Por qué los fieles seguidores rechazaron al partido en el antiguo bastión tory de Witney | Noticias de Política

Es una mañana sombría y gris en el centro de la ciudad de Witney. Las gotas de lluvia caen sobre la piedra de los Cotswolds y rebotan en las aceras. Esta escena desolada de julio proporciona la metáfora perfecta para el sentimiento conservador aquí. Witney, en Oxfordshire, ha sido un bastión conservador durante 102 años, y también fue la circunscripción del ex primer ministro Lord Cameron, pero ahora oficialmente ya no es un escaño seguro. Un letrero que dice “Liberal Democrats Winning Here”, visible desde la carretera, es un guiño al nuevo diputado de la ciudad. Charlie Maynard arrebató el escaño a los conservadores, ganando 20,832 votos frente a los 16,493 de Robert Courts. Encontrar a alguien que votó conservador en las elecciones y que quiera hablar al respecto no es fácil. Starmer critica el ‘desastre’ dejado por los conservadores – sigue las últimas noticias del Reino Unido y del mundo. El primero en querer conversar es Mark Doig, de pie afuera de la carnicería, quien describe a los conservadores como “en un lío”. “Demasiados primeros ministros”, me dice. “Boris Johnson, Liz Truss, todos contribuyeron a poner el clavo en el ataúd”. También dice que “podría votar al Lib Dem” la próxima vez. Añade: “Creo que los conservadores lo han fastidiado realmente, les va a resultar difícil recuperarse”. Otra votante conservadora, en su scooter de movilidad frente a Waitrose, es Joan White, quien siempre, en su mayoría, ha votado azul. “Tienen mucho trabajo por delante, ¿verdad?”, dice. “La inmigración, todos necesitan trabajar en ello”. Y luego: “Me gustaba Rishi Sunak, es un caballero de la política, pero tal vez no lo suficientemente fuerte”. Es algo que varias personas han mencionado aquí, que les gusta el Sr. Sunak, pero que no era un líder. “Rishi Sunak fue demasiado débil”, coincide Patricia Harvey-Thompson. “Decente pero débil”. Llega al punto de decir que sintió lástima por él, así que le dio “un voto”. “Debería haber votado al Lib Dem”, agrega, “pero pensé, al menos un voto”. Le pregunto cómo se siente como votante conservadora en este momento. Ella responde simplemente: “Decepcionada”. Más allá de eso, admite que “nunca perdonará el partygate” después de que un familiar suyo muriera de COVID. Parece que, para Patricia y otros con los que hablo, los conservadores han fallado en la mayoría de los frentes. Spreaker: Este contenido es proporcionado por Spreaker, que puede estar utilizando cookies y otras tecnologías. Para mostrarte este contenido, necesitamos tu permiso para usar cookies. Lamentablemente, no hemos podido verificar si has aceptado las cookies de Spreaker. Para ver este contenido, puedes usar el botón que se encuentra abajo para permitir las cookies de Spreaker solo para esta sesión. Permitir cookies una vez. ¡Siga las noticias políticas en Jack and Sam’s donde sea que escuche sus podcasts! Jack Treloar, un concejal conservador de 19 años para Witney, está de acuerdo en que la gente “quería un cambio… a nivel nacional y local”. Por eso, dice, votaron tácticamente en contra de los conservadores. Así que, ¿a dónde van los conservadores desde aquí en Witney? Jack dice que el partido Reformista “dividió el voto” y ahí es donde los conservadores tendrán que trabajar duro para convencer a la gente de que regrese. Pero hay un claro desencanto con los conservadores en esta ciudad y la urna fue, en última instancia, su protesta. El próximo líder conservador tendrá que hacer algo significativo para recuperar a los votantes. Incluso aquellos que permanecieron fieles esta vez parecen estar alejándose.