Por qué los inversores estaban colgando el teléfono sobre las acciones de T-Mobile US hoy

Las observaciones pronunciadas por el CEO de T-Mobile US (NASDAQ: TMUS) el lunes no fueron exactamente bien recibidas por los inversores. Sin ninguna otra noticia que moviera el mercado sobre su acción, se negociaron de manera decisiva fuera del tercer operador de telefonía móvil. Para el final del día, su precio había caído más de un 6%, notablemente peor que la caída del 0.6% del índice S&P 500.

Hablando en la conferencia global de medios y telecomunicaciones de UBS el lunes, el Director de T-Mobile US, Mike Sievert, esencialmente dijo a los inversores de su compañía que se preparen para algunas noticias desalentadoras que se avecinan. Específicamente, advirtió que ciertos factores actuarán como vientos en contra en los resultados de la empresa de telecomunicaciones, y algunas cifras no serán tan buenas como lo fueron en el tercer trimestre.

Gran parte de esto tiene que ver con una desaceleración anticipada en las adiciones de clientes, lo que Sievert describió como una “marca récord de una década” en dicho trimestre. El rendimiento de la compañía en este aspecto de su negocio fue realmente fuerte, con un total neto de 865,000 suscriptores adicionales en ese período.

Este desarrollo fue un factor clave en la elevación de una serie de métricas en la guía para todo el año 2024 de T-Mobile, incluyendo adiciones de clientes, flujo de efectivo neto de operaciones y flujo de efectivo libre ajustado (no GAAP).

Esto no necesariamente debería ser una sorpresa para los inversores o los observadores de la industria de las telecomunicaciones. En general, el mercado estadounidense está relativamente saturado, y el juego ahora es encontrar nuevas fuentes de ingresos de los clientes existentes, de ahí la promoción de productos como el servicio de internet doméstico. Creo que un trimestre relativamente más suave no es sorprendente dado lo robusto que fue el número 3 en muchos aspectos, y siento que los seguidores de T-Mobile US deberían mantener el rumbo y no desanimarse.

