tasas universitarias y un mercado laboral inestable han hecho que hitos como ser propietario de una vivienda, la independencia financiera e incluso la estabilidad laboral parezcan más inalcanzables que nunca”, agregó.

La Generación Z tiene un problema de deuda.

Como grupo, tienen aproximadamente un 30% más de deuda en tarjetas de crédito que los millennials a su edad incluso después de la inflación, según datos de TransUnion. También son el grupo más propenso a agotar las tarjetas de crédito y a incurrir en pagos atrasados, según datos de la Fed de Nueva York.

Alyssa Schaefer, directora general y directora de experiencia de Laurel Road, una plataforma de banca digital propiedad de Keybank, dijo que la incertidumbre sobre cómo pagar la deuda de préstamos estudiantiles está “teniendo implicaciones a largo plazo en los hitos financieros de los jóvenes”.

Citó una encuesta encargada por su empresa en colaboración con Luminary, una plataforma de educación y networking profesional, y realizada por Kantar el otoño pasado.

De los 1,714 adultos estadounidenses con préstamos estudiantiles privados o federales encuestados, el 79% dijo que les resultaba difícil ahorrar para emergencias o jubilación, el 75% dijo que no podían invertir, el 52% dijo que no podían permitirse comprar una casa y el 35% dijo que estaban retrasando tener hijos. La mayoría de los encuestados tenían entre 25 y 44 años, mientras que las respuestas se recopilaron entre las edades de 18 a más de 65 años.

Ser propietario de una casa se siente dolorosamente fuera del alcance de muchos jóvenes estadounidenses.

Los datos del censo muestran que las tasas de propiedad de vivienda han caído de casi el 44% en 2004 al 37% el pasado otoño, y el porcentaje de hijos adultos de entre 25 y 34 años que todavía viven en casa ha aumentado de menos del 11% a principios de la década de 2000 al 16% en 2023. Esto se debe al menos en parte a que los precios de las viviendas han alcanzado niveles récord y las tasas de interés hipotecarias han alcanzado máximos en dos décadas.

Enrique Martínez García, jefe del grupo internacional del departamento de investigación de la Fed de Dallas, dijo a BI que el progreso generacional más lento tiene consecuencias sociales y económicas “profundas”.

Las personas que tardan más en formar parejas y tener hijos pueden frenar el crecimiento poblacional y económico, dijo. Aquellos que no pueden permitirse una casa se están perdiendo una estrategia confiable de acumulación de riqueza que subyace a la demanda general en la economía.

Excluir a las personas también les impide mudarse a lo largo del país donde su trabajo es más valorado. También pueden tener menos o ningún hijo y ahorros de jubilación más reducidos, dijo Martínez García.

Ya sea pagando el cuidado de niños, creando un fondo universitario, derrochando en vacaciones familiares o simplemente cubriendo los gastos de vida de otra persona o varias personas, tener hijos conlleva muchos costos.

“Los jóvenes a los que entrevistamos definitivamente estaban preocupados por si podrían ganar lo suficiente para tener familias”, dijo Roberta Katz, coautora de “Gen Z Explained: The Art of Living in a Digital Age” e investigadora senior en la Universidad de Stanford, a BI.

Una encuesta del Centro de Investigación Pew de 2023 de adultos estadounidenses sin hijos menores de 50 años encontró que entre aquellos que indicaron que era improbable que tuvieran hijos, el 36% dijo que una razón importante era que no podían permitirse criarlos.

Es más fácil que nunca malgastar dinero cuando aplicaciones como Instagram y TikTok sirven como centros comerciales virtuales, cuando los influencers instan a sus seguidores a emular sus lujosos estilos de vida, y cuando los servicios de pago digital como Apple Pay y Afterpay hacen que comprar cosas sea rápido y sin complicaciones.

Keisha Blair, gurú de finanzas personales y autora, dijo a BI que la “comodidad de los pagos digitales y las transacciones en línea hacen que el gasto impulsivo sea más accesible que nunca” para la Generación Z.

“Las redes sociales amplifican esto aún más, exponiéndolos a un flujo constante de influencers y estilos de vida aspiracionales, fomentando una cultura de gratificación instantánea y consumismo exacerbado”, agregó.

Blair dijo que los miembros de la Generación Z que terminan endeudados y atrasados en sus pagos podrían dañar sus puntajes crediticios. Eso podría impedirles obtener financiamiento para un automóvil o una casa, y frustrar sus esfuerzos por acumular riqueza y alcanzar la independencia financiera, dijo.

Schaefer de Laurel Road dijo a BI que los anuncios de Instagram están tan precisamente dirigidos a ella que a menudo hace clic y compra un artículo. Pero cuando teme estar haciendo una compra impulsiva, dejará el producto en su carrito durante al menos 24 horas para darse tiempo de decidir si realmente lo quiere.

Los jóvenes pueden sentir que las probabilidades están en su contra, pero aún pueden tomar “medidas concretas para alcanzar sus sueños”, dijo Rod Griffin, director senior de educación y defensa del consumidor de Experian, a BI.

Recomendó tomar el control elaborando y cumpliendo un presupuesto, estableciendo metas alcanzables, buscando orientación profesional si es necesario, reduciendo las compras impulsivas y eliminando “gastos ocultos” como las tarifas de suscripción.

Los miembros de la Generación Z también pueden ignorar los objetivos de las generaciones pasadas y centrarse en cumplir los suyos propios en su lugar. Elizabeth Husserl, autora de “The Power of Enough: Finding Joy in Your Relationship with Money”, dijo a BI que lograr hitos adultos clásicos no siempre es tan gratificante como la gente espera.

Los jóvenes pueden ser más intencionales y priorizar “el significado, la suficiencia y la realización sobre la búsqueda implacable”, dijo Husserl. Una vez que tengan claro lo que realmente les importa, podrían optar por vivir juntos para reducir sus costos de vivienda o seguir una educación alternativa para evitar acumular deudas, afirmó.

Pueden “redefinir la riqueza en sus propios términos”, quizás comprando una casa con un amigo, o rechazando la rutina corporativa a favor de trabajos secundarios que ofrezcan flexibilidad y se alineen con sus valores personales, añadió.

Lea el artículo original en Business Insider