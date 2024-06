Por qué los jóvenes votantes del Reino Unido se sienten olvidados por los políticos

Mientras la bandera de un sindicato de trabajadores británico ondeaba detrás de él en una mañana ventosa de junio, Liam Kehoe estaba en huelga con colegas afuera del Hospital Universitario Royal Liverpool, exigiendo mejores salarios para los porteros, limpiadores y personal de catering. Sus salarios no han podido mantenerse al día con el aumento en el costo de vida, y muchos dijeron que vivían día a día con su sueldo.

El Sr. Kehoe, de 26 años, sirve comida en el hospital. El jueves, día de las elecciones generales de Gran Bretaña, planea votar por el Partido Laborista de centro-izquierda debido a la situación económica y al estado crítico del Servicio Nacional de Salud, dijo.

Recordando la vida que sus padres construyeron con los salarios obtenidos como enfermera y conductor de camión, el Sr. Kehoe dice que los jóvenes tienen peores perspectivas después de 14 años de un gobierno liderado por el Partido Conservador. “Si retrocedes 30 años, las casas eran un poco más accesibles, la vida era un poco más fácil”, dijo. “Hoy en día, es como si no pudieras permitirte nada”.

Las encuestas sugieren que más de la mitad de los votantes menores de 35 años planean votar por el Laborismo el jueves, en comparación con el 27 por ciento de los votantes mayores de 65 años. Aunque la brecha entre jóvenes y mayores en política no es nueva, la magnitud de la división en Gran Bretaña en los últimos años es excepcional, con un fuerte descenso en el apoyo al Partido Conservador gobernante en todos menos en el grupo de mayor edad, según encuestas recientes.

Antes de 2019, el factor principal en si la gente votaba Conservador o Laborista era el ingreso. Más recientemente, “la edad ha reemplazado a la clase como la forma definitoria en la que la gente vota”, dijo Molly Broome, economista de la Fundación Resolution, un instituto de investigación británico.

La ciudad inglesa del norte de Liverpool ha sido durante mucho tiempo un bastión laborista con una orgullosa tradición obrera. Muchos jóvenes dijeron que su lealtad al partido de centro-izquierda se ha fortalecido por un sentido de que sus necesidades han sido ignoradas por los Conservadores.

El Sr. Kehoe y su novia están tratando de comprar una casa. “El mercado de la vivienda está por los suelos”, dijo. “Todo el país se está desmoronando porque este gobierno está en el poder por ellos y no por nosotros. No les importamos, los pobres en la base”.

Otros expresaron un descontento más amplio con un sistema político que, según dijeron, no tiene en cuenta sus necesidades. Algunos jóvenes dijeron que no votarían en absoluto, mientras que otros votarían por candidatos de terceros partidos que tenían pocas posibilidades de ganar más que unos pocos escaños pero cuya ética estaba más alineada con la suya.

Gran parte de los mensajes políticos de los dos principales partidos de Gran Bretaña se han centrado en las prioridades de las generaciones mayores, dijeron los expertos, dado que constituyen una gran proporción del electorado, en parte debido a los cambios demográficos. También son más propensos a votar: El 96 por ciento de las personas mayores de 65 años está registrado para votar, en comparación con el 60 por ciento de los de 18 a 19 años y el 67 por ciento de los de 20 a 44, según un informe de la comisión electoral de 2023.

Los políticos han resguardado algunas políticas que apoyan a las personas mayores, incluso cuando las generaciones más jóvenes enfrentan un empeoramiento de los estándares de vida. El “bloqueo triple de pensiones”, por ejemplo, introducido por el gobierno liderado por los Conservadores en 2011, garantiza que los ingresos de jubilación estatales —similar a la Seguridad Social en los Estados Unidos— aumenten cada año en base al mayor de los crecimientos de salarios, la inflación o el 2,5 por ciento.

Si bien la edad sigue siendo el factor principal que divide el apoyo a los dos principales partidos políticos, también hay divisiones dentro de la generación más joven, dijo la Sra. Broome. El Laborismo ha tenido un avance positivo en las encuestas en todas las generaciones, excepto entre los millennials que no se graduaron de la universidad y aquellos que no son propietarios de una vivienda.

