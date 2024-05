Por qué los legisladores se están peleando y la gente está protestando en Taiwán.

Los legisladores de la oposición en Taiwán aprobaron medidas el martes que podrían desafiar los poderes del nuevo presidente, Lai Ching-te, desafiando a decenas de miles de sus seguidores que se volcaron a las calles en los últimos días en protesta. La legislación propuesta por los oponentes del Sr. Lai obtuvo la aprobación solo un poco más de una semana después de asumir el cargo, resaltando los desafíos que enfrentará al perseguir su agenda sin una mayoría legislativa. En las elecciones de enero, el Partido Nacionalista de la oposición y el Partido del Pueblo de Taiwán aseguraron más escaños en la legislatura de 113 que el Partido Progresista Democrático del Sr. Lai. El proyecto respaldado por los dos partidos de oposición ampliaría los poderes de la legislatura para investigar la administración. Los partidarios del Sr. Lai han acusado a la oposición de excederse y de servir a los intereses del Partido Comunista Chino, que reclama a Taiwán como su territorio. Los legisladores del Partido Nacionalista y del Partido del Pueblo de Taiwán han rechazado esas acusaciones y los funcionarios del Sr. Lai no han presentado pruebas de las acusaciones de que Beijing orquestó la legislación. Los debates en la legislatura han sido acalorados. Los políticos forcejearon y pelearon, y miembros del partido del Sr. Lai cubrieron el suelo y las paredes de la cámara con carteles de protesta. Los cambios legislativos darían a los legisladores más poder para interrogar a altos funcionarios del gobierno y exigir documentos internos. Las enmiendas también autorizarían a los legisladores a sancionar a los funcionarios encontrados en desacato, lo que podría incluir negarse a responder preguntas o entregar documentos. Las enmiendas, y las divisiones que han expuesto, podrían limitar la capacidad del Sr. Lai para impulsar grandes iniciativas en asuntos internos y socavar los esfuerzos para mantener una amplia unidad interpartidaria en las prioridades de defensa. “Realmente creo que esto también marca el tono de lo que deberíamos esperar ver en el futuro, que es mucho caos”, dijo Lev Nachman, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional Chengchi de Taipei. “Hay implicaciones geopolíticas reales en lo que estas nuevas leyes podrían potencialmente traer a Taiwán y al papel de Taiwán en la región”, dijo, citando como ejemplo debates sobre la financiación del ejército de la isla. El partido del Sr. Lai enfatiza la identidad separada de Taiwán mientras que el Partido Nacionalista, que huyó de China continental a Taiwán en 1949, argumenta que la isla debería tratar de evitar conflictos expandiendo el comercio y otros lazos con China. El Partido del Pueblo de Taiwán ha argumentado generalmente a favor de un enfoque más pragmático hacia Beijing. A pesar de las negaciones del Partido Nacionalista de ser influenciado por Beijing, muchos manifestantes que se han reunido fuera de la legislatura no se convencieron. “Aprecio mi forma de vida y no quiero estar del mismo lado que el régimen comunista chino”, dijo Zhan Fang-yu, de 24 años, guionista en Taipei que apoya la independencia formal de Taiwán. “Siento que las protestas como esta no son solo una lucha contra el proyecto de ley, sino también una lucha ideológica”. Los políticos de la oposición han acusado al partido del Sr. Lai de tratar de ocultar posibles casos de corrupción y mala administración y de avivar miedos infundados del público sobre la interferencia de Beijing. También han señalado que el Partido Progresista Democrático, cuando era la oposición, apoyó propuestas para darle a la legislatura más supervisión. “Nuevamente apelamos enérgicamente al gobierno del Partido Progresista Democrático para devolver el poder al pueblo, por el bien de la reforma del legislativo, para que la luz del sol pueda brillar en el legislativo”, dijo Fu Kun-chi, legislador del Partido Nacionalista que ha liderado la campaña para los cambios, a periodistas el lunes. El Sr. Lai y otros políticos del Partido Progresista Democrático han acusado a los Nacionalistas de ignorar los procedimientos democráticos para aprobar la legislación, y algunos expertos en leyes han planteado preocupaciones similares. El Sr. Lai ganó la presidencia con poco más del 40 por ciento de los votos en el sistema electoral de Taiwán, y el Partido Nacionalista ha argumentado que carece de un apoyo más amplio, aunque su candidato obtuvo un aún más bajo 33.5 por ciento de los votos. “Creo que cada vez más taiwaneses son conscientes de que, si se aprueba el proyecto de ley, eso será un gran peligro para nuestra seguridad nacional”, dijo Puma Shen, miembro del gobernante Partido Progresista Democrático. El Sr. Lai podría negarse a firmar los cambios en ley, y los expertos han dicho que el Tribunal Constitucional de Taiwán podría dictaminar que al menos algunos de los poderes expandidos de la legislatura son inconstitucionales. El desacuerdo apunta a los problemas que el Sr. Lai podría enfrentar al tratar de impulsar prioridades internas, como cambios en los seguros de salud y pensiones, temas para los cuales necesita que la mayoría de la legislatura apruebe nuevas leyes. Como presidente, el Sr. Lai controla la política militar en general, pero los legisladores de la oposición podrían desafiar o retrasar algunas propuestas presupuestarias que afectan a las fuerzas armadas. En particular, los proyectos de ley de gastos militares especiales, que el gobierno de Taiwán ha usado para pagar grandes gastos en armas, podrían ser mucho más difíciles de aprobar frente a un escrutinio intenso de los legisladores del Partido Nacionalista y del Partido del Pueblo de Taiwán, quienes a menudo han acusado al gobierno de malgastar dinero. El representante Michael McCaul, republicano de Texas que visitó Taipei esta semana como presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara, dijo que le preocuparía si el Partido Nacionalista comenzara a bloquear las propuestas del Sr. Lai relacionadas con la defensa de Taiwán. Anteriormente, había sugerido que el Partido Nacionalista estaba demasiado cerca de China, un cargo que sus líderes rechazan enérgicamente. “Realmente es preocupante si comienzan a tener una fisura”, dijo McCaul en una entrevista. Catie Edmondson contribuyó con reportajes en Taipei.