Por qué los inversores están enamorándose de este competidor de SpaceX en crecimiento exponencial

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) está en una racha ganadora, con un aumento de alrededor del 500% en los últimos 12 meses, lo que es más del doble de las ganancias de Nvidia en ese mismo período de tiempo. Ha sido una carrera increíble para la acción, liderada por su creciente desempeño en lanzamientos al espacio y fabricación de satélites, lo que la ayuda a competir con el jugador dominante en el sector: SpaceX.

Aquí te presentamos por qué los inversores están muy optimistas sobre Rocket Lab, competidor de SpaceX, y por qué la acción ha subido alrededor del 500% en el último año.

SpaceX tiene una posición dominante en los lanzamientos de cohetes comerciales privados. De hecho, hace solo unos años, la empresa dirigida por Elon Musk era virtualmente la única empresa occidental capaz de lanzar cohetes de manera confiable a órbita. ¿Qué pasó hace unos años? Rocket Lab comenzó a competir por contratos.

Para ingresar al mercado, Rocket Lab se centró en los lanzamientos de cohetes con cargas útiles mucho más pequeñas en comparación con el Falcon 9 de SpaceX. Esto llevó a la producción del cohete Electron, que puede llevar pequeñas cargas útiles experimentales a órbita. Se espera que Electron sea el tercer cohete más lanzado a nivel mundial en 2024, lo que es un logro impresionante y muestra cuánto está progresando Rocket Lab para alcanzar a SpaceX.

Hace solo unos días, Rocket Lab mostró su verdadero potencial con sus servicios de lanzamiento de cohetes, realizando dos misiones (en plataformas de lanzamiento separadas) en menos de 24 horas. Los inversores se han entusiasmado con estas misiones, lo que muestra que Rocket Lab tiene la oportunidad de aumentar significativamente su ritmo de lanzamiento en los próximos años. La demanda también está presente. Rocket Lab tiene una creciente cartera de pedidos valorada en más de $1 mil millones y miles de satélites a la espera de ser desplegados de clientes comerciales.

Más lanzamientos significan más ingresos y, eventualmente, generación de ganancias. Desde su entrada en los mercados públicos en 2021, los ingresos de Rocket Lab han crecido un 551%, convirtiéndola en una de las empresas de más rápido crecimiento en el mundo. Si puede aumentar su frecuencia de lanzamiento, los inversores están apostando a que este crecimiento continuará en los próximos años también.

Rocket Lab tiene ambiciones más grandes que solo el cohete Electron. A través de inversiones internas y adquisiciones, la empresa ha desarrollado capacidades para construir las cargas útiles (satélites, paneles solares y módulos espaciales) para sus clientes comerciales. Los ingresos de sistemas espaciales han crecido a un ritmo rápido en los últimos años y ahora representan la mayoría de los ingresos totales de Rocket Lab.

La clave es la rueda de inercia que se construye con todas estas capacidades. Rocket Lab es uno de los pocos lugares a los que un cliente puede acudir para obtener un lanzamiento confiable a la órbita, lo que hace que sea mucho más fácil para la empresa ofrecer a estos clientes sus capacidades de sistemas espaciales. El gobierno también considera que es un negocio prometedor, ya que Rocket Lab recientemente firmó un acuerdo de incentivos de $24 millones como parte de la nueva Ley CHIPS para construir semiconductores para sistemas espaciales.

A largo plazo, los inversores deben estar atentos a dos desarrollos para que Rocket Lab avance en sus ambiciones de integración vertical. El primero es el cohete Neutrón más grande, que aumentará su carga útil por lanzamiento y ayudará a competir directamente con SpaceX. La empresa ya tiene un cliente firmado para un lanzamiento de Neutrón, que se espera debutará en 2025.

En segundo lugar, la empresa planea construir su propia constelación de satélites y vender software/servicios desde la órbita, lo que podría ayudar a aumentar el potencial de ganancias de la empresa.

RKLB PS Ratio data by YCharts

Hay mucho que destacar sobre el negocio de Rocket Lab, y aplaudo a los accionistas que compraron la acción hace más de un año. En este momento, están obteniendo ganancias fantásticas. Sin embargo, eso no significa que la acción sea una compra hoy.

Con una capitalización de mercado que supera los $12 mil millones, Rocket Lab cotiza a un ratio precio/ventas (P/S) de 34, más de 10 veces el promedio del mercado. Sí, Rocket Lab tiene un gran potencial de crecimiento, pero este es un negocio intensivo en capital y de bajo margen que no merece cotizar a más de 30 veces las ventas.

Para ilustrar este punto, hagamos algunas estimaciones a futuro para Rocket Lab. En 10 años, si la empresa logra todas sus ambiciones sin contratiempos (un escenario optimista), podría ver que sus ingresos crecen desde su cifra anual actual de $364 millones a $5 mil millones. Con un margen bruto del 26%, es razonable suponer que Rocket Lab pueda alcanzar márgenes de beneficio neto del 10% una vez que se expanda, es decir, $500 millones en ganancias con $5 mil millones en ingresos.

Considerando esos $500 millones en ganancias frente a la actual capitalización de mercado de $12.34 mil millones, resulta en un ratio precio/ganancias (P/E) de 25. Eso no es mucho más bajo que el promedio del índice S&P 500 actualmente y ese sería el potencial de ganancias de Rocket Lab en 10 años bajo las suposiciones más optimistas.

Mantente alejado de la acción de Rocket Lab en este momento. El precio de la acción se está descontrolando.

¿Alguna vez has sentido que te perdiste la oportunidad de comprar las acciones más exitosas? Entonces querrás escuchar esto.

En raras ocasiones, nuestro equipo de analistas expertos emite una recomendación de acciones “Double Down” para empresas que creen que están a punto de despegar. Si te preocupa que ya hayas perdido la oportunidad de invertir, ahora es el mejor momento para comprar antes de que sea demasiado tarde. Y los números hablan por sí mismos:

Nvidia: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2009, ¡tendrías $358,460!*

Apple: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2008, ¡tendrías $44,946!*

Netflix: si hubieras invertido $1,000 cuando duplicamos la apuesta en 2004, ¡tendrías $478,249!*

En este momento, estamos emitiendo alertas de “Double Down” para tres empresas increíbles, y puede que no haya otra oportunidad como esta en mucho tiempo.

Ver las 3 acciones de “Double Down” »

*Rentabilidades de Stock Advisor hasta el 25 de noviembre de 2024

Brett Schafer no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones en Nvidia. The Motley Fool recomienda Rocket Lab USA. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

Hasta un 500% en el último año: por qué los inversores se están enamorando de este competidor de SpaceX en hypercrecimiento fue publicado originalmente por The Motley Fool