Por qué los españoles están luchando de vuelta

Hace 21 minutos por Nick Beake, corresponsal en Europa. EPA Si puedes abrirte paso en uno de los destinos soleados de Mallorca este verano, presenciarás dos fuerzas imparables. La primera, tan antigua como el tiempo, la marea del Mar Balear, borrando metódicamente los castillos de arena elaborados con amor del día. La segunda, un fenómeno más moderno, el tsunami del turismo que amenaza con consumir todo a su paso. Cada centímetro de playa está ocupado. Encontrar un lugar de estacionamiento es como encontrar oro. Si dejas tu tumbona por mucho tiempo, tus pertenencias son arrojadas sin ceremonias para dar espacio a la larga fila de posibles usurpadores. Todos estos son signos de una bonanza que se ve y se escucha en toda la isla, especialmente en el constante pitido de las máquinas de pago sin contacto que suenan desde los abarrotados hoteles, restaurantes y bares. Un coro de comercio impulsado por un número récord de visitantes. Pero si esta es una historia de una enorme riqueza que se derrama en una comunidad española astuta para los negocios, Sonia Ruiz ciertamente no ha compartido nada de ella. Conocemos a la madre de uno, de 31 años, en un parque a pocos cientos de metros de la costa en la capital, Palma. Su hijo de cuatro años, Luca, negocia los diversos toboganes del parque sin aparente preocupación. Pero Sonia realmente está luchando. Su casero les ha pedido que se vayan y ella dice que encontrar un nuevo lugar es imposible. “Todos los días busco y todos los días el alquiler es más alto”, dice. “Incluso paro a la gente en la calle y les pregunto si tienen algo porque se acerca el día en que tendré que abandonar el apartamento, y solo me veo a mí y a mi hijo sin hogar porque no hay absolutamente nada.” Sonia y su pareja están separados pero se han visto obligados a vivir juntos porque individualmente no pueden permitirse el costo del alquiler, a pesar de llevar a casa 2,400 euros al mes entre los dos. “Te piden depósitos de varios meses. Algunos incluso me han dicho que no quieren niños, no quieren animales. Y tanta gente está buscando”. Como miles de mallorquines, Sonia está protestando este fin de semana contra la oleada de turismo que se está culpando de la disminución de los niveles de vida entre la población local. Los activistas dicen que los costos habitacionales en espiral están siendo impulsados por un gran número de casas y apartamentos que son comprados por extranjeros, o al menos alquilados por ellos durante grandes partes del verano. “Es imposible sostener este tipo de modelo”, explica Pere Joan Femenia, de 25 años, desde fuera de la catedral en la capital de Mallorca, Palma.Él es parte de un movimiento llamado “Menys Turisme, Més Vida”, o “Menos Turismo, Más Vida”. Dice que no solo un número sin precedentes de visitantes está sacando a los lugareños del mercado inmobiliario, sino que también están agotando los espacios públicos, los servicios públicos y los recursos naturales. Pere comenzó su activismo hace cinco años como parte del movimiento climático de Greta Thunberg, pero su enfoque se ha desplazado al costo de vida para sus compañeros isleños. “Las empresas están pasando de vender productos tradicionales a multinacionales que venden helados y estamos perdiendo nuestra identidad. Queremos preservar nuestra cultura”, dice. Pere señala hacia el puerto, más allá de las filas de vendedores ambulantes y las multitudes que llenan la plaza, explicando que algunos cruceros desembarcan hasta 12,000 visitantes todos los días en la isla. Dice que es un mito que Mallorca necesite un turismo cada vez más expansivo para sobrevivir, y que la realidad es que muchos locales se están preparando para irse para siempre porque ya no pueden permitírselo aquí. Pere argumenta que poner límites a los vuelos que llegan y los cruceros que atracan aliviará inmediatamente la presión sobre la isla. Es una demanda que formará parte de los lemas y pancartas llevados por Palma durante la protesta de este fin de semana. El Instituto Nacional de Estadística de España dice que el año pasado visitaron las Islas Baleares 14.4 millones de turistas extranjeros, de los cuales Mallorca es, con mucho, la más grande, seguida de Menorca y luego Ibiza. El instituto dice que el número de visitantes internacionales al archipiélago aumentó un 9.1% en comparación con 2022, mientras que sus gastos aumentaron aún más, un 16.4%. Teniendo en cuenta también a los visitantes españoles, los activistas afirman que este año podrían llegar 20 millones de visitantes a las Baleares. A medida que los puntos turísticos de España se han desarrollado a lo largo de las décadas, el debate sobre si los millones de visitantes traen más problemas que beneficios se ha intensificado. Este año parece que algo ha cambiado. La ira entre muchos lugareños está alcanzando un nuevo nivel, como se demostró notablemente en Barcelona recientemente cuando los visitantes fueron empapados con pistolas de agua. Ha habido protestas en otros lugares del continente, en Málaga y también en las Islas Canarias. Los imanes turísticos de España ahora buscan repeler un diluvio aparentemente inexorable. Algunos periódicos británicos han compilado listas de “puntos turísticos hostiles para vacaciones” que deben evitarse en el verano de 2024. En una playa abarrotada de Magaluf, el destino de elección desde hace tiempo para millones de turistas británicos, la familia Green de Rotherham está chapoteando felizmente. Este es el primer viaje al extranjero del padre Adam, aunque llamarlo unas “vacaciones” puede ser un exceso ya que él y su esposa mantienen vigilados a sus siete hijos. “Es agitado, pero estamos llegando. Aparte del calor, es genial”, dice. Le pregunto si han oído hablar de las varias protestas que se han llevado a cabo y si les hizo pensar dos veces en venir a Mallorca. “Vi un poco en las noticias”, dice Charlotte, “pero intenté no verlo porque no quería que me estresara y me desanimara para venir porque ya habíamos reservado y pagado por ello.”Y sobre el principal argumento de los manifestantes locales, ¿que el turismo creciente está teniendo un impacto muy negativo? “¿Los turistas no lo impulsan y ganan dinero para este lugar?” pregunta Adam. “La gente viaja por todo el mundo y aquí estamos. Sin turistas, no habría trabajos, no habría salarios, no habría nada. Ellos dependen de ello, ¿verdad?”