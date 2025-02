¿Por qué los líderes europeos celebraron una cumbre de emergencia en París?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió a líderes europeos en el Palacio del Elíseo en París el lunes para una cumbre de emergencia sobre la guerra en Ucrania.

Charlas de paz para acabar con la guerra están programadas para llevarse a cabo en Arabia Saudita entre Estados Unidos y Rusia, y el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, dijo que Europa no tiene ningún papel en las charlas de paz.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que Kyiv no participaría en la reunión entre funcionarios estadounidenses y rusos el martes.

Después de la cumbre, el canciller alemán, Olaf Schloz, dijo que Europa y Estados Unidos deben trabajar juntos en seguridad, y el primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que no deberían tomarse decisiones sobre Ucrania sin su participación.

Video por Hollie Cole