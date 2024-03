Por qué los solteros jóvenes simplemente no pueden comprometerse con las aplicaciones de citas

Alexa Valavicius tiene 28 años, es soltera y ha dejado las aplicaciones de citas desde 2021. ¿Cómo es eso?

Dejó Hinge y Bumble, las únicas dos plataformas en las que estaba, cuando se dio cuenta de que era difícil tener una buena impresión de las personas basándose en sus perfiles.

“Soy alguien que se siente muy atraído por la energía de otra persona, y es muy difícil medir eso en una aplicación”, dijo la señorita Valavicius, maestra de séptimo grado que vive en Chicago, en una entrevista.

Aunque nunca ha estado en una relación, no cree que vaya a encontrar al amor de su vida a través de una pantalla: “Siento que mi compañero ideal es alguien que no está pasando su tiempo libre en aplicaciones”.

Entre los jóvenes solteros de hoy, la fatiga de las aplicaciones de citas es real. La popularidad de eventos de citas en persona y el entusiasmo de algunos usuarios por tomar un descanso del deslizamiento apuntan a un cambio entre los miembros de la Generación Z. Y esta fatiga se está sintiendo por las principales compañías de aplicaciones de citas, Match Group y Bumble, ambas de las cuales han reportado un bajo crecimiento de ingresos y han despedido trabajadores.

¿La razón principal? Están luchando por conectarse con los jóvenes que salen en citas.

En TikTok, Reddit e Instagram, los jóvenes no se contienen acerca de las razones por las que están hartos de las plataformas de citas: El deslizamiento comienza a sentirse demasiado transaccional e irreal. Desconfían de las compañías de aplicaciones de citas y están hartos de los perfiles falsos. No están interesados en la cultura de las citas casuales. Otras plataformas sociales son mejores para conocer personas, a menudo de forma orgánica y sin costo alguno.

Deja Chanel, de 25 años, dijo que había estado usando aplicaciones de citas, principalmente Hinge, desde 2021. Dado que es creadora de contenido a tiempo completo y pasa la mayor parte del día trabajando desde su casa en Nashville, dijo que era difícil conocer personas en la vida real. Eliminó la aplicación para siempre en enero.

“Sentía que no me estaban mostrando a nadie a quien verdaderamente me sintiera atraída”, dijo la señorita Chanel. En Hinge, un feed separado llamado Destacados ocasionalmente incluía hombres a quienes se sentía atraída, pero no podía comunicarse con ellos a menos que pagara más dinero para enviarles primero rosas digitales.

“Así que claramente hay hombres en Hinge a los que quiero y que Hinge sabe que quiero”, dijo. “Estos son hombres por los que me sentiría atraída en la vida real, y a los que me encantaría conocer en las aplicaciones de citas, pero los están ocultando detrás de una barrera de pago”.

La señorita Valavicius, que ha tenido al menos cinco citas a través de aplicaciones de citas en su vida, cree que “ahora que están obteniendo tantos beneficios de las personas solteras”, las compañías de aplicaciones tienen poco incentivo para ayudar a los usuarios en su búsqueda del amor.

“En mi opinión, las aplicaciones de citas son para personas que están un poco desesperadas por algo”, dijo. “Eso no quiere decir que la gente no pueda encontrar cosas buenas en las aplicaciones de citas. Conozco a personas que lo han logrado. Pero es una solución rápida, especialmente si te sientes solo y aislado”.

Travis Chen, ejecutivo de cuentas en una empresa tecnológica en Seattle, dijo que se había desencantado con las aplicaciones de citas después de experimentar demasiados momentos de deshonestidad antes de los matches.

“En muchos de estos casos, la gente no era auténtica, no proporcionaba información real, se escondía detrás de una pantalla”, dijo el señor Chen en una entrevista telefónica.

“Muchas veces, la gente muestra sus mejores fotos o miente acerca de sus estadísticas en las aplicaciones de citas, y crea esta personalidad que ni siquiera es real”, añadió.

Dado que estaba en sus primeros 20 años al inicio de la pandemia, también atribuye su fatiga de las aplicaciones de citas al tedio del encierro y a una sobredependencia necesaria en Internet para socializar. Desde que dejó las aplicaciones de citas en 2021, ha podido conocer posibles citas en eventos laborales, happy hours y fiestas de amigos de amigos.

En un video reciente de TikTok, el cantante británico Yoshe Rose argumentó que con tantas personas en las aplicaciones que en realidad no están interesadas en salir en citas, los usuarios estarían mejor cortando sus pérdidas. “No esperes hasta mañana”, dijo. “No esperes y trates de hacer match con una persona más porque esa persona podría ser tu persona. Borra hoy. Borra ahora mismo”.

“Se hacen match, empiezan a hablar. Sus respuestas son un poco inestables, pero, ya sabes, no todos están en sus teléfonos todo el tiempo. Empiezas a entablar conversaciones, fluye y luego la persona te dice ‘Oh, en realidad no tengo mucho tiempo para comprometerme con citas’, sin embargo, estás en una aplicación de citas”, dijo en el clip de video.

“¿Esa parece la clase de pensamientos de una persona cuerda, y mucho menos alguien con quien quieras salir?” añadió.

Después de estar activa y desactivando las aplicaciones de citas durante casi una década, mi propia frustración con las aplicaciones de citas alcanzó su punto máximo hace dos años. Mis matches rápidamente se sentían como amigos por correspondencia, excepto que las conversaciones rara vez continuaban más allá de uno o dos días. Me di cuenta de que estar en las aplicaciones daba la ilusión de que estaba poniendo esfuerzo en mi vida amorosa, cuando en realidad pasaba un par de horas a la semana deslizando durante 30 minutos y dándome por satisfecha. Y mi autoconfianza se estaba viendo afectada.

Sorprendentemente, descubro que mi vida amorosa es más activa desde que dejé las aplicaciones en otoño de 2022. Saber que las he eliminado como opción para conocer personas me ha llevado a estar más inclinada a entablar conversación con un desconocido en una cafetería, librería o fiesta en una casa.

Aunque las personas pueden estar dejando las aplicaciones de citas, no siempre es para siempre. Clay Lute, un merchandiser de moda de 23 años que vive en Queens, volvió a descargar Hinge hace un mes después de tomar un descanso de las aplicaciones durante aproximadamente un año debido a la “fatiga por deslizar”. El proceso había comenzado a parecerle “como un videojuego”, dijo. Pero ahora que se acerca el verano, quiere ver si será diferente esta vez.

“Si para julio no hay nada allí, probablemente tomaré otro año libre”, dijo. “Creo que es honestamente algo que solo puedo intentar tres o cuatro meses al año”.

La señorita Chanel, la creadora de contenido, dijo que no había sido fácil conocer personas nuevas en la vida real, pero había tenido citas después de conectar con personas en aplicaciones de redes sociales como Instagram y TikTok.

“El año es joven, así que sigo siendo optimista”, dijo. “Siento que si sigo poniéndome ahí fuera, entonces puedo conocer a alguien de manera natural, como lo hacían en los viejos tiempos antes de las redes sociales”.

Y aunque los encuentros casuales en la naturaleza han sido raros, dijo que al menos tuvo uno este año que resultó en una cita.

“Lo conocí en Kroger, lo cual fue aleatorio.”

Envía tus pensamientos, historias y consejos a [email protected].