“No es el hecho de que sean más propensos a votar Conservador; es el hecho de que son menos propensos a votar en absoluto”, dijo. Ms. Broome.

Owen Burrows, de 21 años, un portero del hospital de Liverpool, no tiene planeado votar, dijo, a pesar de ser las primeras elecciones generales para las cuales es elegible.

“Simplemente no puedo decir que haya alguien con quien realmente esté de acuerdo, así que realmente no tendría ganas de votar”, dijo. Recuerda estar “perplejo” en 2016 cuando el país votó a favor de retirarse de la Unión Europea.

“Con el estado actual del país, y con toda la situación del Brexit, parece que todo ha salido completamente mal”, dijo.

El Brexit se cierne sobre muchos. En el Triángulo Báltico de Liverpool, un antiguo distrito de almacenes con una próspera escena creativa, jóvenes hombres practicaban skateboard en la luz de la tarde. El rodar rítmico de las ruedas de sus skateboards resonaba en las paredes pintadas de colores brillantes.

Uno de los skateboarders, Joe McKenna, de 26 años, fue el primero en su familia en ir a la universidad. En el referéndum del Brexit, su primer voto, optó por permanecer, mientras que ambos de sus padres votaron para irse.

“Creo que fue la primera vez que noté una división entre lo que piensan mis padres y lo que pienso yo”, dijo. “Ahora, realmente no hablamos de eso, porque ha sucedido y creo que saben que no es una buena situación. Pero no les echo la culpa”.

Con las consecuencias del Brexit en mente, planea votar por el Laborismo en las próximas elecciones.

“Los veo como el mal menor”, dijo. “Muchas personas de clase trabajadora votaron por los Conservadores en la última elección porque los convencieron de que habría un cambio. Y, obviamente, con el Brexit, eso inclinó muchas opiniones hacia el Partido Conservador”.

La vivienda es otro foco de descontento. El 70 por ciento de los jóvenes británicos dicen creer que el sueño de ser propietario de una vivienda ha terminado para muchos en su generación, según un estudio del Centro de Estudios de Políticas, un grupo de investigación británico. Y los datos respaldan esa visión: El 39 por ciento de los jóvenes de 25 a 34 años eran propietarios de sus hogares en 2022-23, en comparación con un pico del 59 por ciento en 2000.

Incluso algunos jóvenes Conservadores, como Olivia Lever, de 24 años, dijeron sentirse olvidados en esta campaña actual. Ms. Lever, fundadora de los Jóvenes Conservadores de la Universidad de Liverpool y directora de Blue Beyond, un grupo de base para jóvenes Tories, dijo que no se había hecho ningún esfuerzo por apelar a las necesidades de los jóvenes.

“En los Conservadores, desde hace tiempo ha habido una brecha entre los miembros más jóvenes del partido y los más mayores”, dijo. “Con estas elecciones — ¿dónde está el crecimiento? ¿Dónde está la construcción de viviendas? ¿Dónde están los empleos? ¿Cómo estamos inspirando y empoderando a la gente?”

Ms. Lever dijo que muchos jóvenes se habían “desencantado completamente con la política porque está muy centrada en la gente mayor”, señalando una reciente encuesta que su grupo llevó a cabo entre jóvenes Tories en la que se les pedía describir la campaña actual. Muchos respondieron: “Boomerista”.

Por otro lado del espectro político, los jóvenes que se identifican con la izquierda progresista también describieron sentirse desencantados. En la Universidad de Liverpool, surgió un pequeño campamento de protesta contra el conflicto en Gaza el mes pasado, inspirado en manifestaciones similares en los Estados Unidos.

Estudiantes y recién graduados expresaron frustración de que el Laborismo no hubiera llamado de inmediato a un alto el fuego o condenado las acciones de Israel. Aamor Crofts, de 21 años, que estudia conservación de la vida silvestre y ha estado acampada allí desde mayo, planea emitir su voto por un candidato Verde o independiente.

“No veo ningún partido mayoritario que realmente me represente”, dijo. Los jóvenes, dijo, han sido dejados para lidiar con las secuelas del Brexit, los problemas económicos y el aumento desenfrenado de los precios de la vivienda. “Este no es el país que queremos heredar”, dijo.